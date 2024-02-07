«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Роналду хочет быть лучшим во всём!

Малком и Митрович ощутят величие знаменитого португальца. Он никогда не бросает тренироваться!

8 февраля состоится товарищеский матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «лидерам»: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «всемирного клуба» оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 8 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.18.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» (08.02.2024)

В Саудовской Аравии царит перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к официальным встречам, команды проводят товарищеские матчи. 8 февраля в контрольной встрече в Эр-Рияде померяются силами главные претенденты на победу в чемпионате страны — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

В этом сезоне «Аль-Хиляль» потерпел только одно поражение во всех официальных турнирах и три раза сыграл вничью. Уступил он как раз «Аль-Насру» (1:2 д. вр.) в матче за Кубок арабских чемпионов. Причём было это ещё до того, как к команде присоединился лучший бомбардир сборной Сербии Александр Митрович.

Жорже Жезуш очень здорово встроил 29-летнего нападающего и других дорогостоящих новичков в систему «лидеров». Наиболее продуктивным стал дуэт Митровича и бывшего нападающего «Зенита» Малкома. На двоих в 18 матчах в чемпионате Саудовской Аравии они забили 26 мячей.

Отлично форвардам помогает Сергей Милинкович-Савич. Он принял участие в 16 матчах в Про-Лиге, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Экс-хавбек «Лацио» и Митрович стали главными героями встречи 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Насром» (3:0). Александр оформил дубль, а его соотечественник записал на свой счёт гол и ассист.

В 31 встрече во всех официальных турнирах подопечные Жезуша забили 89 мячей, а пропустили только 15. В недавних товарищеских матчах они обыграли «Интер Майами» (4:3) и «Аль-Гарафу» (2:1). Малком забил победный мяч в игре с «цаплями», а Митрович отметился голами в каждой из игр.

У «Аль-Насра» похожая, но чуть менее успешная история, чем у «Аль-Хиляля». Подопечные Луиша Каштру проиграли 3 из 32 матчей во всех официальных турнирах, три раза сыграли вничью, а также один раз победили в дополнительное время. За этот период времени они забили 89 мячей.

Особый вклад в успехи внёс Криштиану Роналду. В 18 матчах в чемпионате Саудовской Аравии он забил 20 мячей, а ещё отдал девять результативных передач. Всего в 2023 году знаменитый португалец записал на свой счёт 54 гола — больше всех.

Совсем недавно Роналду исполнилось 39 лет. Однако, словно желая посмеяться над возрастом, он опубликовал видео с усердной индивидуальной тренировкой. Португалец пребывает в потрясающей физической форме, а также правильно использует огромный опыт и талант.

Впрочем, даже без Роналду «всемирный клуб» сумел в последней товарищеской встрече крупно обыграть «Интер Майами» (6:0), за который выступает принципиальный соперник португальца — Лионель Месси. Криштиану пропустил игру из-за небольшой травмы. По информации СМИ, в предстоящей встрече он сможет принять участие.

Единственное, что плохо — «всемирному клубу» регулярно не хватает надёжности в обороне. В 32 встречах во всех официальных турнирах он пропустил 37 мячей. Поэтому наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, видится ОЗ + ТБ 4.5 мяча за коэффициент 1.98.

Так как это контрольный матч, команды вряд ли будут делать основной упор на результат. В Про-Лиге между ними идёт ожесточённая чемпионская гонка, но в товарищеском матче гораздо важнее продемонстрировать красивый результативный футбол, который понравится болельщикам, а также как можно лучше подготовиться к возобновлению сезона.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 8 февраля 2024 года

На двоих во всех официальных турнирах «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» забили 178 мячей. Мощь нападения у них заметно преобладает над надёжностью в защите. Товарищеский статус встречи, а также отличный тонус лидеров клубов располагают к большому количеству забитых мячей, причём с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 4.5 мяча за коэффициент 1.98.