Экспресс на футбол с коэффициентом 8.92: от игры Мбаппе дух захватывает

Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.92 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Лечче» — «Фиорентина»

«Лечче» в последних пяти матчах потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью, что свидетельствует о нестабильности результатов и слабой форме. «Фиорентина», хотя и проиграла три из последних пяти игр во всех турнирах, показала более уверенные результаты в прошлых играх нынешнего сезона. Высокое место в таблице говорит само за себя.

Исходя из статистики личных встреч, можно заметить, что последние игры между этими командами заканчивались весьма разнообразно. Однако с преимуществом для «Фиорентины», которая выиграла две из пяти последних встреч, в то время как «Лечче» одержал победу только однажды. Ещё две игры завершились вничью.

Возможно, хозяева поля смогут использовать поддержку трибун для мобилизации своих сил и демонстрации более решительной игры, нежели в последних матчах. Впрочем, с учётом того, что оборона «Лечче» пропускает довольно много, а «Фиорентина» обладает качественными исполнителями в атаке, ставить на большое количество голов со стороны хозяев было бы опрометчиво.

С учётом всех факторов прогнозируемый исход матча — победа «Фиорентины». Это позволит «фиолетовым» улучшить свои позиции в турнирной таблице и прибавить уверенности в преддверии следующих игр. Ставки на то, что выиграют «лилии», принимают за 2.12.

Прогноз на матч «Страсбург» — «ПСЖ»

Глядя на очные встречи команд, можно заметить, что «Страсбург» часто демонстрирует сопротивление, но «ПСЖ» обычно находит пути к победе. Хозяева и в последних матчах нынешнего сезона показали себя боевой командой, способной на равных играть с сильными соперниками. Это видно по результатам игр с «Марселем» (1:1) и «Лиллем» (2:1).

Тем не менее серьёзных успехов у команды пока нет. «ПСЖ» же, несмотря на недавнюю осечку в матче с «Брестом» (2:2), остаётся одним из лидеров чемпионата Франции, демонстрируя агрессивную и результативную игру как в домашних, так и в гостевых матчах.

Особенно запоминающейся стала победа в игре с «Ревелем» с разгромным счётом 9:0 в Кубке Франции. Парижская команда обладает высоким классом игроков в каждой линии, что позволяет ей диктовать условия на поле в большинстве матчей. Учитывая текущую форму команд, их мотивацию и предыдущие встречи, наш прогноз склоняется к победе «ПСЖ» в очередном матче.

Вероятнее всего, «Страсбург» попытается играть от обороны, стремясь использовать контратаки. Однако высокий уровень игры «ПСЖ», мастерство футболистов и способность контролировать мяч должны позволить добиться убедительной победы с преимуществом в несколько мячей.

Основной вклад в победу, думается, внесут ключевые игроки «ПСЖ», которые благодаря своему опыту и индивидуальным навыкам смогут разрывать оборону «Страсбурга». Несмотря на то что хозяева имеют потенциал для забитого гола, ожидать обеспечения ими серьёзного сопротивления на протяжении всего матча было бы слишком оптимистично. Ставим на победу «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 2.08.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Мальорка»

«Атлетик» показывает хорошие результаты в последних матчах, обыграв «Барселону» со счётом 4:2 и одержав победу во встрече с «Реалом Сосьедад» со счётом 2:1. Ничья в игре с «Кадисом» и поражение в матче с «Валенсией» несколько сбивают статистику, но в целом клуб демонстрирует стабильные результаты. Особенно на своём поле.

В то же время «Мальорка» не выглядит столь убедительно, потерпев поражение в матче с «Бетисом» и сыграв вничью с «Сельтой» дома. Победа над «Жироной» говорит о некотором потенциале команды, но всё же стабильности в игре ей не хватает.

Также стоит отметить, что очные встречи между этими командами были достаточно закрытыми и с небольшим количеством забитых голов. Думается, «Атлетик» покажет сильную игру в защите и сможет реализовать свои моменты в атаке, в то время как «Мальорка» вряд ли сможет противостоять давлению и создать серьёзные проблемы сопернику. Таким образом, ожидается уверенная победа хозяев и тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.

Экспресс на матчи 2 февраля

Ставка 1: победа «Фиорентины» в матче с «Лечче» за 2.12.

Ставка 2: победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча в игре со «Страсбургом» за 2.08.

Ставка 3: победа «Атлетика» и тотал меньше 3.5 мяча в матче с «Мальоркой» за 1.95.

Общий коэффициент: 2.12 Х 2.08 Х 1.95 = 8.92.