Иран — Катар. Тареми и Азмун заслужили финал

Лидер иранцев возвращается в состав после дисквалификации, а игрок «Ромы» на ходу. У хозяев турнира нет шансов.

7 февраля состоится матч 1/2 финала Кубка Азии Иран — Катар. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами иранцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех катарцев оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Азии Иран — Катар 7 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч Иран — Катар не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют иранцы, сыграет коэффициент 1.22. Гол катарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Азии Иран — Катар (07.02.2024)

В топ-5 чемпионатах Европы сезон в самом разгаре. Несмотря на это, многие выступающие в составе грандов футболисты вернулись в родные сборные для того, чтобы принять участие в Кубке Азии. 7 февраля состоится полуфинальный матч, в котором встретятся сборная Ирана и хозяин турнира — Катар.

Сборная Ирана является одной из самых сильных и успешных национальных команд Азии. Она неоднократно проходила в групповой этап чемпионатов мира, а также трижды выигрывала Кубок Азии. Ещё «персидские леопарды» пять раз становились обладателями бронзовых медалей турнира.

Текущий розыгрыш турнира также может войти в историю иранцев. В полуфинал они вышли, победив на предыдущих стадиях Палестину (4:1), Гонконг (1:0), ОАЭ (2:1), Сирию (1:1, по пенальти 5:3) и самую титулованную сборную в истории Кубка Азии — Японию (2:1).

Одним из главных героев встречи с японцами стал Сердар Азмун. Он отметился результативной передачей, которую превратил в гол Мохаммад Мохеби. Бывший нападающий «Зенита» заметно прибавил после перехода из «Байера» в «Рому» на правах аренды. В этом сезоне за клуб и сборную он сыграл 21 матч, забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач.

На послематчевой пресс-конференции Мохеби поблагодарил Мехди Тареми, пропустившего игру из-за дисквалификации. Попавший в символическую сборную 1/4 финала турнира полузащитник «Ростова» отметил, что лидер национальной команды разговаривал с ним около получаса, потому что хотел помочь раскрыть лучшие качества. Мохеби подчеркнул, что это показало, насколько сборная едина.

Сборная Катара далеко не так успешна, как Иран. В 2019 году она выиграла Кубок Азии. Однако ранее ей ни разу не удавалось пробраться дальше 1/4 финала турнира. Единственный чемпионат мира, в котором катарцы принимали участие — это домашний турнир 2022 года. Во всех остальных случаях они не сумели пройти квалификацию.

Успехам в текущем розыгрыше Кубка Азии также есть вполне логичное объяснение. Во-первых, турнир проходит в Катаре, что даёт «бордовым» солидное преимущество. Во-вторых, им повезло с сеткой. В предыдущих матчах турнира катарцы обыграли Ливан (3:0), Таджикистан (1:0), Китай (1:0), Палестину (2:1) и Узбекистан (1:1, по пенальти 3:2).

Результат встречи с узбекистанцами не совсем закономерен. Соперник смотрелся лучше. Он чаще и опаснее атаковал, создал больше потенциально голевых моментов, а также нанёс больше ударов, в частности в створ. Одним из решающих эпизодов матча стал пропущенный «белыми волками» на 27-й минуте гол.

После удара с острого угла голкипер сборной Узбекистана Уткир Юсупов неудачно поставил руки, вследствие чего срезал мяч в свои ворота. Если бы не данный эпизод, встреча наверняка завершилась бы совсем иначе. Поставить на то, что Мехди Тареми забьёт и сборная Ирана обыграет Катар, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70.

В девяти последних матчах во всех официальных турнирах в составе национальной команды нападающий «Порту» забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. По итогам 2023 года Тареми стал лучшим бомбардиром среди азиатских футболистов, забив 31 гол.

С высокой долей вероятности иранцы одержат результативную победу в предстоящей встрече. У сборной Катара в составе нет футболистов с успешной клубной карьерой. Практически все её игроки выступают за команды местного чемпионата, уровень которого совсем невелик.

Прогноз и ставки на матч Кубка Азии Иран — Катар 7 февраля 2024 года

Сплочённость сборной Ирана, а также разница в классе и развитии футбола в странах предвосхищают поражение Катара. Если без Тареми иранцы сумели обыграть Японию, то после возвращения лучшего бомбардира в состав у них не должно возникнуть серьёзных проблем с «бордовыми».

Ставка: Мехди Тареми забьёт и Иран победит за 3.70.