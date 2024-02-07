«Ак Барс» — «Трактор». Дела у Билялетдинова чуточку лучше

8 февраля состоится матч КХЛ «Ак Барс» – «Трактор». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.10. Шансы челябинцев оценили в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ак Барс» — «Трактор» 8 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ак Барс» – «Трактор» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.65. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» (08.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

До окончания регулярного сезона КХЛ остаётся всё меньше времени. Некоторым клубам необходимо прибавлять, чтобы не остаться без плей-офф. 8 февраля «Ак Барс» будет принимать «Трактор» на «Татнефть-Арене». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Казанцы занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 72 очка. На строчку ниже располагаются как раз «белые медведи». Они набрали ровно столько же очков, но для этого им потребовалось на один матч больше. Оба клуба по-прежнему не обеспечили себе место в плей-офф.

«Барсы» проводят далеко не лучший сезон в своей истории. Несмотря на большое количество звёздных нападающих, команда не часто радует результативным хоккеем. Всего в текущем сезоне подопечные Билялетдинова выиграли 35 из 59 матчей, забросили 153 шайбы, а пропустили 126.

Вадим Шипачёв проделывает огромный объём работы на льду, поэтому набрал 41 очко по системе «гол+пас». Он записал на свой счёт 13 шайб и 28 результативных передач. Чуть хуже выступает Александр Радулов, в активе которого 37 (14+23) очков. Никто из них не входит даже в топ-25 лучших бомбардиров КХЛ.

Интересная тенденция просматривается в статистике последних сыгранных матчей «Ак Барса». За поражением следовали три победы, и всё повторилось вновь. Недавняя серия завершилась совсем недавно. Казанцы выиграли поочерёдно у «Барыса» (3:1), «Сибири» (4:0) и «Трактора» (4:1), а затем потерпели поражение во встрече с «Сибирью» (1:4). Ждать ли очередной трёхматчевой выигрышной серии?

Стабильности у «Ак Барса» по-прежнему нет. Пусть результаты пошли на улучшение, но это, вероятнее всего, зависит от того, в какой части сезона находится КХЛ. Заключительная стадия вынуждает некоторые клубы, уже получившие путёвку в плей-офф, идти на эксперименты, а где-то сбавлять ход, дабы быть готовыми к борьбе за Кубок Гагарина.

«Трактор» уже после этой игры может обойти казанцев в турнирной таблице, если одержит победу. Команда набрала неплохой ход к концовке сезона. Недавно прервалась победная серия челябинцев длиной в пять матчей. За это время они обыграли «Сочи» (6:1), «Сибирь» (3:1), «Нефтехимик» (6:5 Б), «Авангард» (5:4), «Автомобилист» (2:1 Б).

Прервалась эта серия поражением как раз в игре с «Ак Барсом» (1:4). Затем «белые медведи» уступили «Торпедо» (1:3). Примечательно, что в матче с казанцами отсутствовал лучший бомбардир клуба Максим Шабанов. Нападающий набрал 48 очков в 58 играх по системе «гол+пас». По словам тренера Алексея Заварухина, у форварда была микротравма. Однако уже в матче с нижегородцами он вышел на лёд.

У казанцев хорошая статистика домашних очных матчей с «Трактором». Они выиграли семь из восьми последних личных встреч на своём льду. Если верить статистике, то за поражением у «Ак Барса» должна последовать победа. Да и все остальные факторы складываются в пользу команды Билялетдинова. На то, что «барсы» выиграют у «белых медведей», дают 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» — «Трактор» 8 февраля 2024 года

Команды занимают соседние места в турнирной таблице Восточной конференции, имея одинаковое количество очков. Однако казанцы выглядят предпочтительнее соперника. Они выиграли последний очный матч с «Трактором», который прошёл совсем недавно, а также выступают на домашнем стадионе, на котором гораздо реже терпят поражения. Наша ставка — на победу «Ак Барса».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.10.