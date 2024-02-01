«Страсбург» — «ПСЖ». Килиан Мбаппе знает себе цену

Что бы ни ожидало француза в будущем, в настоящем он — лучший бомбардир Лиги 1 и лидер парижан.

2 февраля состоится матч 20-го тура Лиги 1 «Страсбург» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.55. Успех «Страсбурга» оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются тоже за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Страсбург» — «ПСЖ» 2 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Страсбург» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Франции «Страсбург» — «ПСЖ» (02.02.2024)

Позади встречи 1/16 финала Кубка Франции и 19 туров Лиги 1. 2 февраля состоится матч, который откроет программу 20-го тура первенства. На стадионе «Стад де ла Мено» местный «Страсбург» примет действующего чемпиона — «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Для «Страсбурга» сезон складывается довольно неплохо. Он располагается в середине турнирной таблицы чемпионата Франции — на 10-й строчке. Отставание от занимающего шестую строчку «Реймса» составляет пять очков. Команда может попробовать побороться за попадание в зону еврокубковых турниров.

Впрочем, вряд ли подопечные бывшего легендарного футболиста «Арсенала» Патрика Виейра финишируют выше, чем на 10-м месте. В 19 турах в Лиге 1 они одержали только шесть побед и семь раз сыграли вничью. Бо́льшую часть очков клуб добыл во встречах с аутсайдерами и середняками.

Проиграл «Страсбург» сначала «Монако» (0:3) и «Ницце» (0:2), а затем «Лансу» (0:1), «Нанту» (1:2), как раз «ПСЖ» (0:3) и «Реймсу» (1:2). В этих шести встречах он забил только два мяча, а пропустил 13. К предстоящей игре команда подходит с восьмиматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах. Однако не исключено, что далее последует спад.

Виейра очень сильно ограничен в ресурсах. Недавно «Страсбург» усилил состав перспективным нападающим ИМТ из Белграда Милошем Луковичем, которым также интересовался московский «Спартак». 18-летний форвард может стать важной частью команды, но у него наверняка уйдёт некоторое время на адаптацию.

«ПСЖ», в свою очередь, по обыкновению возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. Отрыв от идущей следом «Ниццы» уже приличный — шесть очков. И что-то подсказывает, что в дальнейшем расстояние будет только увеличиваться. У «орлят» на последнем отрезке сезона наблюдается спад, а у красно-синих — наоборот.

Луису Энрике потребовалось некоторое время на то, чтобы привить команде свои идеи и стратегию. После не лучшего старта сезона парижане адаптировались к требованиями испанского специалиста и стали обыгрывать всех подряд. В последних 12 турах в Лиге 1 они потеряли очки только в играх с «Лиллем» (1:1) и «Брестом» (2:2).

В обоих случаях упустили победу красно-синие весьма обидно. «Лилль» сравнял счёт в компенсированное ко второму тайму время — на 90+4-й минуте, а в матче с «Брестом» подопечные Энрике упустили преимущество в два мяча. В этих 12 турах парижане пропустили 10 голов, а забили 32. 12 из них записал на свой счёт Килиан Мбаппе. Также он отдал три результативные передачи.

Будущее лучшего бомбардира Лиги 1 остаётся туманным. Сага с переходом в «Реал» то и дело обретает новые краски. Недавно появилась информация о том, что для «сливочных» приобретение 25-летнего нападающего уже не является приоритетной задачей, как это было несколько лет назад.

Вполне вероятно, что Мбаппе так и останется в «ПСЖ», хотя альтернативных исходов исключать нельзя. В любом случае на данный момент форвард выступает за парижан и всецело сосредоточен на настоящем. В 27 матчах за клуб во всех официальных турнирах он забил 28 голов.

Поставить на то, что парижане одержат победу в предстоящей игре и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. Пять из семи последних очных встреч ознаменовались данным исходом. В двух других команды сыграли вничью — 1:1 и 3:3.

В этот раз «Страсбургу» вряд ли удастся зацепиться за ничью. Вполне вероятно, поддержка родных трибун поможет ему навязать борьбу красно-синим и забить один или даже два мяча. Однако на большее не рассчитываем. У парижан намного лучше рисунок игры, выше класс футболистов и, соответственно, результаты.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Страсбург» — «ПСЖ» 2 февраля 2024 года

«Страсбург» набрал очень хороший ход на последнем отрезке сезона, но бо́льшую часть очков он заработал в матчах с андердогами. Во встречах с сильными соперниками у подопечных Патрика Виейра регулярно возникают большие проблемы из-за нехватки резервов и не только. «ПСЖ» продолжает лидировать, обыгрывать всех без разбору, а также много забивать. Мбаппе и другие его ведущие игроки пребывают в отличном тонусе и стабильно делают результат. Сенсации не ждём.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.