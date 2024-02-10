«Астон Вилла» — «МЮ». Тен Хаг дорожит своим местом

Наставник «красных дьяволов» получил кредит доверия от руководства, но не такой большой, как хотелось бы.

11 февраля состоится матч 24-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 2.24. Шансы «красных дьяволов» оцениваются в 3.22. На ничью дают коэффициент 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» 11 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.48.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» (11.02.2024)

Игра 24-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» начнётся 11 февраля на стадионе «Вилла Парк». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск. «Львы» в минувшем туре на выезде крупно победили «Шеффилд Юнайтед» (5:0).

«Астон Вилла» полностью владела инициативой и контролировала матч. Уже к 30-й минуте подопечные Унаи Эмери забили четыре мяча и фактически решили исход встречи в свою пользу. Попытки соперника изменить что-либо провалились, поскольку оборона «львов» была надёжной.

Но вот уже в переигровке Кубка Англии с «Челси» (1:3) команда неприятно удивила. «Синие» быстро нашли уязвимые места в защите «Астон Виллы» и забили три мяча. Унаи Эмери с помощью замен хотел повлиять на ход встречи, но безрезультатно. Единственный гол его подопечные забили в добавленное время.

Лидером нападения «Астон Виллы» является Олли Уоткинс. 28-летний англичанин провёл в этом сезоне АПЛ 23 матча, в которых забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач. Форвард находится в отличных физических кондициях и наверняка доставит проблемы обороне «МЮ».

«Львы» отлично проводят этот сезон в чемпионате Англии. Команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 46 очков в 23 матчах. Клуб выиграл 14 встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Астон Вилла» провела 11 игр, в которых одержала девять побед.

В последних пяти матчах в АПЛ подопечные Унаи Эмери выступили слабо. Кроме «Шеффилд Юнайтед», они победили «Бёрнли» (3:2), закончили вничью встречу с «Эвертоном» (0:0), а уступили «МЮ» (2:3) и «Ньюкаслу» (1:3). Отметим, что оборона часто допускает ошибки, поэтому четыре из пяти встреч на этом отрезке завершились тоталом больше 2.5 мяча.

«МЮ» в минувшем туре АПЛ дома разгромил «Вест Хэм» (3:0). С первых минут соперник оказался не готовым к высокому темпу, который предложили «красные дьяволы». Они показали хороший уровень взаимопонимания в позиционном нападении и создали много опасных моментов. Алехандро Гарначо оформил дубль, а Расмус Хойлунд забил гол.

«МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков в 23 встречах. Он на выезде провёл 11 матчей и одержал пять побед. Отметим, что лучший бомбардир клуба — это Скотт Мактоминей, который забил шесть мячей. Полузащитник больше занят выполнением оборонительных функций, но при первой возможности подключается к атаке.

«Астон Вилла» и «МЮ» в последнем очном матче сыграли результативно. Подопечные Эрика тен Хага победили со счётом 3:2, но позволили сопернику создать много опасных моментов. Кроме того, «красные дьяволы» показали в минувшей встрече хорошую игру в атаке. Рассмотрим ставку на то, что «обе забьют» и тотал будет больше 3.5 мяча за коэффициент 2.49.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» 11 февраля 2024 года

Информатор утверждает, что руководство решило, что уволит Эрика тен Хага, только если он провалит концовку сезона. Команда почувствовала уверенность и показывает хороший результат, но часто оставляет сопернику возможность для контратак. У «Астон Виллы» есть сильные исполнители в нападении, которые создадут проблемы защите «красных дьяволов». Отметим, что последний очный матч выиграл «МЮ» (3:2), поэтому весьма вероятно повторение сюжета.

Ставка: «обе забьют» и тотал больше 3.5 мяча за 2.49.