«Торпедо» — «Динамо» М. Кудашов заставит Ларионова бояться

2 февраля состоится матч «Торпедо» – «Динамо» М. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.95. Шансы нижегородцев оценили в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Динамо» Москва 2 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Торпедо» – «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.45, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 4.40.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» М (02.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В конце февраля завершается регулярный чемпионат КХЛ. Многие команды уже решили свои задачи и гарантировали себе участие в плей-офф. Среди них и участники одного из матчей 2 февраля. «Торпедо» принимает московское «Динамо» на арене «Нагорный». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Нижегородцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 68 очков. Команда отстаёт от лидирующего СКА на 11 очков и опережает минчан с восьмой строчки на столько же. Автозаводцы уже обеспечили себе участие в плей-офф Кубка Гагарина и могут позволить себе сэкономить силы.

Остановится «Торпедо» строчкой выше или ниже, всё равно сильного соперника избежать не получится. Подопечные Игоря Ларионова выиграли 32 из 57 матча, забросили 161 шайбу, а пропустили — 143. За последние шесть игр у нижегородцев не было ни одной победы в основное время. Обыграли они только ЦСКА и «Нефтехимик» (в обоих случаях 3:2 ОТ).

Автозаводцы потерпели поражения в трёх последних матчах. Они уступили «Автомобилисту» (1:2 Б), «Спартаку» (2:3) и ЦСКА (2:3). Несмотря на то что подопечные Ларионова забросили больше 2,5 шайбы только в 2 из 10 последних встреч, защитник клуба Богдан Конюшков сказал, что команда пропагандирует атаку. Однако он отметил, что минувший плей-офф дал понять нижегородцам, что не стоит заигрываться в нападении.

Московское «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 77 очков. Команда отстаёт от лидирующего СКА на два очка и имеет отличные шансы взобраться на первое место. Сразу четыре клуба идут плотной группой в верхней части, поэтому они будут держать в напряжении болельщиков до окончания сезона.

Бело-голубые одержали победы в 36 из 57 встреч, забросили 178 шайб, а пропустили — 135. Подопечные Алексея Кудашова хорошо выступают в гостях. Они выиграли 18 из 34 выездных встреч – это один из лучших показателей. Вот только в команде наметился спад, и она уступила в четырёх из шести последних матчей.

«Динамо» потерпело поражение в играх с «Нефтехимиком» (1:2), «Спартаком» (3:6 и 3:4 Б) и «Витязем» (1:2). Победили бело-голубые во встречах с минчанами (4:1) и «Куньлунем» (5:1). Подопечные Алексея Кудашова остаются лучими по реализации большинства – 31,7%, забросив 64 шайбы за 202 попытки. Наверняка это поможет в игре с нижегородцами.

Четыре из пяти последних очных встреч между командами завершились с тоталом больше 4.5 шайбы. В четырёх минувших играх на своём льду «Торпедо» выигрывало у «Динамо». Нас ждёт очень интересный матч. Ларионов уже сказал, что его команда никого не боится. Но, учитывая то, как слабо она стала играть в нападении и как много допускает ошибок в обороне, мы предлагаем поставить на победу бело-голубых с форой (-1.5) за 2.40.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо» — «Динамо» М 2 февраля 2024 года

Нижегородцы хвалятся своим остроатакующим хоккеем, но он виден только в статистике и в скоростях, а на результате отражается очень редко. Автозаводцы стали мало забивать, подводит реализация, да и наверняка Ларионов уже давно начал перестройку на оборонительную тактику, чтобы не прогореть в плей-офф. «Динамо» ещё есть за что бороться, и оно выглядит фаворитом в матче.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.40.