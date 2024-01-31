Нижегородцы настраиваются на плей-офф, а «Спартак» ничто не заставит отказаться от тактики.

Экспресс на КХЛ с коэффициентом 8.03: Ларионов экономит силы, а Жамнов — нет

31 января нас ожидают интересные матчи в регулярном сезоне КХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.03 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Сочи» — «Динамо Минск

Обзор последних игр показывает, что «Сочи» находится в хорошей форме, одержав победы в трёх из пяти последних матчей, в то время как два поражения пришлись на игры с «Куньлунем». Минское «Динамо» также демонстрирует хорошие результаты, победив в трёх матчах на том же отрезке, но поражения во встречах с ЦСКА и московским «Динамо» на выезде указывает на некоторую уязвимость команды в играх с топ-клубами в гостях.

История очных встреч команд складывается в пользу «зубров», которые в последних шести играх оказывались сильнее. Но не стоит забывать о домашнем факторе, который может сыграть на руку «Сочи». Южане будут стремиться воспользоваться поддержкой трибун и реабилитироваться за неудачи, случившиеся накануне.

Учитывая текущее состояние команд и их очные встречи, мы считаем, что матч может получиться равным. Ожидаем активной игры с обеих сторон, в которой каждая команда выложится на все 100%. Прогнозируя исход, мы ожидаем небольшое преимущество со стороны «Динамо», но считаем, что «Сочи» способен удивить и вырвать победу или хотя бы перевести игру в овертайм. Поставить на то, что южане не проиграют, можно за 2.45.

Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив»

Исходя из последних игр обеих команд, можно сказать, что «Спартак» находится в более выигрышной позиции, одержав победы в трёх последних встречах, в то время как «Локомотив» трижды кряду проиграл.

«Спартака» недавно дома победил «Торпедо» со счётом 3:2 и московское «Динамо» — 6:3. Несмотря на это, не стоит сбрасывать со счетов «Локомотив», который относительно недавно сумел выиграть у «Авангарда» — 4:1. Как раз до серии поражений.

Учитывать нужно и очные встречи команд. Последний матч, который прошёл 21 ноября 2023 года, завершился победой железнодорожников со счётом 2:1. Это говорит о том, что ярославский клуб умеет находить ключи к обороне команды Алексея Жамнова.

Принимая во внимание текущую форму команд, их мотивацию и статистику предыдущих встреч, мы предполагаем, что матч будет крайне напряжённым и, возможно, завершится с минимальным преимуществом одной из сторон. Вероятнее всего, «Локомотив», имея непростую серию поражений, постарается максимально мобилизовать свои силы и исправить положение.

В то же время «Спартак» на своём льду и с поддержкой болельщиков обязан показать достойную игру. Итак, с учётом всех факторов наш прогноз — тотал больше 4.5 шайбы за 1.80. Эта встреча, скорее всего, будет богата на голы и эмоциональные моменты. Красно-белые набирают форму и снова много забивают, а «Локомотив», напротив, переживает спад и часто пропускает.

Прогноз на матч ЦСКА – «Торпедо»

ЦСКА показывает себя как команда с серьёзной атакующей мощью, что подтверждается результатами последних матчей. Армейцы одержали уверенные победы во встречах с «Северсталью» — 6:2, минским «Динамо» — 2:1 и «Барысом» — 5:2. Однако поражения в играх со СКА — 1:5 и «Торпедо» — 2:3 ОТ говорят о том, что столичная команда может демонстрировать нестабильность в защите.

С другой стороны, автозаводцы, несмотря на свои последние неоднозначные результаты, такие как поражения в матчах со «Спартаком» (2:3) и «Автомобилистом» (1:2 Б), также способны проявить характер. Это было видно в игре с «Нефтехимиком», которую нижегородцы выиграли со счётом 3:2 в овертайме. Также следует заметить, что они уже одерживали победу в очной встрече с ЦСКА в текущем сезоне, что делает предстоящий матч ещё более непредсказуемым.

На основании этих данных и очных встреч команд можно предположить, что в предстоящем матче ЦСКА сможет воспользоваться преимуществом своего льда и фанатской поддержкой, чтобы взять реванш за предыдущее поражение. Прогнозируемый результат матча — победа хозяев за 1.82. Ожидается, что игра будет напряжённой и динамичной, но хозяева сумеют реализовать свои моменты эффективнее.

Экспресс на матчи 31 января

Ставка 1: «Сочи» не проиграет минскому «Динамо» за 2.45.

Ставка 2: тотал больше 4.5 шайбы в игре «Спартак» — «Локомотив» за 1.80.

Ставка 3: победа ЦСКА в матче с «Торпедо» за 1.82.

Общий коэффициент: 2.45 Х 1.80 Х 1.82 = 8.03.