«Вашингтон» — «Ванкувер». Поезд Овечкина останавливается

Хорошо бы капитану «столичных» его разогнать.

11 февраля состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Ванкувер». Начало – в 21:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Кэнакс» можно за 2.13, шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 2.65. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Ванкувер» 11 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Ванкувер» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.08. Если «Кэнакс» выиграют матч, сыграет коэффициент 1.76.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Ванкувер Кэнакс» (11.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 февраля 2024, воскресенье. 21:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 11 февраля «Вашингтон» будет принимать «Ванкувер» на «Кэпитал Уан-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 21:30 мск.

В недавней встрече «Кэпиталз» на выезде уступили «Флориде» (2:4). Матч получился тяжёлым для «столичных», поскольку соперник отлично оборонялся и опасно атаковал. Дважды по ходу матча они вели в счёте, но грубые ошибки в защите в очередной раз перечеркнули все усилия нападающих. В итоге «Пантерз» перехватили инициативу и победили.

Александр Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне. Капитан «Вашингтона» достойно провёл игру и на 16-й минуте реализовал большинство. Пауза на Матч звёзд НХЛ помогла ему восстановить силы, чего нельзя сказать о партнёрах. Защитники были плохи и позволили «Флориде» нанести 41 бросок.

Затем «Вашингтон» победил «Бостон» со счётом 3:0. Вновь великолепно проявил себя капитан команды. Сначала Александр отдал результативную передачу, а в концовке забросил шайбу в пустые ворота. Кажется, Овечкин настроен серьёзно после того, как его не взяли на Матч звёзд НХЛ.

У «Кэпиталз» очередная потеря в составе. Евгений Кузнецов обратился в Программу реабилитации НХЛ и выбыл на неопределённый срок. Хотя россиянин слабо проводит этот сезон, забросив шесть шайб и сделав 11 результативных передач, но он опытный игрок и по мере сил помогал команде.

«Вашингтон» нестабильно проводит текущий сезон НХЛ. Овечкин забросил всего 12 шайб, и его игра померкла. Поэтому главный тренер Спенсер Карбери предпочёл выбрать оборонительную тактику. Постепенно команда привыкла к его предпочтениям.

У тренерского штаба «Кэпиталз» есть резерв для улучшения результатов. В текущем сезоне команда слабо играет в большинстве, находясь среди худших в лиге с результатом 14,6 процента реализации. Во многом по этой причине «столичные» забросили меньше всех в Восточной конференции.

«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 53 очка. Клуб выиграл 23 из 49 встреч. Конкуренция за место в плей-офф высокая, поэтому любой спад снизит шансы команды. Отставание от восьмой строчки довольно приличное.

«Кэпиталз» перед победой в матче с «Бостоном» проиграли шесть встреч кряду. Кроме «Флориды», они уступили «Сент-Луису» (0:3), «Миннесоте» (3:5), «Колорадо» (2:6), «Далласу» (4:5 ОТ) и «Монреалю» (2:5). Пять игр на этом отрезке завершились тоталом больше 5.5 шайбы.

«Ванкувер» в недавней встрече на выезде уступил «Бостону» (0:4). Команду подвела концентрация, поскольку дважды в первом периоде «Кэнакс» пропустили в большинстве. Подобная расхлябанность лидера Западной конференции неприятно удивила. Затем команда уступила «Детройту» (3:4 ОТ).

«Ванкувер» находится на первом месте в таблице Западной конференции. Отметим, что у «Кэнакс» отличная разница забитых и пропущенных голов впечатляет. Хорошо проводит этот сезон нападающий Джей Ти Миллер, который забросил 22 шайбы и сделал 46 результативных передач.

Лидер Западной конференции вряд ли проиграет «Вашингтону», который даже не может гарантировать себе участие в плей-офф. Ситуация у «Кэпиталз» очень плачевная, Карбери явно не справляется. Клуб мучат постоянные изменения в составе, а также отсутствие стабильности. Наша ставка на победу гостей за 2.13.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Ванкувер» 11 февраля 2024 года

«Кэнакс» находятся в прекрасной форме. В свою очередь, «Вашингтон» на спаде, особенно это касается обороны и слабой игры вратарей. Усилий Александра Овечкина вряд ли хватит для победы в матче с лидером Западной конференции. Предположим, что «Ванкувер» воспользуется кризисом соперника и выиграет в основное время.

Ставка: победа «Ванкувера» за 2.13.