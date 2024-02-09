Иордания — Катар. Финал двух сенсаций

Жаль, что Азмун, несмотря на шикарный гол, вылетел с Ираном. Но нас всё равно ждёт очень зрелищный матч!

10 февраля состоится матч финала Кубка Азии Иордания — Катар. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами катарцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех иорданцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Азии Иордания — Катар 10 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч Иордания — Катар не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют иорданцы, сыграет коэффициент 1.59. Гол катарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч финала Кубка Азии Иордания — Катар (10.02.2024)

Кубок Азии . Финал Кубок Азии . Финал 10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК Иордания Не начался Катар Кто победит в основное время? П1 X П2

Текущий розыгрыш Кубка Азии радует накалом страстей и яркими развязками. 10 февраля в финале померяются силами Иордания и хозяин турнира — Катар. Многие ожидали увидеть в решающем матче совсем другие сборные. Однако иорданцы и катарцы оказались проворнее.

Ни разу за всю историю существования Иордания не выигрывала Кубок Азии. Более того, ей не удавалось пробраться даже дальше 1/4 финала. Впрочем, за последние 30 лет уровень футбола в стране заметно вырос. В составе сборной стало больше техничных игроков. Результаты заметно улучшились.

В Кубке Азии — 2004 и 2011 иорданцы добрались до 1/4 финала, а в Кубке Азии — 2019 — до 1/8 финала. На предыдущих стадиях текущего розыгрыша турнира они победили Ирак (3:2), Таджикистан (1:0) и Южную Корею (2:0). Главным героем последней встречи стал Мусса Аль-Тамари. Он отдал одну результативную передачу и забил красивый гол.

Выступающий на клубном уровне за «Монпелье» нападающий на высокой скорости обыграл нескольких защитников и точным ударом послал мяч прямиком в дальний угол ворот. Аль-Тамари заметно выделялся техникой и скоростью на фоне многих других футболистов как своей национальной команды, так и корейской.

Несмотря на то что в соперниках был один из главных фаворитов турнира, иорданцы активно шли вперёд и в итоге создали больше голевых моментов, чем корейцы. Подопечные Хусина Аммуты убегали в быстрые контратаки, как будто не замечая защитников соперника. Они нанесли 17 ударов, семь из которых пришлись в створ.

Сборная Катара ненамного успешнее Иордании. Однако ей уже удавалось выиграть Кубок Азии, причём не так давно — в 2019 году. С тех пор «бордовые» старались не сбавлять обороты. В 2021-м они дошли до полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором обидно уступили США (0:1).

На предыдущих стадиях текущего розыгрыша Кубка Азии подопечные Тинтина Маркеса победили Палестину (2:1), Узбекистан (1:1, по пенальти 3:2) и Иран (3:2). Последняя встреча получилась очень насыщенной событиями. На двоих команды нанесли 37 ударов. Чаще били иранцы, но катарцы были точнее (они нанесли восемь ударов в створ).

Началась встреча весьма эффектно. Уже на четвёртой минуте ударом через себя забил бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Однако затем активизировался один из лидеров катарской сборной Акрам Афиф. Он записал на свой счёт сначала результативную передачу, а затем гол.

Первый катарец, принявший участие в чемпионате Испании, мог забить и ещё. На 32-й минуте он протащил мяч до штрафной, но пробил сначала в голкипера, а затем выше ворот. Затем, уже в компенсированное ко второму тайму время, помешал Афифу выйти один на один Шоджа Халилзаде. За фол последней надежды защитник сборной Ирана получил красную карточку.

В шести матчах в текущем розыгрыше Кубка Азии Акрам Афиф забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Так же, как и Аль-Тамари, он заметно выделяется на фоне многих других принимающих участие в турнире футболистов. 27-летний форвард очень техничен, обладает высокой культурой паса и обработки мяча, а также хорошо поставленным ударом.

Конечно, многим хотелось бы увидеть другие сборные в финале турнира, например Южную Корею и Иран. Однако фавориты выступили неудачно, подарив право сыграть в решающем матче более заряженным на победу иорданцам и катарцам. Остаётся лишь надеяться, что лидеры атаки этих сборных не дадут заскучать.

Стоит отметить, что мощность в нападении у Иордании и Катара преобладает над качеством в защите. Поэтому предлагаем проверить «обе забьют» за коэффициент 2.20. Фаворита выявить, на наш взгляд, не представляется возможным. У команд примерно равные шансы на победу, несмотря на то что встреча состоится в Катаре.

Прогноз и ставки на матч Кубка Азии Иордания — Катар 10 февраля 2024 года

Лидеры обеих национальных команд пребывают на подъёме и делают результат. С большой долей вероятности они порадуют результативностью, и финал Кубка Азии запомнится большим количеством забитых мячей. Если сборные выступят с тем же рвением и решительностью, которые наблюдались на полуфинальной стадии, то такой исход гарантирован.

Ставка: «обе забьют» за коэффициент 2.20.