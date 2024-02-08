«Торпедо» — «Сочи». Ларионов разберётся с недочётами

9 февраля состоится матч КХЛ «Торпедо» — «Сочи». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 1.42, шансы сочинцев оценили коэффициентом 5.80. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 5.52.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Сочи» 9 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Торпедо» — «Сочи» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.31, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.04. Ставки на победу нижегородцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.24. Если сочинцы выиграют, сыграет коэффициент 4.07.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Сочи» (09.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 февраля 2024, пятница. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

9 февраля в матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» сыграет с «Сочи» в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:00 мск.

Нижегородцы в последней встрече победили дома «Трактор» (3:1). «Торпедо» с первых минут пошло в атаку большими силами и оказывало давление на оборону соперника. Открыть счёт подопечным Игоря Ларионова удалось во втором периоде, голами отметились Егор Виноградов и Андрей Белевич.

Надёжно отыграл голкипер «Торпедо» Адам Гуска. Подопечные Алексея Заварухина не отсиживались в обороне и нанесли 35 бросков. Кроме того, самоотверженно защищались полевые хоккеисты, которые заблокировали 12 бросков.

Важную роль в нападения клуба из Нижнего Новгорода играет Максим Летунов, который не отметился результативными действиями в матче с «Трактором». Он является лучшим бомбардиром «Торпедо» в текущем сезоне КХЛ и набрал 47 очков по системе «гол+пас». Форвард забросил 24 шайбы и сделал 23 ассиста.

В игре с «Трактором» получил тяжёлую травму один из лидеров обороны автозаводцев. По предварительным данным, защитник Кирилл Кирсанов появится на льду не раньше сентября.

Подопечные Ларионова занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 71 очко. Клуб выиграл 33 из 60 встреч и гарантировал себе участие в плей-офф. Нижегородцы хорошо выступают на своём льду. Они победили в 18 из 30 встреч на домашней арене.

В последних пяти играх автозаводцы показали слабые результаты. Они победили только «Трактор» (3:1), а уступили «Спартаку» (2:3), ЦСКА (2:3), московскому «Динамо» (1:2 ОТ) и «Северстали» (2:3). Игорь Ларионов отметил, что проблемы с реализацией стали причиной поражений на этом отрезке сезона.

В минувшей встрече «Сочи» обыграл на выезде «Витязь» (4:3). Игра порадовала болельщиков лихо закрученным сюжетом. Подопечные Дмитрия Кокорева с первых минут захватили инициативу, а «богатыри» дважды восстанавливали равенство в счёте.

Главными героями матча в составе «леопардов» стали Матвей Мичков и голкипер Михаил Бердин. Нападающий забросил шайбу и сделал ассист, а вратарь не только отразил 32 броска, но и записал в актив две результативные передачи.

«Сочи» во встрече с «Витязем» дважды забил в большинстве. Отметим, что у «леопардов» спецбригада по реализации численного преимущества находится среди худших в лиге (17,3%). Возможно, проблема в том, что тренерский штаб пока не нашёл оптимальное сочетание игроков.

Подопечные Дмитрия Кокорева после 60 матчей набрали 47 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Они провели на выезде 30 встреч и одержали 11 побед. «Сочи» вряд ли попадёт в плей-офф.

Автозаводцы в последней встрече показали хороший настрой и улучшили реализацию опасных моментов. Кроме того, прибавили в позиционном нападении и много забивают «леопарды». Предлагаем рассмотреть ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 2.30.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Сочи» 9 февраля 2024 года

Подопечные Игоря Ларионова хорошо играют дома, особенно в нападении, что доказали уверенной победой в матче с «Трактором». Отметим, что в двух последних очных встречах команд в Нижнем Новгороде заброшено по семь шайб. Учитывая атакующий стиль «леопардов» и улучшение реализации опасных моментов автозаводцами, весьма вероятно, что и эта игра будет результативной.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.30.