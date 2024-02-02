Рэнди Браун — Муслим Салихов. Король кунг-фу в деле

В ночь с 3 на 4 февраля в Лас-Вегасе на арене «UFC Apex» состоится турнир Fight Night 235. В одном из его поединков россиянин Муслим Салихов подерётся с ямайским спортсменом Рэнди Брауном. Начало боя – не ранее 4:30 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Рэнди Браун — Муслим Салихов

Эксперты считают фаворитом ямайца и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.47. Шансы россиянина оценили в 2.77. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 57.0. Аналитики считают, что бой дойдёт до судейского решения: тотал больше 2.5 раунда оценён в 1.48, а тотал меньше 2.5 раунда – в 2.55.

Где смотреть бой Рэнди Браун — Муслим Салихов

В прямом эфире поединок ямайского бойца и россиянина можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на бой Рэнди Браун — Муслим Салихов (04.02.2024)

4 февраля в Лас-Вегасе на арене «UFC Apex» состоится турнир Fight Night 235. Российские болельщики не останутся без поединков своих любимых спортсменов. В одном из боёв Рэнди Браун подерётся с Муслимом Салиховым. Начало – не ранее 4:30 мск.

Бой между ямайским и российским бойцами должен был состояться ещё в декабре, но был отменён из-за плохого состояния здоровья у Брауна. Он заболел гриппом. На этот раз вряд ли что-то помешает им выявить сильнейшего. К тому же у россиянина было больше времени на подготовку.

Рэнди Браун выступает в UFC уже восемь лет и провёл 16 боёв. В 17-й раз он выйдет в октагон, чтобы подраться с Муслимом Салиховым. Грубый мальчик одержал победу единогласным решением над Веллингтоном Турманом в последнем поединке. Всего он выиграл пять из шести последних боёв.

Браун очень высокий и длинный для своего дивизиона. Он имеет преимущество в росте над Салиховым. Ямайский спортсмен очень хорошо использует фронт-кики, чтобы держать соперников на дистанции. Он также будет работать с россиянином, чтобы не позволить ему войти в клинч или воспользоваться своими борцовскими навыками.

Также не будем забывать, что Муслиму уже 39 лет. Если Браун заставит его активно работать на дистанции и сохранит собственные силы, то может получить преимущество к последнему раунду.

В своем последнем бою Салихов потерпел поражение от Николаса Далби судейским решением. Его возраст сильно проявился в том бою, так как он значительно замедлился и просто не был таким быстрым, как мы привыкли его видеть. У Короля кунг-фу есть шанс реабилитироваться, когда он встретится с Рэнди Брауном.

За Муслимом всегда было интересно наблюдать на протяжении всей его карьеры. Он отлично бьёт с разворота. Особенно вспоминается его фирменная вертушка, которая добила Андре Фиалью.

Нетрадиционный стиль ударов Салихова — причина того, что с ним так сложно спланировать бой, и именно в этом Браун будет испытывать трудности. Если Салихову удастся удержать поединок на ударной дистанции, на которой он сможет наносить свои кунг-фу удары, он сможет причинить Брауну серьёзный удар и вывести его из равновесия.

Это отличный бой в полусреднем весе. Рэнди Браун будет стремиться одержать вторую победу подряд, в то время как Салихов хочет реабилитироваться. Даже в 39 лет Муслиму нелегко справиться с любым представителем полусреднего веса, особенно с таким высоким, как Рэнди Браун. Король кунг-фу будет наносить удары ногами по икрам и туловищу Брауна, чтобы не дать ему приблизиться.

С другой стороны, Браун будет использовать свои габариты для того, чтобы наносить джебы и использовать длинные руки для контратаки. Причём он очень опытный боец, который провёл уже большое количество поединков в UFC. Мы не будем выбирать фаворита, а предложим ставку на то, что поединок закончится досрочно, за 2.07.

Прогноз и ставки на бой Рэнди Браун — Муслим Салихов 4 февраля 2024 года

Конечно, Рэнди имеет преимущество в размахе рук и росте, он моложе и не лишён большого опыта выступлений в UFC. Муслиму уже 39 лет, и его бензобак расходуется гораздо быстрее, но он всё такой же неукротимый и один из лучших мастеров в стиле кунг-фу. Мы считаем, что Салихов не станет терпеть до последних раундов, а победой или поражением, но завершит схватку досрочно.

Ставка: бой закончится досрочно за 2.07.