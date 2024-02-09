«Реал» — «Жирона». Беллингем уберёт с дороги Довбика

От предстоящего матча будет зависеть многое. У обеих команд будет особый настрой, но в победу «сливочных» верится больше.

10 февраля состоится матч 24-го тура Примеры «Реал» — «Жирона». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.46. Успех жиронцев оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Жирона» 10 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Жирона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Жирона» (10.02.2024)

Позади 23 тура Примеры. 10 февраля состоится встреча 24-го тура, от которой будет зависеть многое. На легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» померяются силами два главных претендента на золотые медали первенства — мадридский «Реал» и «Жирона». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Реал» проиграл только 2 из 33 матчей во всех официальных турнирах, а также четыре раза сыграл вничью. Примечательно, что в обоих случаях он уступил в дерби проводящему отменный сезон «Атлетико» на «Цивитас Метрополитано» (1:3 в чемпионате Испании и 2:4 ДВ в Кубке страны).

За этот период времени подопечные Карло Анчелотти пропустили только 31 гол, а забили 78 мячей. 18 из них записал на свой счёт Джуд Беллингем. Также он отдал восемь результативных передач. Англичанин установил несколько рекордов, а также получил награду Golden Boy по итогам 2023 года.

Показатели очень впечатляют. Особенно с учётом того, что длительный период времени Анчелотти был вынужден обходиться без ряда ведущих футболистов. В последнее время ситуация улучшилась, но не сильно. В лазарете пребывают Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба и Антонио Рюдигер, который постепенно пошёл на поправку.

Кроме того, предстоящий матч из-за перебора жёлтых карточек пропустит Орельен Тчуамени. Отсутствие трёх защитников и основного голкипера не сулит «галактикос» ничего хорошего. Надёжность их оборонительной линии заметно снизится, что повышает шансы «Жироны» на победу.

Бело-красные уже стали главной сенсацией сезона. Своей красивой атакующей игрой они покорили многих. Каталонцы потерпели поражения только в 2 из 28 встреч во всех официальных турнирах, а также пять раз сыграли вничью. Уступили они как раз «Реалу» (0:3) в Ла Лиге и «Мальорке» (2:3) в Кубке Испании.

За этот отрезок времени подопечные Анхеля Мичела забили 66 мячей. 14 из них записал на свой счёт Артём Довбик. Также он отдал шесть результативных передач. Украинец заинтересовал множество грандов. Летом он наверняка перейдёт в какой-нибудь топовый клуб.

Впрочем, помимо туманного будущего, у бело-красных имеются проблемы в настоящем. Дело в том, что грядущий матч пропустит Анхель Мичел. Он схлопотал красную карточку в матче последнего тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» за неспортивное поведение. Тренер пропустит две встречи.

Кроме того, предстоящую игру пропустят два ведущих защитника «Жироны» — Давид Лопес и Дейли Блинд. Испанец пребывает в лазарете, а нидерландец не сможет принять участие в матче из-за перебора жёлтых карточек. А ведь у бело-красных и без этого нередко наблюдались проблемы оборонительного характера.

В 28 матчах во всех турнирах каталонцы пропустили 32 гола. Бо́льшая их часть пришлась на матчи с сильными соперниками. Поставить на то, что «Реал» обыграет бело-красных и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Немаловажно, что матч состоится на «Сантьяго Бернабеу». В этом сезоне мадридцы не потерпели ещё ни одного поражения дома. Если на выезде они разгромили бело-красных, то в качестве хозяев тем более должны одержать победу.

Не стоит забывать и о важности встречи. За всю историю существования «Жирона» ни разу не выигрывала первенство. «Сливочные» являются одним из самых титулованных клубов страны. Совсем недавно они выиграли Суперкубок Испании, разгромив «Барселону» (4:1).

Также отметим, что эта игра вдвойне важна для Беллингема и Довбика. Англичанин и украинец лидируют в гонке лучших бомбардиров Ла Лиги, забив по 14 мячей. Будет интересно посмотреть, как они проявят себя. Неужели Джуд уберёт с дистанции Артёма?

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Жирона» 10 февраля 2024 года

«Жирона» – очень молодая и вызывающая симпатию команда. Однако у неё отсутствует чемпионский менталитет, а также имеются важные кадровые потери и дисквалифицирован тренер. «Реал» тоже ослаблен травмами, но у него есть характер и богатый опыт выступлений в важных матчах. Дома мадридцы должны уверенно обыграть бело-красных.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.