«Монако» — «Гавр». Кузяев покажет характер Головину

Команды умеют удивлять. Их матч может ознаменоваться практически любым исходом, но мы ждём результативного.

4 февраля состоится матч 20-го тура Лиги 1 «Монако» — «Гавр». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.50. Успех тёмно-синих оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Гавр» 4 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Гавр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Гавр» (04.02.2024)

Позади встречи 1/16 финала Кубка Франции и 19 туров Лиги 1. 4 февраля состоятся шесть матчей 20-го тура первенства. В самом раннем из них в городе Фонвьей местный «Монако» примет «Гавр». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. Главный арбитр — Жером Бризар.

В последних семи встречах в чемпионате Франции «Монако» победил только «Монпелье» (2:0), «Ренн» (2:1) и «Тулузу» (2:1). Также он из-за удалений потерял очки в матче с «Марселем» (2:2). Уступили подопечные Ади Хюттера сначала «ПСЖ» (2:5), а затем «Лиону» (0:1) и «Реймсу» (1:3). В результате они спустились на четвёртую строчку в турнирной таблице.

Как и в прошлом сезоне, монегаскам часто не хватает крепости в защите. Несмотря на старания талантливого Филиппа Кёна, в 19 встречах в Лиге 1 они пропустили 27 мячей — больше всех среди команд из топ-10 первенства. Компенсирует нехватку надёжности в обороне Хюттер качественно поставленной игрой в атаке.

В 19 матчах в чемпионате Франции подопечные австрийского специалиста забили 36 мячей — больше только у лидирующего «ПСЖ». Пять голов записал на свой счёт Александр Головин. Также он отдал четыре результативные передачи. Россиянин проводит великолепный сезон.

Головин трижды подряд становился лучшим игроком месяца в «Монако», а также был номинирован на попадание в символическую сборную Лиги 1 по итогам 2023 года. В последнем матче с «Марселем» он отметился результативной передачей, которую превратил в гол Виссам Бен-Йеддер.

Головин назвал ничейный результат встречи с «Марселем» положительным, ведь доигрывали матч монегаски вдевятером. То, что им удалось вырвать ничью — уже немалый подвиг. Вот только грядущую игру из-за дисквалификаций пропустят два ведущих футболиста красно-белых — Гильермо Марипан и Денис Закария. Потери, мягко говоря, неприятные.

Для «Гавра» это отличный шанс зацепиться за очки. Ещё в прошлом сезоне клуб выступал в Лиге 2 Франции, но после повышения он практически сразу зарекомендовал себя как весьма неудобного и неуступчивого середняка, способного доставить немало проблем лидерам.

Тёмно-синие располагаются на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции. Отставание от занимающего седьмое место «Марселя» составляет шесть очков. В 19 встречах в первенстве подопечные Луки Элснера потерпели только шесть поражений. Плохо только, что ничьих многовато — восемь.

За этот отрезок времени «Гавр» пропустил 23 мяча, а забил 22. Немалый вклад в успехи привнёс Далер Кузяев. Он принял участие в каждой из официальных игр команды в этом сезоне, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Только три раза Элснер выпускал его не в основном составе.

В частности благодаря Кузяеву тёмно-синие вышли в 1/8 финала Кубка Франции, победив на предыдущих стадиях «Кан» (2:1) и «Шатору» (1:0). Постепенно они становятся сильнее. В последних четырёх турах в Лиге 1 подопечные Элснера уступили только «Реймсу» (0:1), из-за раннего удаления. Обыграли они «Ниццу» (3:1) и «Лион» (3:1), сыграли вничью с «Лорьяном» (3:3).

Поставить на то, что сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Относительно недавно команды встречались в городе Гавр. Матч ознаменовался нерезультативной ничьей, хотя моментов предостаточно создали обе команды. Был один нереализованный пенальти, плюс много выручали голкиперы.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Гавр» 4 февраля 2024 года

У «Монако» больше ресурсов и лучше расположение в таблице, но он ослаблен дисквалификациями, а также очень много пропускает. Благо у красно-белых полный порядок с результативностью. Лидеры нападения, в частности Головин, в полном порядке. «Гавр» на последнем отрезке сезона тоже стал много забивать. Несмотря на то что в соперниках были сильные команды, ему удалось забить девять мячей в четырёх матчах. Ждём, что в этот раз голы будут с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.