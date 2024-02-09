«Ман Сити» — «Эвертон». Гвардиола ждёт голов от Холанда

После того как Эрлинг оправился от травмы, он ещё не забивал.

10 февраля состоится матч 24-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон». Начало – в 15:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.22. Шансы «ирисок» оцениваются в 13.0. На ничью дают коэффициент 6.85.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон» 10 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Манчестер Сити» — «Эвертон» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.89. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.01.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон» (10.02.2024)

Игра 24-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон» начнётся 10 февраля на стадионе «Этихад». Стартовый свисток раздастся в 15:30 мск. «Горожане» в минувшем туре на выезде победили «Брентфорд» (3:1).

«Ман Сити» не сразу включился в игру на полную мощь. Команда позволила сопернику организовать несколько опасных контратак и пропустила в середине первого тайма. Тревожный сигнал для Хосепа Гвардиолы, поскольку скоро стартует плей-офф Лиги чемпионов, в котором потеря концентрации недопустима.

Пропущенный мяч заставил «Ман Сити» пойти вперёд большими силами. Фил Фоден на исходе первого тайма восстановил паритет, а в перерыве наставник «горожан» внёс необходимые изменения в тактическую схему. Команда полностью владела инициативой и закономерно победила, а англичанин оформил хет-трик.

После матча Хосеп Гвардиола в интервью похвалил Фодена и сказал, что хавбек со временем заменит Кевина Де Брёйне и Бернарду Силву в качестве архитектора атак «Ман Сити». В текущем сезоне АПЛ Фил провёл 22 встречи, в которых забил восемь мячей и сделал семь результативных передач.

Лидером нападения «горожан» является Эрлинг Холанд. 23-летний норвежец провёл в этом сезоне АПЛ 17 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал пять результативных передач.

«Горожане» хорошо проводят этот сезон в чемпионате Англии. Команда находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 49 очков в 23 матчах. Клуб выиграл 15 встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Ман Сити» провёл 10 игр, в которых одержал семь побед.

В последних пяти матчах в АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы выступили отлично. Они победили «Эвертон» (3:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Ньюкасл» (3:2), «Бёрнли» (3:1) и «Брентфорд» (3:1). Отметим, что оборона часто допускает ошибки, поэтому в четырёх из пяти встреч на этом отрезке «горожане» пропускали.

«Эвертон» в минувшем туре АПЛ дома завершил вничью матч с «Тоттенхэмом» (2:2). С первых минут «ириски» оказались не готовы к высокому темпу, который предложил соперник. Ценой неимоверных усилий подопечные Шона Дайча сравняли счёт в добавленное арбитром время. Спасительный гол забил защитник Джеррэд Брэнтуэйт.

«Ириски» занимают 18-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков в 23 встречах. «Эвертон» на выезде провёл 11 матчей и одержал пять побед. Отметим, что лучший бомбардир клуба — это Абдулайе Дукуре, который забил шесть мячей. Полузащитник вряд ли сыграет с «горожанами», поскольку восстанавливается после травмы.

«Ман Сити» и «Эвертон» в последнем очном матче сыграли результативно. Подопечные Гвардиолы победили со счётом 3:1, но позволили сопернику создать много опасных моментов. Кроме того, «ириски» показали в минувшей встрече хорошую игру в атаке. Рассмотрим ставку на то, что обе забьют, за коэффициент 2.01.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон» 4 февраля 2024 года

Подопечные Гвардиолы традиционно много атакуют, но часто оставляют сопернику возможность для контратак. У «Эвертона» есть сильные исполнители в нападении, которые создадут проблемы защите «горожан». Хотя в последнем очном матче «ириски» уступили, но забили «Ман Сити».

Ставка: обе забьют за 2.01.