«Персидские львы» поверили в свои силы и поймали кураж. Потомки навсегда запомнят то, что они делают!

Таджикистан — Иордания. Это не сказка, а история!

2 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Азии Таджикистан — Иордания. Начало – в 14:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение номинальным гостям, поставить на победу иорданцев можно с коэффициентом 1.95. Шансы таджикистанцев оцениваются в 4.33. На ничью дают коэффициент 3.22.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Азии Таджикистан — Иордания 2 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра Таджикистан — Иордания не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.43. Если забьют «персидские львы», сыграет коэффициент 1.74. Гол Иордании доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.29.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Азии Таджикистан — Иордания (02.02.2024)

В ведущих чемпионатах Европы кипят страсти, но многие выступающие в составе грандов футболисты вернулись в родные сборные для того, чтобы принять участие в Кубке Азии. Игра 1/4 финала Таджикистан — Иордания начнётся 2 февраля на стадионе «Ахмед бин Али» (Катар). Стартовый свисток раздастся в 14:30 мск.

«Персидские львы» впервые прошли квалификацию Кубка Азии и стали открытием текущего турнира. Огромная заслуга успехов команды принадлежит тренеру Петару Шегрту. Специалист поставил своим подопечным современную игру с агрессивным прессингом и надёжной линией обороны.

На групповом этапе Таджикистан конкурировал за выход в плей-офф с Китаем, Катаром и Ливаном. Болельщики не ждали многого от команды, но она приятно удивила. В 1-м туре «персидские львы» сыграли вничью с китайцами (0:0), затем уступили Катару (0:1), а в решающем матче победили Ливан (2:1). Четыре очка обеспечили подопечным Петара Шегрта второе место в таблице.

В плей-офф Таджикистан совершенно не испугался фаворита — сборную ОАЭ. Выстроив плотную оборонительную линию, «персидские львы» ждали ошибки соперника и проводили резкие контратаки. План главного тренера сработал в середине первого тайма, когда Вахдат Ханонов открыл счёт.

Затем пришёл черёд продемонстрировать своё мастерство голкиперу Рустаму Ятимову. Футболисты ОАЭ пошли вперёд большими силами и нанесли 18 ударов. Только на 90+5-й минуте им удалось восстановить паритет, и встреча перешла в дополнительное время, а затем в серию пенальти.

Рустам Ятимов оказался психологически готов к давлению и помог Таджикистану выиграть в серии 11-метровых (1:1, 5:3 пен.). Таким образом, «персидские львы» вышли в четвертьфинал, и это стало главной сенсацией турнира.

Таджикистан в позиционном нападении выглядит слабо — всего три забитых мяча за четыре встречи на Кубке Азии. А вот оборона является сильным козырем подопечных Петара Шегрта. Благодаря стараниям голкипера, который теперь хочет выступать в РПЛ, сборная пропустила только три гола во встречах Кубка Азии.

Известный таджикистанский футболист, экс-форвард «Локомотива» и «Спартака» Мухсин Мухамадиев считает, что вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов был бы основным в «Зените». Действительно, голкипер соответствует самым высоким требованиям.

Сборная Иордании продемонстрировала хороший уровень футбола в 1/8 финала плей-офф, в котором обыграла Ирак (3:2). Команды подарили много эмоций болельщикам в концовке.

Иорданцы проигрывали со счётом 1:2, а арбитр уже посматривал на секундомер, чтобы дать финальный свисток. Но они пошли в атаку большими силами, забили два мяча и победили (3:2). Несмотря на яркую игру в атаке, у команды большие проблемы в защите.

«Персидские львы» не испытывают никакого давления за результат. Они уже перевыполнили план и просто наслаждаются футболом. Подопечные Петара Шегрта поймали кураж и сумеют справиться с Иорданией, которая допускает грубые ошибки. Рассмотрим ставку на проход Таджикистана в 1/2 финала за коэффициент 2.66.

Прогноз и ставки на матч Кубка Азии Таджикистан — Иордания 2 февраля 2024 года

«Персидские львы» умеют отлично играть на контратаках, в чём огромная заслуга главного тренера. Они мало пропускают и опасно контратакуют. Голкипер Рустам Ятимов поймал кураж и демонстрирует великолепную игру на турнире. В свою очередь, Иордания нестабильна и часто допускает ошибки в обороне. Учитывая отличную физическую форму Таджикистана, предполагаем, что сборной по силам пройти в полуфинал.

Ставка: проход Таджикистана в 1/2 за 2.66.