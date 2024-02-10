«Дженоа» — «Аталанта». Миранчук окрылён наградой

11 февраля состоится матч 24-го тура Серии А «Дженоа» — «Аталанта». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 2.05. Шансы «грифонов» оценили в 3.85. Ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч «Дженоа» — «Аталанта» 11 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Дженоа» — «Аталанта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура Серии А «Дженоа» — «Аталанта» (11.02.2024)

В воскресенье вечером на «Луиджи Феррарис» встретятся две самые сложные команды Серии А — «Дженоа» и «Аталанта».

«Грифоны» занимают 11-е место в турнирной таблице Серии А, отставая на семь очков от зоны еврокубков. Хорошая новость в том, что от зоны вылета их отделяют 11 очков.

В последнее время команду Альберто Джилардино сложно обыграть. К этой встрече она подходит, имея в активе восьмиматчевую серию без поражений в Серии А, одержав три победы на этом отрезке.

Однако последние игры были малорезультативными: в 7 из 10 матчей в первенстве страны с участием «грифонов» было забито менее 2.5 мяча.

«Аталанта» отправляется на выезд в отличной форме, ведь победа во встрече с «Лацио» со счётом 3:1 стала для команды четвёртой подряд во всех соревнованиях.

Благодаря ей бергамаски не проигрывают семь матчей, одержав шесть побед на этой дистанции. Такой результат позволил команде Джан Пьеро Гасперини подняться на четвёртое место в таблице Серии А.

Несмотря на отличные результаты в целом, «Аталанта» не выигрывает четыре выездных встречи в чемпионате Италии, дважды потерпев поражения.

Алексей Миранчук показывает великолепную игру и стал основным футболистом в составе «богини». Недавно его признали лучшим игроком команды в январе. А ведь ещё недавно россиянин просиживал на скамье запасных.

Полузащитник в январе сыграл шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Кроме того, Миранчук является лучшим созидателем Серии А в 2024 году. Он отдал 21 передачу под удар.

Подведя все итоги, мы прогнозируем, что «Аталанта» продолжит поддерживать свою отличную форму и одержит победу. Ставки на то, что бергамаски выиграют, принимают за коэффициент 2.05.

Ставка: победа «Аталанты» за 2.05.