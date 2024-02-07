«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Панарин отберёт лавры у Кучерова

Артемий перетянет всё внимание с лучшего бомбардира лиги на себя. Его команда будет удачливее.

8 февраля состоится матч НХЛ «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «синерубашечников» можно за 2.24, шансы «Лайтнинг» оценили коэффициентом 2.66. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 8 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ставки на победу «синерубашечников» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.78. Если «Лайтнинг» выиграют, сыграет коэффициент 2.05.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (08.02.2024)

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 8 февраля «Рейнджерс» будут принимать «Тампа-Бэй» на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

В последней встрече «Рейнджерс» дома победили «Колорадо» (2:1 ОТ). Матч получился тяжёлым для «синерубашечников», поскольку соперник отлично оборонялся и опасно атаковал. Основное время команды завершили вничью, а в овертайме подопечные Питера Лавиолетта забили победный гол.

Хорошо проявил себя Артемий Панарин, забросивший важную шайбу, благодаря которой удалось сравнять счёт. Нападающий «Рейнджерс» блестяще провёл решающий отрезок матча. Если бы не его точный бросок, этой победы могло и не быть.

Для наставника «синерубашечников» Питера Лавиолетта победа стала 783-й за карьеру в НХЛ. Благодаря ей американский специалист вышел на седьмое место по выигранным матчам среди главных тренеров в истории лиги.

«Рейнджерс» хорошо проводят этот сезон, поэтому тренерский штаб команды заслуживает похвалы за свою работу. Они отлично играют в большинстве, с 27% реализации. Лучший бомбардир клуба в этом сезоне — это Артемий Панарин, который набрал 67 очков. Он забросил 31 шайбу и сделал 36 результативных передач.

«Рейнджерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 65 очков. Клуб выиграл 31 из 50 встреч. Конкуренция за место в плей-офф высокая, поэтому любой спад снизит шансы команды.

«Синерубашечники» неплохо провели пять последних встреч. Кроме «Колорадо» они победили «Анахайм» (5:2) и «Оттаву» (7:2), а уступили «Сан-Хосе» (2:3 ОТ) и «Вегасу» (2:5).

«Тампа-Бэй» в минувшей встрече дома победила «Нью-Джерси» (6:3). Первый период завершился вничью (0:0), а затем команды было не удержать. Отлично сыграл защитник Виктор Хедман, сделавший три результативные передачи, а Кучеров отметился двумя ассистами.

В этом сезоне Никита ведёт борьбу за звание лучшего бомбардира лиги с форвардом «Колорадо» Натаном Маккинноном. Нападающие находятся в отличной форме, и каждый набрал по 85 очков. Кучеров рассказал в интервью, что его мотивирует соперничество с капитаном «Эвеланш».

«Тампа-Бэй» хорошо провела последние пять матчей. Помимо «Нью-Джерси», клуб победил «Баффало» (3:1), «Филадельфию» (6:3) и «Аризону» (6:3). Единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел во встрече с «Детройтом» (1:2).

«Лайтнинг» после 50 встреч набрали 59 очков и находятся на пятом месте в таблице Восточной конференции. Отметим, что у «Тампа-Бэй» показательная разность забитых и пропущенных голов — 175:164. Проблемы в линии защиты только нарастают.

«Синерубашечники» дома на последнем отрезке сезона показали хороший результат и выиграли три матча из четырёх. «Лайтнинг» не могут преодолеть системный кризис в защите и много пропускают, поэтому поставим на победу «Рейнджерс» за 2.24.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 8 февраля 2024 года

«Рейнджерс» дома активны в нападении, оказывают постоянное давление и поэтому победили в трёх из четырёх последних встреч. В свою очередь, «Тампа-Бэй» на выезде выступает в этом сезоне слабо и выиграла только 10 матчей из 25. Предположим, что «синерубашечники» воспользуются проблемами «Лайтнинг» в защите и выиграют в основное время.

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.26.