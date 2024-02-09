«Бостон» — «Вашингтон». Овечкин переключится на рекорд Гретцки

Потому что о плей-офф, в принципе, можно забыть. Остаётся лишь сокращать отставание от легенды.

10 февраля состоится матч регулярного сезона НХЛ «Бостон» — «Вашингтон». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «мишек» в основное время можно с коэффициентом 1.68. Успех «столичных» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Бостон» — «Вашингтон» 10 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Бостон» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.42. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз» (10.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 февраля 2024, суббота. 23:30 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

10 февраля состоятся восемь встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Ти-Ди Гарден» местный «Бостон Брюинз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 23:30 мск.

«Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции и ведёт борьбу с «Ванкувером», у которого столько же очков, за победу в регулярном чемпионате. В последних 10 матчах «Брюинз» уступили только набравшей отличный ход «Каролине» (2:3) и «Калгари» (1:4) сразу после перерыва на Матч звёзд НХЛ.

Также подопечные Джима Монтгомери в овертайме на выезде обыграли «Сент-Луис» (4:3 ОТ) и «Оттаву» (3:2 ОТ). Во всех остальных встречах они победили в основное время, в том числе в последней игре с «Ванкувером» (4:0). Любопытно, что два из четырёх голов «мишки» забили в меньшинстве.

Одну из шайб в формате «4х5» забросил многолетний лидер «Брюинз» Брэд Маршан. 35-летний форвард, умеющий залезть под кожу и спровоцировать соперников на удаления, проводит весьма неплохой сезон. В 51 встрече он забросил 25 шайб и отдал 23 результативные передачи.

Также одними из главных героев встречи с «Кэнакс» стал Давид Пастрняк. Он отметился двумя голевыми пасами. В этом сезоне 27-летний чешский нападающий принял участие в 50 встречах, в которых записал на свой счёт 33 заброшенные шайбы и 40 результативных передач.

У «Вашингтона» дела идут далеко не так здорово, как у «Бостона». Его шансы на выход в плей-офф таят на глазах. В последних шести матчах подопечные Спенсера Карбери уступили «Сент-Луису» (0:3), «Миннесоте» (3:5), «Колорадо» (2:6), «Далласу» (4:5 ОТ), «Монреалю» (2:5) и «Флориде» (2:4).

Наиболее интересна последняя встреча с «Пантерз». Началась она весьма неплохо для «столичных». В первом тайме они смотрелись не хуже «Флориды» и даже сумели открыть счёт. Заброшенной шайбой отметился Александр Овечкин. Таким образом он продлил свою голевую серию до трёх матчей.

Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 61 шайбы в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Однако это единственная позитивная новость для «Вашингтона». В двух других периодах он по всем показателям уступил «Флориде», и только благодаря Дарси Кемперу не пропустил больше. Вратарь совершил 37 сейвов.

И это при том, что «пантер» сильно подводила реализация. Неоднократно шайба попадала в каркас ворот, плюс один гол «Флориды» был отменён из-за офсайда. Впрочем, одним из ключевых эпизодов стало необязательное удаление Тома Уилсона, при счёте 2:1. Соперник моментально воспользовался численным преимуществом, и сравнял счёт.

У «столичных» вообще было много удалений, что не есть хорошо. Они и так терпят болезненные кадровые потери, а тут ещё добавляет усталости частая игра в меньшинстве. Напрашивается перестройка. «Вашингтон» демонстрирует невнятную игру, располагается в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции и постоянно проигрывает.

Поставить на то, что «Бостон» одержит победу в грядущем матче с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. «Брюинз» проиграли только 8 из 25 матчей дома, а также два раза победили не в основное время. За этот отрезок времени они пропустили только 59 шайб, а забросили — 92.

«Столичные», в свою очередь, выиграли только 9 из 24 матчей на выезде и трижды уступили не в основное время. За этот период они забросили только 59 шайб, а пропустили, несмотря на старания голкиперов, — 83. Александру Овечкину и Спенсеру Карбери остаётся только посочувствовать.

В недавнем интервью россиянин заявил о том, что в нём теплится надежда на победу в Кубке Стэнли. После травмы и перерыва на Матч звёзд НХЛ Александр заметно прибавил, но его стараний регулярно оказывается недостаточно. Сдаётся, уже сейчас «столичным» пора забыть про плей-офф, и сосредоточиться на погоне Овечкина за рекордом Гретцки.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Бостон» — «Вашингтон» 10 февраля 2024 года

Ведущие хоккеисты «Бостона» пребывают на подъёме. «Брюинз» демонстрируют отличный доминирующий хоккей и идут в лидерах. Дома у них есть все шансы уверенно обыграть пребывающий в кризисе «Вашингтон». «Столичные» терпят важные кадровые потери, часто удаляются и много пропускают. Временами у них бывают всплески и неплохие отрезки, но система и стабильность напрочь отсутсвуют.

Ставка: победа «Бостона» с форой (-1.5) за коэффициент 2.00.