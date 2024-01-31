«Вулверхэмптон» — «МЮ». Рашфорд не уважает тен Хага?

У голландца и так всё валится из рук, а ещё Маркус подливает масла в огонь, устроив вечеринку.

1 февраля состоится матч 22-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.55. Успех «волков» оценён в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «МЮ» 1 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» (01.02.2024)

Позади матчи 1/2 финала Кубка лиги, а также игры 1/16 финала Кубка Англии. 1 февраля состоятся встреча, которая закроет программу 22-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Молине» померяются силами местный «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

«Вулверхэмптон» не лучшим образом начал сезон. Не в последнюю очередь это связано с увольнением Хулена Лопетеги, а также с пережитыми летом изменениями в составе. Однако, потерпев четыре поражения в стартовых пяти турах АПЛ, команда выучила важные уроки и сплотилась.

«Волки» поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. В последних 16 турах в первенстве они проиграли только «Шеффилду» (1:2), «Фулхэму» (2:3), «Арсеналу» (1:2) и «Вест Хэму» (0:3). Во всех четырёх случаях уступили они на выезде. Также было пять ничейных результатов.

Обыгрывала команда из Вулверхэмптона не только середняков и аутсайдеров, но и лидеров — «Манчестер Сити» (2:1) и «Тоттенхэм» (2:1). А ещё она вышла в 1/8 финала Кубка Англии, победив на предыдущей стадии «Вест Бромвич» (2:0). Гари О'Нил заслуживает особой похвалы. Такие хорошие результаты — это в первую очередь его заслуга.

О'Нил поставил команде очень качественную игру как в обороне, так и в нападении. В последних 16 турах в чемпионате Англии его подопечные пропустили только 20 мячей, а забили 25. 10 из них записал на свой счёт ставший одним из главных открытий сезона Хван Хи Чан. Он идёт в топ-10 лучших бомбардиров Англии.

У «Манчестер Юнайтед» дела идут не так здорово, как у «Вулверхэмптона». После шикарного минувшего сезона казалось, что Эрик тен Хаг — этот тот тренер, который сумеет вернуть клубу ту культуру и величие, что были при сэре Алексе Фергюсоне. Однако пока всё с точностью до наоборот.

«Красные дьяволы» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице, но бо́льшую часть очков они добыли с большим трудом и не без удачи в осенней части сезона. В последних же восьми матчах в АПЛ манкунианцы победили только столь же нестабильный «Челси» (2:1) и «Астон Виллу» (3:2).

В трёх из четырёх случаев зацепились за очки подопечные тен Хага на «Олд Траффорд». Также они не без везения добыли ничейные результаты в играх с «Ливерпулем» (0:0) и «Тоттенхэмом» (2:2). Уступили манкунианцы «Ньюкаслу» (0:1), «Борнмуту» (0:3), «Вест Хэму» (0:2) и «Ноттингем Форест» (1:2).

Недавно у «МЮ» появились новые инвесторы, но ситуация не улучшилась. Напротив, раскрылась скандальная история с одним из ведущих футболистов клуба, который в прошлом сезоне играл ключевую роль в успехах. Маркус Рашфорд пропустил тренировку и не принял участие в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Ньюпорт Каунти» (4:2) из-за похода в ночной клуб.

К слову, по ходу встречи с «Ньюпортом» манкунианцы упустили преимущество в два мяча. Они, конечно, в итоге выиграли и вышли в 1/8 финала старейшего в мире футбольного турнира, но то, что у них возникли проблемы с командой из четвёртого по силе дивизиона Англии, не говорит ни о чём хорошем.

Поставить на то, что «Вулверхэмптон» как минимум не проиграет в грядущем матче и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22. Слишком много голов не ждём. Ни в одной из 10 последних очных встреч команды не забивали на двоих больше трёх голов.

В то, что манкунианцам удастся зацепиться за очки, верится с трудом. Они выиграли только 4 из 10 матчей в АПЛ в гостях. За этот период времени «красные дьяволы» забили только девять голов, а пропустили 11. «Волки», в свою очередь, проиграли только 2 из 10 встреч на «Молине» в чемпионате Англии.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» 1 февраля 2024 года

«Манчестер Юнайтед» очень сильно регрессировал относительно минувшего сезона. Его ведущие футболисты сбавили, результаты и качество командной игры ощутимо ухудшились. Возможно, «красным дьяволам» всё же удастся зацепиться за ничью, но набравший отличный ход «Вулверхэмптон» видится фаворитом грядущего матча. На домашнем стадионе у него есть отличные шансы на победу.

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.22.