«Авангард» — СКА. Буше соскучился по Толчинскому

Когда-то эти нападающие играли за одну команду, но теперь по разные стороны. Кто забьёт больше?

6 февраля состоится матч КХЛ «Авангард» — СКА. Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу и омичей, и петербуржцев можно с коэффициентом 2.60. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — СКА 6 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Авангард» — СКА получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. Ставки на победу омичей и петербуржцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — СКА (06.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

6 февраля в матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» сыграет со СКА на «Джи-Драйв-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 16:30 мск.

«Ястребы» в последней встрече уступили на выезде «Металлургу» (3:4 ОТ). Они явно разочарованы результатом, поскольку дважды по ходу матча вели в счёте. Соперник восстановил паритет за секунду до конца третьего периода, а в овертайме забросил победную шайбу.

Огромная нагрузка выпала на голкипера «Авангарда» Андрея Мишурова. «Лисы» давили на оборону и нанесли 51 бросок. Кроме того, самоотверженно защищались полевые игроки, которые заблокировали 24 попытки соперника. В силовой борьбе омичи не жалели сил и провели 21 приём.

Важную роль в линии нападения клуба играет Рид Буше. Он является лучшим бомбардиром «Авангарда» в текущем сезоне КХЛ и набрал 70 очков по системе «гол+пас». Американец забросил 39 шайб и сделал 31 результативную передачу.

Также в топ-10 лучших бомбардиров регулярного чемпионата входят Владимир Ткачёв и Райан Спуннер. Россиянин набрал 63 (17+46) очка, а канадец — 55 (20+35).

Подопечные Кравца занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 82 очка. Клуб выиграл 39 из 58 встреч и гарантировал себе участие в плей-офф. Омичи отлично выступают на своём льду. Они победили в 21 из 28 встреч на домашней арене.

В последних пяти играх «ястребы» показали хорошие результаты. Они победили «Северсталь» (6:2), «Ак Барс» (4:2) и «Барыс» (3:1), а уступили «Трактору» (4:5) и «Металлургу» (3:4 ОТ). Отметим, что «Авангард» показывает отличную результативность в этом сезоне, забросив 176 шайб.

2 февраля СКА победил в армейском дерби ЦСКА (2:1) и первым одержал 300-ю победу в гостевых матчах регулярного сезона КХЛ. На это достижение у петербуржцев ушло 460 игр.

В минувшей встрече подопечные Ротенберга обыграли на выезде «Салават Юлаев» (4:3). Игра порадовала болельщиков лихо закрученным сюжетом. К началу третьего периода СКА вёл 4:0, но «зелёные» пошли вперёд большими силами и забросили три шайбы. В заключительные минуты матча у ворот Никиты Серебрякова было жарко, однако петербуржцы выстояли.

Голкипер СКА провёл отличный матч и доказал, что руководство клуба не ошиблось, пригласив его из «Адмирала». В минувшей встрече он отразил 33 из 36 бросков и вселял уверенность в защитников.

Подопечные Романа Ротенберга после 59 матчей набрали 83 очка и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. Они провели на выезде 30 встреч и одержали 20 побед.

Лучший бомбардир команды в этом сезоне — это Александр Никишин. Защитник забросил 15 шайб и сделал 34 результативные передачи. Отметим, что у СКА отлично работает спецбригада большинства (24,2%). Не будем забывать про особый настрой на игру Сергея Толчинского. Нападающий провёл три сезона в клубе из Омска и был лидером.

«Авангард» и СКА набрали хорошую форму и результативно действуют в нападении. Кроме того, два последних очных матча тоже оказались результативными — «ястребы» победили петербуржцев 5:4 и 5:3. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.26.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — СКА 6 февраля 2024 года

Подопечные Романа Ротенберга хорошо играют в атаке, но в минувшей встрече допустили несколько результативных ошибок в защите. «Авангард» знает уязвимые места в обороне петербуржцев, поскольку за две последние очные встречи забросил СКА 10 шайб. Весьма вероятно, что и в этой игре соперники забьют минимум шесть голов.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.26.