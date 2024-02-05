«Байер» — «Штутгарт». Хаби Алонсо ставит рекорды!

Подопечные испанца не знают поражений, преуспевают во всех турнирах и устанавливают рекорды. Их не остановить.

6 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Германии «Байер» — «Штутгарт». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «фармацевтов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «швабов» оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Байер» — «Штутгарт» 6 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Байер» — «Штутгарт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Германии «Байер» — «Штутгарт» (06.02.2024)

Позади 20 туров Бундеслиги, а также матчи 1/8 финала Кубка Германии. 6 февраля состоится игра 1/4 финала турнира. На стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене местный «Байер» примет «Штутгарт». 7 из 10 последних очных встреч выиграли «фармацевты». Три другие проходили в Штутгарте и ознаменовались ничейными результатами.

«Байер» проводит просто фантастический сезон. В 29 матчах во всех официальных турнирах он не потерпел ни одного поражения. Ничьих при этом всего четыре, в частности с «Баварией» (2:2) и «Штутгартом» (1:1) на выезде. За этот отрезок времени подопечные Хаби Алонсо пропустили только 20 мячей, а забили 87.

Обыграв «Дармштадт» (2:0), «львы» установили удивительное достижение. Они набрали 52 очка в стартовых 20 турах Бундеслиги. Это третий результат за всю историю немецкого первенства. Больше набирала только «Бавария» под руководством Хосепа Гвардиолы в сезоне-2013/2014 и сезоне-2015/2016.

Всё благодаря Хаби Алонсо. Бывший легендарный футболист «Ливерпуля», мадридского «Реала» и «Баварии» поставил «фармацевтам» просто безупречный футбол. Они владеют инициативой и доминируют практически в каждом матче, создают огромное количество моментов и при этом очень компактно обороняются.

Заметные улучшения появились ещё в конце прошлого сезона. Грамотная летняя селекция помогла Алонсо развить успех. Приобретённые у «Бенфики» и «Юниона» Алехандро Гримальдо и Виктор Бонифасе, а также Флориан Вирц стали новыми лидерами клуба. Испанский специалист в полной мере раскрыл потенциал молодых перспективных игроков.

В 20 матчах в Бундеслиге защитник забил семь мячей и отдал девять результативных передач, нападающий записал на свой счёт 10 голов и семь ассистов, а хавбек набрал 13 (5+8) очков по системе «гол+пас». Плохо только, что Бонифасе получил травму в расположении сборной и выбыл на длительный срок. На замену ему «львы» взяли в аренду до конца сезона форварда «Бетиса» Борху Иглесиаса.

«Штутгарт» прибавил ещё сильнее, чем «Байер». Если в прошлом сезоне он не без везения спасся от вылета во вторую Бундеслигу, то в текущем розыгрыше клуб борется за выход в Лигу чемпионов. Он занимает третью строчку в турнирной таблице первенства. Отрыв от идущей следом дортмундской «Боруссии» составляет три очка.

В какой-то отрезок времени показалось, что «швабы» могут даже составить конкуренцию «Баварии» и «Байеру» в борьбе за золотые медали Бундеслиги. Однако на последнем отрезке сезона календарь стал сложнее, и дела подопечных Себастьяна Хёнеса пошли под откос.

В последних семи турах в чемпионате Германии клуб одержал только три победы и один раз сыграл вничью. Уступил он «Баварии» (0:3), мёнхенгладбахской «Боруссии» (1:3) и «Бохуму» (0:1). Примечательно, что все поражения «швабы» потерпели на выезде.

В гостях «Штутгарт» всегда уязвим. В 10 играх в Бундеслиге на выезде он потерпел пять поражений. За этот отрезок времени подопечные Хёнеса забили только 15 мячей, а пропустили 17. Поставить на то, что «Байер» выиграет предстоящий матч и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.

9 из 10 последних очных встреч, проходивших в Леверкузене, закончились именно так. Ещё одну «швабы» по бо́льшей части за счёт везения выиграли со счётом 1:0. «Фармацевты» не реализовали 11-метровый удар в самом начале встречи, а также нанесли в пять раз больше ударов.

Прогноз и ставки на матч Кубка Германии «Байер» — «Штутгарт» 6 февраля 2024 года

«Байер» — фаворит. Травма одного из лидеров — это, конечно, плохо, но ему была оперативно найдена замена. Другие ведущие игроки «львов» пребывают в отличном тонусе, прогрессируют под чутким руководством Хаби Алонсо и делают результат. У «Штутгарта» в составе тоже немало очень талантливых результативных игроков. Однако, несмотря на их старания, во встречах с сильными соперниками и на выезде «швабы» испытывают большие проблемы и часто проигрывают. История очных встреч всецело на стороне результативной победы «фармацевтов».

Ставка: победа «Байера» и тотал больше 1.5 мяча за 1.98.