«Салават Юлаев» — «Авангард». Козлов усмирит Ткачёва и Буше

Кравцу рано расслабляться. У тренера уфимцев есть секретная тактика.

13 февраля состоится матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу уфимцев можно с коэффициентом 2.36, шансы омичей оценили коэффициентом 2.61. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 13 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Салават Юлаев» — «Авангард» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.06. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.75. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 6.10.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» (13.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

13 февраля в матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом» на «Уфа-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 17:00 мск.

«Зелёные» в последней встрече победили дома «Ак Барс» (2:1). Команды начали игру осторожно и не рисковали. Соперник открыл счёт в первом периоде, воспользовавшись ошибкой обычно надёжной обороны «Салавата Юлаева». Пропустив, уфимский клуб активно заиграл в нападении и создал несколько опасных моментов.

В перерыве Виктор Козлов внёс коррективы в схему игры, поэтому его подопечные прочно захватили инициативу. Соперник часто нарушал правила, и отсутствие дисциплины дорого обошлось «барсам». Александр Хмелевски и Даниил Огирчук по разу реализовали большинство, и «Салават Юлаев» выиграл у «Ак Барса».

В этом сезоне уфимцы показывают хороший результат при игре в большинстве, входя в число лидеров лиги (20,7%), но и «Авангард» отлично реализует численное преимущество (24,7%).

Надёжно отыграл голкипер «зелёных» Александр Самонов. «Барсы» не отсиживались в обороне и нанесли 32 броска. Кроме того, самоотверженно защищались полевые хоккеисты «Салавата Юлаева», которые заблокировали 13 бросков.

Важную роль в нападении клуба из Уфы играет Александр Хмелевски. Он является лучшим бомбардиром «Салавата Юлаева» в текущем сезоне и набрал 54 очка по системе «гол+пас». Форвард забросил 26 шайб и сделал 28 ассистов.

Главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов в интервью похвалил самоотдачу своих подопечных в дерби с казанцами. Он отметил, что ожидал от соперника плотную игру в обороне, поэтому ставил задачу бросать при первой же возможности.

Подопечные Козлова занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 83 очка. Клуб выиграл 39 из 61 встречи и гарантировал себе участие в плей-офф. Уфимцы неплохо выступают на домашней арене. Они победили в 21 из 30 матчей.

«Авангард» в последнем выездном матче уступил «Металлургу» (3:4 ОТ). Подопечные Михаила Кравца наверняка остались раздосадованы результатом встречи, поскольку соперник сравнял счёт за секунду до окончания основного времени.

В овертайме «ястребы» традиционно заменили голкипера на полевого игрока, чем и воспользовались «лисы», забив решающий гол. «Металлург» уделил большое внимание опеке лидеров клуба из Омска, поэтому Владимир Ткачёв, Райан Спунер и Рид Буше столкнулись с жёстким прессингом.

Настоящее зрелище устроил «Авангард» в последнем матче. Он крупно выиграл у «Сибири» со счётом 7:2. Владимир Ткачёв оформил дубль и сделал две результативные передачи, Шарипзянов отдал три голевых паса, а Буше — два.

«Зелёные» в последней встрече показали хороший настрой. «Авангард» тоже продемонстрировал великолепный хоккей в минувшем матче. Однако два дня подряд играть так результативно не получится. Предлагаем рассмотреть ставку на то, что «Салават Юлаев» не проиграет и тотал будет меньше 5.5 шайбы, за 2.28.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 13 февраля 2024 года

Подопечные Виктора Козлова показали хорошие результаты в последних встречах, особенно в защите, что доказали уверенной игрой в матче с «Ак Барсом». Отметим, что «зелёные» выиграли три из чётырёх последних домашних встреч. «Салават Юлаев» смотрится предпочтительнее «Авангарда» в обороне, поэтому сделаем ставку, что он не проиграет и тотал будет меньше 5.5 шайбы. Кажется, «ястребы» сделают небольшой перерыв после такой голевой активности.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.28.