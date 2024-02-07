«Руан» — «Монако». Александр Головин потешит душу

На последнем отрезке сезона монегаски стали часто терять очки. Успехи в Кубке укрепят их моральный дух.

8 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Франции «Руан» — «Монако». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитам гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех «красных дьяволов» оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «Руан» — «Монако» 8 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Руан» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции «Руан» — «Монако» (08.02.2024)

Позади 20 туров Лиги 1. На 8 февраля запланирована встреча, которая завершит программу 1/8 финала Кубка Франции. На стадионе «Робер Диошон» померяются силами «Руан» и «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Примечательно, что это первая очная встреча команд за всю историю.

Когда-то «Руан» был одной из самых сильных команд Франции. В общей сложности он провёл в Лиге 1 19 сезонов. Однако всё это было очень давно. С тех пор многое изменилось. По различным причинам клуб сильно регрессировал и стал скитаться по низшим дивизионам страны.

«Руан» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице третьего по значимости дивизиона Франции. Отставание от занимающих места с четвёртого по шестое команд составляет четыре очка. Конкуренция очень высокая, так что «красным дьяволам» вряд ли удастся заполучить путёвку в Лигу 2.

На предыдущих стадиях Кубка Франции «Руан» победил «Луан-Кюизо» (2:0) и «Тулузу» (3:3, 12:11 пен.), которая проводит крайне неудачный сезон. Для того чтобы обыграть находящуюся в чёрной полосе команду из Лиги 1, «красным дьяволам» пришлось потратить много сил.

Из-за этого в последних двух турах в третьем по силе дивизионе Франции «Руан» проиграл располагающимся в нижней части турнирной таблицы клубам — «Ниму» (0:2) и «Версалю» (1:2). Крайне маловероятно, что «красным дьяволам» удастся хотя бы навязать борьбу «Монако».

Монегаски идут на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от занимающего третью строчку «Бреста» составляет одно очко. Красно-белые отлично начали сезон и некоторое время даже шли в лидерах, однако затем у Ади Хюттера сломались некоторые механизмы, что привело к спаду.

В последних шести турах в первенстве «Монако» победил только «Ренн» и «Тулузу» (в обоих случаях 2:1). Также он сыграл вничью с «Марселем» (2:2) и «Гавром» (1:1). Уступили подопечные Хюттера «Лиону» (0:1) и «Реймсу» (1:3). Примечательно, что в каждой из этих встреч они пропустили.

Красно-белым ещё с прошлого сезона сильно докучают проблемы оборонительного плана. Несмотря на старания голкиперов, они регулярно и много пропускают. В начале сезона этот недостаток получалось компенсировать за счёт отменной результативности, но в последнее время команду частенько стала подводить реализация.

Кроме того, у монегасков возникли проблемы с дисциплиной. В последних шести турах в чемпионате Франции они умудрились схлопотать четыре красные карточки. Одну из них получил Александр Головин во встрече с «Тулузой». Если бы полузащитник не пропустил игру с «Реймсом» из-за дисквалификации, она наверняка сложилась бы для «Монако» гораздо удачнее.

Россиянин находится в прекрасной форме. Он трижды подряд признавался лучшим игроком месяца в «Монако», а также был номинирован на попадание в символическую сборную Лиги 1 по итогам 2023 года. В 18 встречах в первенстве Головин забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

В частности благодаря стараниям Александра монегаски на предыдущей стадии Кубка Франции обыграли «Родез» (3:1). Хотя главным героем встречи стал многолетний лидер красно-белых Виссам Бен-Йеддер. Он оформил хет-трик. Всего форвард принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.

Поставить на то, что «Монако» выиграет предстоящий матч и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. В 22 встречах во всех официальных турнирах красно-белые забили 42 мяча, но и пропустили немало — 31. Причём немало голов было пропущено в играх с аутсайдерами.

В то, что «Руану» удастся пробраться в следующую стадию турнира, верится с большим трудом. У него намного меньше ресурсов, чем у монегасков. Однако на домашнем стадионе «красные дьяволы» вполне могут забить хотя бы один гол. Ждём, что матч получится результативным.

Прогноз и ставки на матч Кубка Франции «Руан» — «Монако» 8 февраля 2024 года

«Руан» — явный аутсайдер. Если с андердогами из третьего по силе дивизиона Франции у «красных дьяволов» возникли проблемы после игры с «Тулузой», то «Монако» им тем более вряд ли удастся что-либо противопоставить. Подопечные Хюттера потеряли много очков на последнем отрезке сезона, но к качеству демонстрируемого ими футбола мало у кого имеются претензии. Единственное — не помешало бы подтянуть игру в обороне и дисциплину.

Ставка: победа «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.