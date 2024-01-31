«Хетафе» — «Реал». Беллингем вернёт лидерство

1 февраля состоится матч 22-го тура Примеры «Хетафе» — «Реал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.58. Успех тёмно-синих оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Хетафе» — «Реал» 1 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Хетафе» — «Реал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Реал» (01.02.2024)

В топ-5 европейских чемпионатах сезон в самом разгаре. 1 февраля состоится перенесённый матч 20-го тура испанской Примеры. На стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» померяются силами «Хетафе» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Хетафе» проводит один из лучших сезонов за всю историю существования. Он располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от занимающей восьмую строчку «Валенсии» составляет три очка, но у подопечных Хосе Бордаласа есть игра в запасе.

В последних шести встречах в чемпионате Испании тёмно-синие уступили только «Райо Вальекано» (0:2) и «Осасуне» (2:3). Также они сыграли вничью с мадридским «Атлетико» (3:3). Победил клуб «Валенсию» (1:0), «Севилью» (3:0) и «Гранаду» (2:0).

Примечательно, что поражение в матче с «молниями» стало для подопечных Бордаласа первым в сезоне на домашнем стадионе. Проиграли они из-за удалений. Тёмно-синие умудрились схлопотать сразу три красные карточки. Одну их них получил Мэйсон Гринвуд за оскорбительное высказывание в адрес судьи.

Ставшему одним из лидеров «Хетафе» нападающему грозило от двух до четырёх матчей дисквалификации, но в клубе объяснили ситуацию языковым барьером. В составе «городских» арендованный у «МЮ» Гринвуд принял участие в 18 встречах во всех официальных турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передаче. В его трансфере заинтересован ряд грандов, но болельщики «красных дьяволов» просят вернуть его в родной клуб.

Сдаётся, «Реал» ждёт непростое испытание. Впрочем, для мадридцев сезон складывается тоже весьма неплохо. Они выиграли Суперкубок Испании, разгромив в финале «Барселону» (4:1), а также вышли в плей-офф Лиги чемпионов, одержав победы во всех шести матчах группового этапа турнира.

В чемпионате Испании подопечные Карло Анчелотти располагаются на второй строчке. Отставание от лидирующей «Жироны» составляет одно очко, но у «галактикос» имеется матч в запасе. В 31 встрече во всех официальных турнирах они уступили только «Атлетико» (1:3 в Ла Лиге и 2:4 д. вр. в Кубке Испании), а также три раза сыграли вничью.

За этот период времени «Реал» пропустил 30 мячей, а забил — 75. 18 из них записал на свой счёт Джуд Беллингем. Также он отдал восемь голевых передач. Признанный лучшим молодым игроком 2023 года полузащитник в этом сезоне в среднем за игру совершает одно результативное действие.

В матче последнего тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» Беллингем не сыграл из-за дисквалификации. Несмотря на отсутствие лучшего бомбардира команды, «сливочные» победили со счётом 2:1. Поставить на то, что они одержат победу в грядущем матче и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Четыре последние очные встречи закончились именно так.

Мадридцы неудержимы. Они демонстрируют футбол высочайшего качества, ведут активную борьбу за чемпионство с «Жироной», регулярно и много забивают и при этом очень редко допускают провалы в обороне. В среднем за игру меньше «галактикос» в топ-5 европейских лигах пропускают только «Интер», «Ницца» и «Ювентус».

«Сливочные» видятся фаворитами, но не стоит забывать, что подопечные Бордаласа на арене «Колисеум Альфонсо Перес» представляют серьёзную угрозу. В этом сезоне они потерпели только два поражения дома, причём одно из них обусловлено удалениями. В 10 матчах в Ла Лиге на своём поле тёмно-синие пропустили только шесть мячей, а забили — 11.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Хетафе» — «Реал» 1 февраля 2024 года

На домашнем стадионе пребывающий на подъёме «Хетафе» очень редко теряет очки и пропускает. Мадридцев точно не ждёт лёгкая прогулка. С другой стороны, в их победу верится больше, чем в любой другой исход. В самом разгаре чемпионская гонка. Мотивации у «сливочных» хоть отбавляй. Плюс Беллингем пополнил запас энергии и с новыми силами может сделать результат.

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.84.