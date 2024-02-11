«Локомотив» — «Спартак». Нет пределов совершенству!

Николай Голдобин ставит рекорды. Чувствуется, что команда Алексея Жамнова ещё поборется за Кубок Континента!

12 февраля состоится матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 1.94, шансы москвичей оценили коэффициентом 3.38. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 12 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Локомотив» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ставки на победу ярославцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.56. Если москвичи выиграют матч, сыграет коэффициент 2.43.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» (12.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

12 февраля в матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск.

Красно-белые в последней встрече победили на выезде «Барыс» (4:1). «Спартак» сразу пошёл в атаку большими силами и оказывал давление на оборону соперника. Открыть счёт подопечным Алексея Жамнова удалось в первом периоде, в котором голами отметились Александр Пашин и Максим Цыплаков.

Надёжно отыграл голкипер красно-белых Андрей Кареев. «Снежные барсы» не отсиживались в обороне и нанесли 26 бросков. Кроме того, самоотверженно защищались полевые хоккеисты «Спартака», которые заблокировали 12 бросков.

Важную роль в линии нападения клуба из Москвы играет Николай Голдобин, который забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Барысом». Он является лучшим бомбардиром «Спартака» в текущем сезоне и набрал 72 очка по системе «гол+пас». Форвард забросил 35 шайб и сделал 37 ассистов.

Отметим, что 28-летний нападающий вписал своё имя в историю клуба. Дело в том, что рекордсменом по наибольшему количеству результативных действий в составе «Спартака» был Александр Кожевников. Он набрал 71 очко в сезоне-1981/1982.

В игре с «Барысом» не принял участие голкипер красно-белых Патрик Рыбар. По предварительным данным, словацкий вратарь появится на льду в конце февраля. Кареев пока надёжен и показывает высокий уровень мастерства.

Подопечные Жамнова занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 82 очка. Клуб выиграл 37 из 62 встреч и гарантировал себе участие в плей-офф. Москвичи неплохо выступают на выезде. Они победили в 16 из 32 гостевых встреч.

В последних пяти играх красно-белые показали хороший результат. Кроме «Барыса», они победили «Торпедо» (3:2), «Автомобилист» (3:0) и «Авангард» (5:3), а уступили «Локомотиву» (1:2).

«Локомотив» проиграл две последние встречи — «Адмиралу» (1:2) и «Северстали» (2:3 Б). Железнодорожники в матче с «моряками» дважды играли в большинстве, но не использовали преимущество. Отметим, что у ярославцев спецбригада по реализации лишнего находится среди худших в лиге. Возможно, проблема в том, что тренерский штаб пока не нашёл оптимальное сочетание игроков.

Красно-белые в последней встрече показали хороший настрой и улучшили реализацию опасных моментов. Кроме того, возникли проблемы в позиционном нападении у железнодорожников. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Спартака» за 3.38.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 12 февраля 2024 года

Подопечные Алексея Жамнова показали хороший результат в последних встречах, особенно в нападении, что доказали уверенной победой в матче с «Барысом». Отметим, что железнодорожники проиграли в трёх из чётырёх последних домашних встреч. «Спартак» смотрится гораздо предпочтительнее, поэтому сделаем ставку на его победу.

Ставка: победа «Спартака» за 3.38.