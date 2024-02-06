«Спартак» — «Ростов». Карпин и Абаскаль шутить не станут

7 февраля состоится матч «Спартак» — «Ростов». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех жёлто-синих оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Ростов» 7 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.17. Гол ростовчан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Ростов» (07.02.2024)

В некоторых странах царит перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к официальным встречам, команды проводят контрольные матчи. В Абу-Даби стартовал товарищеский турнир — Зимний кубок РПЛ. 7 февраля состоится встреча, в которой померяются силами «Спартак» и «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Спартак» ушёл на зимний перерыв на неплохой ноте. В последних восьми турах в РПЛ он уступил только «Факелу» (0:2) и «Ахмату» (1:2). В обоих случаях на выезде. Также красно-белые сыграли вничью с ЦСКА (2:2) и «Локомотивом» (1:1). Обыграли они «Пари НН» (2:0), как раз «Ростов» (2:1), «Балтику» (2:0) и «Крылья Советов» (3:0).

Ещё «народная команда» в гостях потерпела поражение в первом матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) с «Оренбургом» (0:1). Впрочем, в ответной игре дома у неё есть все шансы взять реванш. Руководство «Спартака» решило не отправлять Гильермо Абаскаля в отставку зимой, хотя разговоры об этом продолжаются.

Единственное изменение, которое произошло у красно-белых во время паузы, — это приобретение перспективного и результативного нападающего «Твенте» Манфреда Угальде. В 18 матчах в чемпионате Нидерландов 21-летний форвард забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Возможно, будут ещё трансферы. По информации СМИ, «Спартак» заинтересован в услугах Ильи Помазуна. Однако пока что никакой конкретики нет. В обновлённом составе подопечные Абаскаля недавно провели товарищеский матч, в котором не без труда обыграли «Торпедо» (3:2).

Касательно Зимнего кубка РПЛ Абаскаль отметил, что сюрпризов не будет. Он подчеркнул, что будет работать над стабильностью, улучшать взаимопонимание и внедрять новичков. Как мы помним, в прошлом сезоне подопечные испанского специалиста выиграли товарищеский турнир, одержав победы во всех трёх матчах.

Клуб из Ростова-на-Дону, в свою очередь, крайне неудачно выступил в минувшем розыгрыше Зимнего кубка РПЛ. Он потерпел поражения во всех трёх встречах. Зато жёлто-синие закончили минувший сезон на четвёртом месте в РПЛ, лишь на одно очко отстав от «Спартака».

Текущий розыгрыш первенства складывается для ростовчан далеко не так удачно. Они занимают лишь 10-ю строчку. Отрыв от располагающегося в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в РПЛ «Ахмата» составляет четыре очка. Ростовчане победили только в 5 из 18 матчей, а также шесть раз сыграли вничью.

Впрочем, результаты не совсем закономерны. Зачастую подопечные Валерия Карпина демонстрировали радующую глаз остроатакующую качественную игру. Проблема заключалась в нехватке надёжности в обороне. В 18 встречах в РПЛ жёлто-синие пропустили 29 мячей — больше только у замыкающего турнирную таблицу «Сочи», а сами забили 24.

На трансферном рынке «Ростов» бездействовать не стал. Его состав пополнили Умар Сако, Эяд Эль-Аскалани и бразильский нападающий Роналдо дос Сантос. Плюс вернулся из аренды Максим Рудаков. Существует вероятность, что клуб из Ростова-на-Дону может также заключить контракт с Денисом Глушаковым. Карпин отметил, что всё будет зависеть от игры бывшего полузащитника «Спартака».

Преобразившиеся жёлто-синие одержали победу в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Они вполне могли забить больше. Впрочем, и у своих ворот подопечные Карпина позволяли многое. Если бы не Никита Медведев, счёт наверняка был бы совсем иным. Голкипер совершил немало спасений.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, является «обе забьют» за коэффициент 1.79. 10 из 12 последних очных встреч закончились именно так. Не в последнюю очередь это обусловлено давней историей между Валерием Карпиным и красно-белыми. Несмотря на товарищеский статус матча, у обеих команд наверняка будет предостаточно мотивации.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Спартак» — «Ростов» 7 февраля 2024 года

У обеих команд полный порядок с результативностью, но временами им не хватает надёжности в обороне. Особенно это касается «Ростова». Последние товарищеские матчи с участием «Спартака» и жёлто-синих получились очень результативными. История очных встреч также всецело на стороне голов с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.79.