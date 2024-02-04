«Ак Барс» — «Сибирь». Билялетдинов и Радулов пустят в ход козыри

А именно великолепную игру в большинстве.

5 февраля состоится матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 1.69. Шансы новосибирцев оценили в 4.25. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь» 5 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Ак Барс» — «Сибирь» не получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.02, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.78. Ставки на победу казанцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.40. Поставить на то, что выиграют матч новосибирцы, можно за коэффициент 2.95.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь» (05.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 февраля 2024, понедельник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

5 февраля в матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» сыграет с «Сибирью» в Казани на «Татнефть-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:00 мск.

«Барсы» в последней встрече разгромили на выезде «Трактор» (4:1). Они набрали хорошую форму перед плей-офф. Даже Александр Радулов оформил дубль, а Вадим Шипачёв сделал ассист. Казанцы полностью контролировали ход матча, уверенно оборонялись и чётко реализовали голевые моменты.

«Ак Барс» действовал на невысоких скоростях, тем не менее успевая перекрывать всё свободное пространство в своей зоне. Только 18 бросков совершил соперник, 17 из которых отразил голкипер Тимур Билялов. Он сыграл уверенно, но умудрился получить удаление.

Стоит отметить, что бригада большинства «Ак Барса» хорошо выполняет тренерские установки. Пооэтому команда входит в число лидеров лиги по реализации численного преимущества (20,9%). Красивые и быстрые комбинации являются визитной карточкой «барсов» в этом сезоне.

Важную роль в линии нападения клуба играет Вадим Шипачёв. Он является лучшим бомбардиром «Ак Барса» в текущем сезоне КХЛ и набрал 41 очко по системе «гол+пас». 36-летний нападающий забросил 13 шайб и сделал 28 результативных передач. Вместе с Радуловым они компенсируют в атаке отсутствие травмированного Дмитрия Яшкина.

Подопечные Билялетдинова занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 72 очка. Клуб выиграл 35 из 58 встреч. Отметим, что дома «Ак Барс» победил в шести последних матчах кряду.

«Сибирь» ведёт борьбу с «Нефтехимиком» и «Амуром» за восьмое место в таблице Восточной конференции. Судя по всему, шансы у новосибирцев скромные. Команда в этом сезоне не может провести на высоком уровне несколько матчей.

Подопечные Сергея Кривокрасова после 59 матчей набрали 55 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирцы провели на выезде 27 встреч и одержали 10 побед.

Лучший бомбардир команды в этом сезоне — это Тейлор Бек. Нападающий забросил 13 шайб и отдал 28 результативных передач. Его догоняет Энди Андреофф с 32 очками, который пропустил много времени из-за травмы.

«Ак Барс» и «Сибирь» недавно провели очную встречу в Новосибирске. Подопечные Билялетдинова разгромили «снеговиков» со счётом 4:0. Вряд ли принципиально изменится характер игры, поскольку казанцы набрали отличные обороты на решающем отрезке сезона. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «барсов» с форой (-1.5) за 2.23.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь» 5 февраля 2024 года

У «Сибири» слабая дисциплина, поэтому команда по количеству времени, проведённого в меньшинстве, входит в число худших команд в лиге. В матче с «Ак Барсом», который отлично играет в большинстве, это может стать решающим фактором в пользу победы казанцев с разницей в две шайбы или более.

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 2.23.