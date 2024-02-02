«Жирона» — «Реал Сосьедад». Довбик купается в лучах славы

Вот бы так Арсену Захаряну! Но россиянин, к сожалению, получил травму.

3 февраля состоится матч 23-го тура Примеры «Жирона» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-красных можно с коэффициентом 2.24. Успех бело-голубых оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Жирона» — «Реал Сосьедад» 3 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Жирона» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Реал Сосьедад» (03.02.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Испании, а также 22 тура Примеры. 3 февраля состоятся четыре матча 23-го тура первенства. В самом позднем из них на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» померяются силами местная «Жирона» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Жирона» может стать главной сенсацией сезона. Она продолжает участвовать в чемпионской гонке с мадридским «Реалом». Команды поочерёдно поднимаются на первую строчку, а также стремительно увеличивают отрыв от других претендентов. Что-то подсказывает, что так будет до самого финиша.

Обыграв в матче последнего тура «Сельту» (1:0), подопечные Анхеля Мичела продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 14 матчей. Ничьих за этот отрезок времени всего три — дома с набравшим отменный ход «Атлетиком» из Бильбао (1:1), а на выезде — с «Бетисом» (1:1) и «Альмерией» (0:0).

В этих 14 матчах бело-красные пропустили только 14 мячей, а забили 34. Они занимают первое место по результативности в Ла Лиге. Особой похвалы заслуживает Артём Довбик. В 21 встрече в Примере он записал на свой счёт 14 мячей и пять ассистов. Украинец возглавляет список лучших игроков первенства по системе «гол+пас».

Единственное — стараний Довбика оказалось недостаточно для того, чтобы пробраться в полуфинал Кубка Испании. Впрочем, Анхель Мичел явно переборщил с экспериментами. Если бы он выбрал на матч более оптимальный и сыгранный состав, результат наверняка был бы совсем иным.

У «Реала Сосьедад» менее завидное положение в турнирной таблице чемпионата Испании, чем у «Жироны». Подопечные Иманола Альгуасиля занимают шестую строчку. Отставание от идущего на пятом месте «Атлетика» из Бильбао приличное — шесть очков. Сократить такой отрыв — задача не из простых.

Портят Альгуасилю жизнь кадровые потери. Во-первых, на Кубок Азии и Кубок Африки отправились два ведущих футболиста бело-голубых — Такефуса Кубо и Амари Траоре. Во-вторых, у бело-голубых заполнен лазарет. Совсем недавно травму получил Арсен Захарян. Сроки восстановления россиянина неизвестны, но игру с «Жироной» он точно пропустит.

У Захаряна возникли серьёзные проблемы с адаптацией в клубе из Сан-Себастьяна. Он немало пропустил из-за болезни в начале сезона, а теперь совсем не вовремя получил травму. В 24 встречах во всех официальных турнирах в составе «Реала Сосьедад» он не забил ни одного мяча и отдал только одну результативную передачу.

На последнем отрезке сезона Арсен прибавил и стал получать больше игрового времени. Однако индивидуальный прогресс, достигнутый в том числе благодаря стараниям и доверию со стороны Альгуасиля, может сойти на нет из-за травмы. Остаётся лишь пожелать Захаряну скорейшего выздоровления.

Помимо травм, усложняет задачу Альгуасилю участие в других турнирах. Это отнимает немало сил и снижает концентрацию на первенстве. Подопечные 52-летнего специалиста вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, а также пробрались в полуфинал Кубка Испании.

Всё бы ничего, но в последних шести турах в чемпионате Испании бело-голубые победили только «Сельту» (1:0). Также они сыграли вничью с «Бетисом» (0:0), располагающимся в зоне вылета «Кадисом» (0:0), «Алавесом» (1:1) и «Райо Вальекано» (0:0), а уступили «Атлетику» из Бильбао (1:2).

Поставить на то, что «Жирона» в грядущем матче одержит победу, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24. У бело-красных кадровых потерь гораздо меньше, чем у команды из Сан-Себастьяна. Также немаловажно, что предстоящая встреча состоится в Жироне.

Во-первых, подопечные Мичела на порядок увереннее выступают дома, чем на выезде. Во-вторых, в 11 играх в чемпионате Испании в гостях бело-голубые одержали только четыре победы и столько же раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили только 14 голов, а пропустили 11.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Жирона» — «Реал Сосьедад» 3 февраля 2024 года

«Жирона» творит сенсацию. Чемпионская гонка заряжает команду дополнительной мотивацией. Вылет из Кубка Испании вряд ли негативно на ней отразится. Напротив, теперь бело-красные могут полностью сосредоточиться на первенстве. Дома у них есть все шансы обыграть терпящий серьёзные кадровые потери, а также испытывающий некоторые проблемы с выездами «Реал Сосьедад». На последнем отрезке сезона бело-голубые очень часто теряют очки.

Ставка: победа «Жироны» за 2.24.