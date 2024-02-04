«Рома» — «Кальяри». Лукаку и Дибала поднимут авторитет Де Росси

5 февраля состоится матч 23-го тура Серии А «Рома» — «Кальяри». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.46. Шансы сардинцев оцениваются в 6.95. На ничью дают коэффициент 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура Серии А «Рома» — «Кальяри» 5 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Кальяри» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура Серии А «Рома» — «Кальяри» (05.02.2024)

Игра 23-го тура Серии А «Рома» — «Кальяри» начнётся 5 февраля в Риме на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

«Джаллоросси» в минувшем матче победили «Салернитану» (2:1). Римляне больше владели мячом, а соперник отвечал опасными контратаками. Во втором тайме «Рома» наконец-то нашла слабое место в защите аутсайдера. Пауло Дибала реализовал пенальти, а затем Лоренцо Пеллегрини увеличил отрыв.

«Салернитана» пошла вперёд большими силами и даже забила, но все попытки аутсайдера восстановить паритет провалились. Таким образом, главный тренер римлян Даниэле Де Росси выиграл второй матч подряд после увольнения Жозе Моуринью.

Тем не менее расслабляться наставнику «джаллоросси» рано. У «Ромы» достаточно проблем, главная из которых — защита. В этом сезоне Серии А римляне часто допускают грубые ошибки в обороне. Команда оставляет без опеки нападающих соперника и поэтому пропустила 26 мячей в первенстве страны.

В нападении Де Росси есть на кого положиться. Ромелу Лукаку и Пауло Дибала в отличной форме. В текущем сезоне Серии А бельгиец забил девять мячей, а аргентинец — шесть голов.

Подопечные Даниэле Де Росси неплохо проводят этот сезон. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице в Серии А, набрав 35 очков в 22 матчах. Клуб выиграл 10 встреч и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Рома» провела 11 игр, в которых одержала семь побед.

В последних пяти встречах в Серии А «джаллоросси» выступили нестабильно. Они победили «Верону» (2:1) и «Салернитану» (2:1), матч с «Аталантой» (1:1) завершили вничью, а уступили «Ювентусу» (0:1) и «Милану» (1:3). Обращает на себя внимание оборона — в каждой игре на этом отрезке «Рома» пропускала!

«Кальяри» в минувшем матче дома уступил «Торино» (1:2). Подопечные Клаудио Раньери позволили сопернику владеть инициативой и в первом тайме пропустили два мяча. В перерыве опытный тренер перестроил игру команды, и Николас Виола забил, но этого было мало.

Подопечные Клаудио Раньери слабо выступили в последних пяти встречах в чемпионате Италии. Они победили только «Болонью» (2:1), матчи с «Эмполи» (0:0) и «Лечче» (1:1) завершили вничью, а уступили «Фрозиноне» (1:3) и «Торино» (1:2).

«Кальяри» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков в 22 встречах. Сардинцы на выезде провели 11 матчей и не одержали ни одной победы.

Скорее всего, «Рома» с первых минут будет давить на оборону соперника, которая вряд ли выдержит напор Лукаку и Дибалы. Римляне находятся на подъёме после прихода в клуб Де Росси и набрали неплохие кондиции. Они намного превосходят соперника в индивидуальном мастерстве, поэтому рассмотрим ставку на победу «джаллоросси» с форой (-1.5) за 2.26.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Кальяри» 5 февраля 2024 года

Появление в «Роме» Даниэле Де Росси раскрепостило футболистов, поэтому они стали эффективнее действовать в атаке. У «Кальяри» явно ощущается дефицит футболистов высокого уровня в линии обороны. Из-за этого сардинцы часто ошибаются в простых ситуациях. Мы предполагаем, что «джаллоросси» победят с преимуществом минимум в два мяча.

Ставка: победа «Ромы» с форой (-1.5) за 2.26.