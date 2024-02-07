«Динамо» — «Оренбург». Марцел Личка суров!

8 февраля состоится товарищеский матч «Динамо» — «Оренбург». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение москвичам: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Динамо» — «Оренбург» 8 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Динамо» Москва — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.76. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.11. Гол оренбуржцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Динамо» Москва — «Оренбург» (08.04.2024)

До окончания зимнего перерыва осталось чуть меньше месяца, однако команды уже активно готовятся к возобновлению сезона. 8 февраля в контрольной встрече в городе Белек (Турция) померяются силами московское «Динамо» и «Оренбург». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

В первой половине сезона «Динамо» столкнулось с некоторыми проблемами. На клубе негативно отразился уход ведущих футболистов — Арсена Захаряна и Сабы Сазонова. Впрочем, благодаря стараниям Марцела Лички бело-голубые сохранили реальные шансы на победу как в чемпионате, так и в Кубке России.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ москвичи обыграли «Зенит» (1:0). В турнирной таблице первенства они располагаются на третьей строчке. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет шесть очков. В последних девяти турах «Динамо» не потерпело ни одного поражения.

В зимнее трансферное окно бело-голубые не подписали ни одного футболиста. Марцел Личка грамотно объяснил свою позицию. Чешский специалист отметил, что ему нужны качественные и «голодные» игроки, а не те, которые будут сидеть вместе с ним на скамейке запасных и получать зарплату.

Также Личка подчеркнул, что большим плюсом для команды является то, что никто не покинул «Динамо», несмотря на высокий спрос. В последних товарищеских встречах бело-голубые крупно обыграли «Аль-Вакру» (9:2), победили «Слован» из Братиславы (2:1) и «Ботев» из Пловдива (3:2), а также сыграли вничью с «Канвоном» (2:2).

Последние две встречи наиболее интересны. В обеих бело-голубые пропустили два быстрых мяча. На это у Лички также нашлось вполне логичное объяснение. Он признался, что «Динамо» выступало двумя разными составами и не гналось за результатом. Основной упор на сборах чех делает на большом объёме работы и подготовке к возобновлению сезона.

У «Оренбурга» дела обстоят не так здорово, как у бело-голубых. На него оказал крайне негативное влияние как раз летний переход Лички в «Динамо». Сменивший Марцела на тренерском мостике Иржи Ярошик не справился со своими обязанностями и был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Назначение Давида Деограсии заметно улучшило показатели оренбуржцев. В последних 13 турах в чемпионате России они потерпели только пять поражений. Ничьих столько же. Обыграли сине-белые «Сочи» (3:0), «Локомотив» (2:0) и «Зенит» (3:1). Также они победили «Спартак» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ.

Впрочем, впереди у испанского специалиста ещё много работы. Его подопечные располагаются в зоне стыковых матчей — на 14-й строчке. Отставание от занимающего безопасное 12-е место «Урала» составляет четыре очка.

В зимнее трансферное окно оренбуржцам удалось сохранить одного из лидеров — Лукаса Веру, которым ранее активно интересовался «Локомотив». Кроме того, они взяли в аренду перспективного нападающего из «Коло-Коло» Хорди Томпсона. В 15 матчах в чемпионате Чили 19-летний форвард забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Томпсон уже дебютировал за «Оренбург». Однако его стараний оказалось недостаточно для того, чтобы обыграть «Спартак» из Варны. Матч ознаменовался ничьей — 2:2. Ранее в товарищеской встрече сине-белые разгромили «Стругу» (5:1), а также сыграли вничью с «Навбахором» (2:2). Предлагаем сделать ставку на то, что в предстоящей встрече сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, за коэффициент 2.01.

В 25 матчах во всех официальных турнирах оренбуржцы забили 26 мячей, но пропустили ещё больше — 38. Москвичи, в свою очередь, за этот же период времени забили 42 гола, а пропустили — 32. Также стоит отметить, что контрольные игры с участием «Оренбурга» и «Динамо» зачастую получаются очень результативными.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Динамо» — «Оренбург» 8 февраля 2024 года

Матч обещает получиться очень зрелищным и насыщенным событиями. Обе команды отдают предпочтение атакующему стилю игры и часто забивают, но также многое позволяют у своих ворот. К высокой результативности располагает и товарищеский статус встречи. Результат не так важен, как качество футбола и объём проделанной работы.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.01.