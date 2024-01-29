«Сибирь» — «Ак Барс». Билялетдинов ценит смелых

Но новосибирцы тоже с характером и в последнее время постоянно доставляют проблемы казанцам.

30 января состоится матч «Сибирь» – «Ак Барс». Начало игры — в 15:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.22. Шансы новосибирцев оценили в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сибирь» — «Ак Барс» 30 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Сибирь» – «Ак Барс» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.82. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.05. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 7.40.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс» (30.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2024, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Чем ближе регулярный сезон КХЛ к завершению, тем выше градус напряжения. На 30 января запланированы две встречи. В одной из них «Сибирь» будет принимать «Ак Барс» на «Сибирь-Арене». Начало игры запланировано на 15:30 мск.

Положение «снеговиков» очень плохое. Они располагаются на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет четыре очка. Причём причиной этому по большей части послужило снятие с новосибирцев четырёх очков за превышение лимита на легионеров.

Всего в текущем сезоне «Сибирь» выиграла 22 из 57 встреч, забросила 124 шайбы, а пропустила — 154. Из-за плохих результатов в начале декабря с поста главного тренера клуба был уволен Дэвид Немировски. Пока команду возглавляет исполняющий обязанности Сергей Кривокрасов. С постоянным наставником команда не определилась.

Несмотря на огромную мотивацию новосибирцев попасть в зону плей-офф, хороших результатов от них болельщики так и не дождались. «Снеговики» проиграли пять из шести последних встреч. Победили они «Витязь» со счётом 4:1. Уступила «Сибирь» «Адмиралу» (2:5), «Салавату Юлаеву» (2:4), «Трактору» (1:3), «Северстали» (0:4) и минскому «Динамо» (1:4).

Бросается в глаза, как слабо провели эти встречи подопечные Кривокрасова в защите. Исполняющий обязанности тренера очень недоволен игрой многих хоккеистов. Он намекнул, что некоторые спортсмены просто не хотят играть, прячутся за спиной тех, кто выкладывается на 100%. Если это так, то ему необходимо улучшить их мотивацию.

«Ак Барс» проводит не самый лучший сезон в своей истории. Команда занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 68 очков. Она опережает «Нефтехимик», расположившийся на восьмой строчке, на 15 очков. Вряд ли казанцам принципиально, с кем встретиться в плей-офф. Вероятнее всего, они уже не будут прибавлять и сохранят запас сил для Кубка Гагарина.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали победы в 33 из 56 матчей, забросили 144 шайбы, а пропустили — 121. Огромную часть очков (43 из 68) команда набрала на домашней арене. Дела с выездными играми у «Ак Барса» обстоят плохо, ведь выиграно только 12 из 29 встреч.

Зато казанцы победили в четырёх из пяти последних матчей. Они уступили только «Авангарду» (2:4), который набрал великолепный ход. Выиграли подопечные Билялетдинова у «Лады» (5:1), «Спартака» (4:3 Б), «Автомобилиста» (4:1) и «Барыса» (3:1). В последней встрече с казахстанским клубом «Ак Барс» победил, но в составе отсутствовал лидер нападения Вадим Шипачёв — из-за травмы.

Главный тренер сказал, что ничего серьёзного. Возможно, к игре с «Сибирью» он вернётся на лёд. Также Билялетдинов похвалил своих подопечных за самоотверженность и смелость. Он выделил то, как они не боялись ловить на себя шайбы. Если казанцы будут играть так и дальше, то смогут не беспокоиться за своё будущее в плей-офф.

Однако «снеговики» являются очень неудобным соперником для «Ак Барса». Они не проигрывали в основное время казанцам в шести последних очных встречах, а в пяти из них одержали победы. В каждой из них обе команды забивали минимум по два гола. Не будем переоценивать возможности «Сибири» в нынешнем состоянии и поставим на то, что оба клуба забросят больше 1.5 шайбы за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Сибирь» — «Ак Барс» 30 января 2024 года

«Сибирь» в плачевном состоянии, а исполняющий обязанности тренера Кривокрасов пока не справляется. «Ак Барс», в свою очередь, очень плохо играет на выезде. Но, несмотря на это, нельзя отменить тот факт, что новосибирцы являются очень неудобным соперником для казанцев, выиграв у них пять из шести последних встреч. Однако в каждом из этих матчей обе команды забивали минимум по два гола. Вот на это и поставим.

Ставка: обе забросят больше 1.5 шайбы за 2.05.