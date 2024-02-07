«Зенит» — «Шанхай Шэньхуа». Семак и Слуцкий включат полную мощность

8 февраля состоится матч Кубка равноправия «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение петербуржцам: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.40. Шансы китайской команды оценили в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа» 8 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.06. Гол китайцев доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч Кубка равноправия «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа» (08.02.2024)

Кубок равноправия Кубок равноправия 08 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Шанхай Шэньхуа Шанхай, Китай Кто победит в основное время? П1 X П2

Пока в РПЛ царит зимний перерыв, команды не упускают шанса принять участие в международных товарищеских турнирах. 8 февраля в матче Кубка равноправия «Зенит» будет играть с «Шанхай Шэньхуа» на стадионе «Джассим Бин Хамад». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Этот сезон в чемпионате России складывается для сине-бело-голубых несколько иначе, чем предыдущий. Прошло уже больше половины розыгрыша, но петербургский клуб пока не возглавил турнирную таблицу. Он располагается на второй строчке, отставая от «Краснодара» на два очка.

Подопечные Сергея Семака немного забуксовали, но смогли вернуть уверенность в собственных силах. Возможно, не хватало мотивации, но теперь она есть – лишить «быков» первого места. Борьба в РПЛ стала более конкурентной и серьёзной, чем прежде. Всего «Зенит» выиграл 11 из 18 встреч первенства, потерпев четыре поражения.

После ухода Малкома из клуба роль лидера в атаке на себя взял Матео Кассьерра. Колумбиец забил 14 голов в этом сезоне РПЛ и лидирует в гонке лучших бомбардиров лиги. Он в великолепной форме, поэтому руководство сине-бело-голубых поспешило продлить с ним контракт.

Состав «Зенита» в зимнее трансферное окно пополнили сразу трое футболистов из Бразилии. Команда продолжает придерживаться прежнего курса. В клуб перешли вингеры Артур и Педро, а также защитник Нино. Удивительно, но они уже приносят пользу. Кажется, что в РПЛ сине-бело-голубые вернутся совсем другими.

Всего подопечные Семака провели шесть товарищеских матчей, в которых никому не проиграли. Они победили «Динамо» из Самарканда и «Чонбук Хёндэ Моторс» с одинаковым счётом 5:1, обыграли «Урал» (1:0) и «Аль-Духаиль» (2:0). Вничью «Зенит» сыграл с «Аль-Фатом» (1:1) и «Ноа» (0:0). Педро в этих встречах забил два гола, а также один из мячей записал на свой счёт Артур.

«Шанхай Шэньхуа» совсем недавно возглавил российский тренер Леонид Слуцкий. У этого клуба есть хорошее прошлое и большое будущее. В минувшем сезоне китайской Суперлиги он занял только пятое место. Команда победила в 15 из 30 матчей, потерпев восемь поражений. Зато «синие дьяволы» выиграли Кубок страны.

Благодаря этому достижению они попали в Лигу чемпионов АФК следующего сезона. Таким образом, экс-наставник «Рубина» сможет выступить на высоком уровне и заявить о себе. Правда, пока крупных приобретений клуб не сделал. Да и из России тренер никого звать не собирается. Возможно, в будущем.

«Шанхай Шэньхуа» провёл пока только два товарищеских матча под руководством Слуцкого, в которых одержал победы. Сначала «синие дьяволы» выиграли у «Аль-Духаиля» со счётом 1:0, а затем разгромили «Сантос» — 4:1. Один из мячей забил новичок из Португалии – Андре Луис. Также ещё один из голов записал на свой счёт его соотечественник Жоау Тейшейра.

Примечательно, что помощниками Леонида Слуцкого стали Василий Березуцкий и Олег Яровинский. Недавно появилось видео, в котором они тепло поприветствовали Марио Фернандеса перед очной игрой с «Зенитом». Кажется, атмосфера перед матчем царит хорошая. Многие недооценили китайский клуб перед встречей с «Сантосом». Наступит ли «Зенит» на те же грабли?

Как бы там ни было, но эта встреча обещает получиться зрелищной и результативной. Команды набирают ход, не боятся агрессивно атаковать. Мы предлагаем сделать ставку на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.10. Это будет отличный опыт для команды Леонида Слуцкого.

Прогноз и ставки на матч «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа» 8 февраля 2024 года

У команд отлично отлажены атакующие механизмы, есть хороший подбор футболистов в нападении, способных в одиночку сделать результат. К тому же они встречаются впервые и не знают, чего ожидать. Особенно после того, как «синие дьяволы» разгромили бразильский «Сантос». Наша ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.