«Оттава» — «Нэшвилл». Владимир Тарасенко впечатляет

Нападающий «Сенаторз» сумеет проявить себя в игре, поскольку защита у соперника слабая.

30 января состоится матч НХЛ «Оттава» — «Нэшвилл». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Сенаторз» можно за 2.08, шансы «Предаторз» оценили коэффициентом 2.84. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Оттава» — «Нэшвилл» 30 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Оттава» — «Нэшвилл» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.19. Ставки на победу «Сенаторз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.71. Если «Предаторз» выиграют матч, сыграет коэффициент 2.15.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Нэшвилл Предаторз» (30.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 30 января 2024, вторник. 03:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 30 января «Оттава» будет принимать «Нэшвилл» на арене «Канадиен Тайр-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

В последней встрече «Сенаторз» дома уступили «Рейнджерс» (2:7). Матч сначала складывался по сценарию «Оттавы», которая забросила две шайбы. Затем команда потеряла концентрацию и пропустила подряд семь голов. Лидер «синерубашечников» Артемий Панарин был неудержим.

«Оттава» ужасно проводит текущий сезон НХЛ. Команда находится на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Состав не сбалансирован, поэтому есть большие проблемы в защите.

Слабо «Сенаторз» играют в меньшинстве и занимают место среди худших команд лиги по нейтрализации большинства (73,7%). Кроме того, вратарская бригада «Оттавы» нестабильна. Йоонас Корписало и Антон Форсберг отражают менее 89% бросков. Отметим, что швед получил травму и пропустит игру.

В составе «Сенаторз» выступают россияне Владимир Тарасенко и Артём Зуб. 32-летний нападающий проводит неплохой сезон и записал в актив 32 очка по системе «гол+пас». Он забросил 13 шайб и сделал 19 ассистов. У защитника показатели скромнее — 17 очков.

«Нэшвилл» в минувшей встрече на выезде уступил «Эдмонтону» (1:4). Соперник полностью контролировал игру, навязав «Предаторз» высокий темп. Подопечным Эндрю Брюнетта не удалось наладить комбинационную игру, поскольку соперник моментально накрывал их попытки атаковать ворота и блокировал броски.

Слабо провели матч Денис Гурьянов и Яков Тренин. Россияне не обостряли игру, хотя старались действовать в комбинационной манере. Большинство их попыток разыгрывать шайбу завершались потерями.

Ключевые фигуры «Нэшвилла», вокруг которых строится позиционное нападение, — это Филип Форсберг и Райан О'Райлли. Они входят в спецбригаду большинства, которая в этом сезоне демонстрирует неплохую реализацию (20,7%).

«Нэшвилл» после 49 встреч набрал 53 очка. Тем не менее у «Предаторз» отрицательная разность забитых и пропущенных голов (148:152). Для команды такого уровня у «Предс» низкая результативность. Даже «Калгари» и «Миннесота» с 12-й и 13-й строчек соответственно забросили больше шайб.

Игра с «Рейнджерс» показала все слабые места в защите «Оттавы» и обнажила нестабильность вратарской бригады. Но и у «Нэшвилла» в этом сезоне неразрешимые системные проблемы в обороне. Поэтому командам ничего не остаётся, кроме как бросать все силы в атаку. Поскольку игра может пройти на встречных курсах, поставим на тотал больше 6.5 шайбы за 2.24.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Оттава» — «Нэшвилл» 30 января 2024 года

«Оттава» и «Нэшвилл» в этом сезоне НХЛ регулярно сталкиваются с проблемами. Вратари обеих команд часто подводят, а нападение может решить исход только в матчах с равными по уровню клубами. К тому же с обеих сторон есть отличные исполнители, но что-то мешает им включать атаку на полную мощь. В этом матче всё пойдёт по плану и форварды смогут вдоволь покуражиться.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.24.