«Арсенал» — «Ливерпуль». Клопп заслужил чемпионство больше Артеты?

Лондонцы менее стабильны и не обладают менталитетом победителей. Домашний стадион их не спасёт.

4 февраля состоится матч 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 2.25. Успех мерсисайдцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» 4 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Арсенал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» (04.02.2024)

Позади матчи 1/2 финала Кубка лиги, а также игры 1/16 финала Кубка Англии. На 4 февраля запланированы четыре встречи 23-го тура английской Премьер-лиги. В самой поздней из них на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне померяются силами местный «Арсенал» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В последних семи турах в чемпионате Англии «Арсенал» победил только «Брайтон» (2:0), «Кристал Пэлас» (5:0) и «Ноттингем Форест» (2:1). Также он не без везения зацепился за ничью как раз в игре с «Ливерпулем» (1:1). Мерсисайдцы атаковали чаще и опаснее. Им попросту немного не хватило удачи.

Уступили лондонцы «Астон Вилле» (0:1), «Вест Хэму» (0:2) и «Фулхэму» (1:2). Они спустились на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидирующих мерсисайдцев составляет пять очков. Кроме того, «канониры» вылетели из Кубка Англии, дома уступив на стадии 1/32 финала «Ливерпулю» (0:2).

В Кубке лиги подопечным Микеля Артеты также не удалось преуспеть. Они покинули турнир, проиграв матч 1/8 финала «Вест Хэму» (1:3). Испанский специалист смог построить классную молодую команду, временами демонстрирующую красивый комбинационный футбол. Однако для борьбы за чемпионство ей не хватает волевых качеств и характера.

До сих пор не поддаётся пониманию, как «канониры» умудрились подарить «Манчестер Сити» чемпионство в прошлом сезоне. Последний отрезок текущего розыгрыша говорит о том, что, несмотря на летние усиления, в футболе и менталитете лондонцев мало что изменилось. В матчах с сильными соперниками им частенько не хватает атакующей мощи.

На это указывал и экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер. Он отметил, что подопечные Артеты стали чаще контролировать мяч, вследствие чего реже пропускают. Однако также бывший легендарный футболист отметил, что игра «канониров» в атаке от этого лучше не стала. Он подчеркнул, что их форвардам не хватает импровизации и класса.

У «Ливерпуля» такой проблемы нет. Даже в отсутствие Мохамеда Салаха он продолжил демонстрировать высококачественный результативный футбол и сметать всех на своём пути. В чемпионате Англии подопечные Юргена Клоппа не проигрывают уже 15 матчей кряду. Ничьих при этом всего пять.

Ещё мерсисайдцы вышли в финал Кубка лиги, а также пробрались в 1/16 финала Кубка Англии, разгромив на предыдущей стадии турнира «Норвич» (5:2). В последних двух турах в АПЛ они победили «Борнмут» (4:0) и «Челси» (4:1). Наиболее интересна последняя игра.

Главным героем встречи с «аристократами» стал 20-летний защитник Конор Брэдли. Он записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Стоит ли говорить, что у «Ливерпуля» шикарная глубина состава и очень талантливая молодёжь? «Синих» подопечные Клоппа вполне могли обыграть с крупным счётом.

Ряд голевых моментов упустил Дарвин Нуньес. Он четыре раза попал в каркас ворот соперника. Уругвайца продолжает регулярно подводить реализация, но его вклад в успехи не стоит недооценивать. Он проделывает огромный объём командной работы, помогает развивать атаки и снабжает партнёров по команде голевыми передачами.

Клопп в послематчевом интервью похвалил Нуньеса. Он отметил, что нападающий помог организовать гол даже после огромного разочарования (нереализованного пенальти). Всего в этом сезоне Дарвин принял участие в 40 матчах за клуб и сборную во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.

Поставить на победу «Ливерпуля» в грядущем матче с форой (0) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. От результата встречи будет зависеть многое. Если подопечные Клоппа потеряют очки, то их шансы на чемпионство могут заметно снизиться, ведь по пятам идёт «Манчестер Сити».

У мерсисайдцев, в отличие от «канониров», с менталитетом полный порядок. Они умеют настраиваться на важные матчи и цепляться в них за очки. Дополнительной мотивацией для «красных» служит заявление Клоппа об уходе. Футболисты наверняка выложатся на полную и постараются сделать последний сезон тренера в клубе запоминающимся.

Прогноз и ставки на матч 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» 4 февраля 2024 года

На данном этапе «Арсенал» не похож на клуб, способный навязать «Ливерпулю» конкуренцию за чемпионство. «Канонирам» не хватает волевых качеств, класса в нападении, и как итог — стабильности. Несмотря на отсутствие Салаха и на то, что матч состоится в Лондоне, мерсисайдцы видятся фаворитами. 15 игр без поражений в АПЛ и результаты выступлений в других турнирах говорят сами за себя. «Красные» просто неудержимы.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (0) за 2.30.