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«Аль-Хиляль» — «Интер Майами», прогноз на товарищеский матч 29 января 2024 года, смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Аль-Хиляль» — «Интер Майами». Время Месси и Суареса прошло?
Михаил Коробов
«Аль-Хиляль» — «Интер Майами»: прогноз на матч
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Легенды уже не те. Остаётся лишь с ностальгией вспоминать об их совместной игре за «Барселону».

29 января состоится товарищеский матч «Аль-Хиляль» — «Интер Майами». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «лидеров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех «цапель» оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Аль-Хиляль» — «Интер Майами» 29 января 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Хиляль» — «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.44.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Аль-Хиляль» — «Интер Майами» (29.01.2024)

В Саудовской Аравии и США царит перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к официальным встречам, команды проводят товарищеские матчи. 29 января в контрольной встрече померяются силами «Аль-Хиляль» и «Интер Майами». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

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С тех пор как «Аль-Хиляль» приобрёл ряд топовых футболистов, обыграть его получилось только у также очень мощно усилившего состав «Аль-Насра» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов. Также «лидеры» сыграли вничью с «Аль-Фейхой» (1:1) и «Дамаком» (1:1) в Про-Лиге и «Навбахором» (1:1) в Лиге чемпионов АФК.

Во всех остальных матчах подопечные Жорже Жезуша одержали результативные победы. В 31 встрече во всех официальных турнирах они пропустили только 15 мячей, а забили аж 89. Бо́льшую часть голов забили Александр Митрович, Малком, Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш.

Совсем недавно «Аль-Хиляль» усилился ещё одним известным футболистом — защитником «Марселя» Ренаном Лоди. Для того чтобы освободить место в заявке для новичка, лидеры исключили из заявки получившего травму в расположении национальной команды Неймара.

Сообщается, что «Аль-Хиляль» не собирается расторгать контракт с перенёсшим операцию Неймаром, но до конца сезона он точно не сыграет. Примечательно, что недавно звёздный бразилец устроил вечеринку на собственной яхте, на которую мог попасть любой желающий.

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У «Интер Майами» несколько другая история. Он располагался в самом низу турнирной таблицы Восточной конференции и выглядел одним из главных аутсайдеров МЛС, но затем его состав пополнили экс-футболисты «Барселоны» — Жорди Альба, Серхио Бускетс и Лионель Месси.

Приобретение чемпиона мира и его бывших сокомандников заметно взбодрило команду. Она даже выиграла Кубок лиг, а затем подарила болельщикам надежду на выход плей-офф. Месси в составе «цапель» провёл 13 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал три результативные передачи.

Однако затем аргентинец получил травму, и дела клуба Дэвида Бекхэма пошли под откос. В последних восьми турах в МЛС он победил только «Торонто» (4:0), а также сыграл вничью с «Орландо Сити» (1:1), «Нью-Йорк Сити» (1:1) и «Шарлотт» (2:2). Уступил «Интер Майами» сначала «Атланте Юнайтед» (2:5), а затем «Чикаго Файр» (1:4), «Цинциннати» (0:1) и «Шарлотт» (0:1).

Недавно состав команды Дэвида Бекхэма пополнился ещё одним бывшим футболистом «Барселоны» — Луисом Суаресом. Тем не менее пока что трансфер не приносит плодов. В недавних трёх товарищеских встречах «цапли» уступили «Нью-Йорк Сити» (1:2) и «Далласу» (0:1), а также сыграли вничью со сборной Сальвадора (0:0).

Во всех этих встречах у Месси были хорошие возможности отличиться, но аргентинец ими не воспользовался. Если в США у «цапель» не получилось обыграть «Даллас», то сметающих всех на своём пути «лидеров» в Саудовской Аравии им тем более вряд ли удастся победить.

Поставить на то, что «Аль-Хиляль» победит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23. Встреча товарищеская, но она имеет некоторый принципиальный контекст. Вполне вероятно, что у Месси и его сокомандников будет желание доказать, что МЛС не уступает по уровню Про-Лиге. Однако вряд ли этой мотивации окажется достаточно.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Аль-Хиляль» — «Интер Майами» 29 января 2024 года

«Аль-Хиляль» обыгрывает всех без разбору и очень много забивает. Отлаженная Жезушем система работает как швейцарские часы. Малком, Митрович, Невеш и Милинкович-Савич делают результат. У «Интер Майами» всё не так здорово. Несмотря на старания Месси, команда регулярно проигрывает как в официальных, так и в товарищеских матчах. Напрашиваются изменения в тренерском штабе.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» за коэффициент 2.23.

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