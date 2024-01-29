«Нефтехимик» — «Лада». Леонтьев озадачит Браташа

На этот раз Подъяпольский не сможет отыграть так же великолепно. Тренеру тольяттинцев нужен новый план.

30 января состоится матч «Нефтехимик» – «Лада». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижнекамцев можно с коэффициентом 2.25. Шансы тольяттинцев оценили в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нефтехимик» — «Лада» 30 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Нефтехимик» – «Лада» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.80. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 6.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Лада» (30.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2024, вторник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Чем ближе регулярный сезон КХЛ к завершению, тем выше градус напряжения. На 30 января запланированы две встречи. В одной из них «Нефтехимик» будет принимать «Ладу» на «Нефтехим-Арене». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Нижнекамцы занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 57 очков. Команда опережает «Сибирь» с девятой строчки на четыре очка. Если бы новосибирцев не лишили как раз четырёх очков, ситуация могла быть совершенно иной. «Волки» должны дорожить этим заделом.

Подопечные Олега Леонтьева выиграли 23 из 58 матчей в этом сезоне, забросили 134 шайбы, а пропустили — 176. У них худшая оборона в Восточной конференции. Даже аутсайдеры пропустили меньше голов. Основную часть очков команда набирает как раз на домашнем льду, выступая хуже всех на выезде.

«Нефтехимик» проиграл последние три встречи. Он уступил «Торпедо» (2:3 ОТ), «Трактору» (5:6 Б) и «Ладе» (0:2). Несмотря на поражения, «волкам» удалось зацепить два очка благодаря ничьим в основное время. В последней игре с тольяттинцами огромное преимущество было на стороне нижнекамцев. Они нанесли 50 бросков в створ, при 20 у соперника.

Даже Браташ признался, что его подопечные были не готовы к такому скоростному и агрессивному хоккею, который предложила команда Леонтьева. По словам тренера «Лады», поэтому пришлось всю игру обороняться. К счастью, это помогло. Особый вклад в победу внёс вратарь Владислав Подъяпольский, отразивший все 50 бросков.

«Лада» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 70 очков. Ровно столько же у «Трактора», занимающего четвёртую строчку, а также у «Автомобилиста» с шестого места. Команды идут плотной группой, поэтому на них постоянно будет оказываться давление.

Тольяттинцы выиграли 29 из 58 встреч в этом сезоне, забросили 144 шайбы, а пропустили — 141. Подопечных Браташа можно только похвалить. Клуб был подготовлен к КХЛ почти с нуля и с первого же розыгрыша составил конкуренцию лидерам Востока. Некоторое время команда боролась за первое место, но бензобак постепенно опустел.

«Лада» угодила в чёрную полосу, но в последних семи встречах одержала пять побед, возвращая себе былую форму. Подопечные Браташа выиграли у «Автомобилиста» (4:3 ОТ), «Барыса» (3:0 и 2:0), «Витязя» (2:1 Б) и вышеупомянутого «Нефтехимика» (2:0). Очень часто команде приходится добывать очки, используя надёжную оборону.

Не только «Нефтехимик» проделал колоссальный объём работы в недавнем очном матче, но и вратарь «Лады» Подъяпольский. Он остаётся единственным козырем Браташа, который может помочь ему добыть победу, однако его эффективность сильно понизится. А вот «волки» будут ещё скоростнее и агрессивнее в атаке плюс прибавят в реализации. Наша ставка на победу нижнекамцев за 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Нефтехимик» — «Лада» 30 января 2024 года

28 января команды провели очную встречу, которую выиграли тольяттинцы со счётом 2:0, но всё благодаря стараниям Подъяпольского. Вратарь «Лады» отразил все 50 бросков. Браташ признался, что его подопечные не смогли играть на таких же скоростях, как «Нефтехимик». Что ему предложат гости на этот раз, если голкипер наверняка чувствует усталость? Думается, нижнекамцы возьмут реванш в основное время.

Ставка: победа «Нефтехимика» за 2.25.