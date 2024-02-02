Катар — Узбекистан. В ЦСКА будут гордиться Файзуллаевым!

3 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Азии Катар — Узбекистан. Начало – в 18:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение катарцам, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.60. Шансы узбекистанцев оцениваются в 2.94. На ничью дают коэффициент 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Азии Катар — Узбекистан 3 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра Катар — Узбекистан не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.47. Если забьют «белые волки», сыграет коэффициент 1.49. Гол катарцев доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.16.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Азии Катар — Узбекистан (03.02.2024)

В ведущих чемпионатах Европы кипят страсти, но многие выступающие в составе грандов футболисты вернулись в родные сборные для того, чтобы принять участие в Кубке Азии. Игра 1/4 финала Катар — Узбекистан начнётся 3 февраля на стадионе «Эль-Байт» (Катар). Стартовый свисток раздастся в 18:30 мск.

«Белые волки» без проблем преодолели квалификацию Кубка Азии и продемонстрировали содержательный футбол на групповой стадии турнира. Огромная заслуга в успехах команды принадлежит тренеру Сречко Катанецу. Словенский специалист научил команду надёжно играть в обороне. Это сильный козырь Узбекистана, который помог пройти в четвертьфинал.

На групповом этапе сборная разгромила Индию (3:0), а с Сирией (0:0) и Австралией (1:1) сыграла вничью. Пять очков обеспечили подопечным Сречко Катанеца второе место в таблице.

Узбекистан отлично подготовился к матчу с Таиландом в 1/8 финала Кубка Азии. Сречко Катанец подробно разобрал игру соперника и вычислил слабые места. Его подопечные в первом тайме владели инициативой и нанесли 10 ударов по воротам при одном у таиландцев.

Поэтому случайным гол, который забил на 37-й минуте Азизбек Тургунбоев, назвать нельзя. На перерыв Узбекистан ушёл, ведя 1:0. Главный тренер Таиланда сумел перестроить игру команды, и после перерыва соперник заиграл агрессивнее.

На 58-й минуте Таиланду удалось восстановить паритет. Однако «белые волки» быстро вернули инициативу, и лучший игрок матча Аббосбек Файзуллаев забил решающий гол.

После этого Узбекистан стал действовать осторожно и не позволил Таиланду организовать более опасные моменты. Отметим чёткую игру «белых волков» в защите — они 16 раз перехватывали передачи соперника и немедленно начинали острые контратаки.

Сборная Катара в первом раунде плей-офф встретилась с непредсказуемым соперником. Палестина приятно удивила высоким уровнем игры на групповом этапе Кубка Азии. Палестинцы активно играли через фланги, делали много навесов и атаковали через центр. Они нанесли за матч 11 ударов по воротам и заставили голкипера катарцев Мешаала Баршама потрудиться.

Катар сумел реализовать своё преимущество в индивидуальном мастерстве, хотя по ходу встречи проигрывал 0:1. Паритет восстановил Хасан Аль-Хайдос, а на 49-й минуте активная игра катарцев в атаке привела к назначению пенальти. Акрам Афиф спокойно реализовал 11-метровый и вывел Катар вперёд.

«Белые волки» строят свою игру от обороны и пропустили на Кубке Азии всего два мяча. Катар тяготеет к контролю мяча и не атакует большими силами. Близость полуфинала заставит действовать осторожно. При таком сценарии подопечные Катанеца получат преимущество, поскольку отлично действуют на контратаках. Рассмотрим ставку на проход Узбекистана в 1/2 финала за 1.96.

Прогноз и ставки на матч Кубка Азии Катар — Узбекистан 3 февраля 2024 года

На стороне Катара будет поддержка болельщиков, но Узбекистан — опытная команда и выдержит давление. Наличие в составе лидера ЦСКА Файзуллаева позволит создавать опасные моменты в контратаках, поскольку оборона у катарцев не является самым сильным звеном. Кроме того, «белые волки» победили в трёх последних очных матчах.

Ставка: проход Узбекистана в 1/2 финала за 1.96.