Зизу Бергс — Андрей Рублёв. Россиянин ещё как эволюционирует

Арно Клеман сказал, что пятая ракетка мира стоит на месте и не развивается. Он неправ!

13 февраля Зизу Бергс и Андрей Рублёв сыграют в матче первого круга на турнире АТР-500 в Роттердаме. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты отдают предпочтение пятой ракетке мира: коэффициент на победу россиянина составляет 1.21. Шансы бельгийца оценили коэффициентом 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АТР-500 в Роттердаме Зизу Бергс — Андрей Рублёв 13 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч первого круга АТР-500 в Роттердаме Зизу Бергс – Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.58, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.23. Поставить на победу россиянина со счётом 2:1 по сетам можно за 3.75.

Анализ и прогноз на матч Зизу Бергс — Андрей Рублёв (13.02.2024)

Теннисный сезон только набирает обороты. Недавно завершился Открытый чемпионат Австралии, в котором выиграл Янник Синнер. 13 февраля пройдёт матч первого круга АТР-500 в Роттердаме, в котором Зизу Бергс будет играть с Андреем Рублёвым. Начало встречи – не ранее 12:00 мск.

Бельгийский теннисист не выделяется ничем особенным и в своей карьере звёзд с неба не хватает. Он начал выступать на профессиональном уровне в 2018 году и с тех пор не поднимался выше 112-го места в мировом рейтинге.

Бергс очень редкий гость на ТБШ. В минувшем сезоне он принимал участие только в Открытом чемпионате Австралии, но вылетел уже после первого раунда. Он проиграл матч Ласло Джере – 4:6, 6:1, 4:6, 1:6. Также добавим, что Зизу никогда не выигрывал встреч в мэйджорах. Если он и появлялся на них, то терпел поражения в первых играх.

Лучше всего Бергс проявил себя в 2023 году на турнире АТР-250 в Гштааде. Сначал он взял реванш у того самого Ласло Джере (6:0, 4:6, 6:3), что говорит об имеющемся характере у бельгийца. Затем он победил Юрия Родионова (7:6, 4:6, 7:6), но покинул соревнования в 1/4 финала, потерпев поражение в матче с Миомиром Кецмановичем – 4:6, 6:3, 5:7.

В нынешнем сезоне Зизу также проверил свои силы на Australian Open, проиграв встречу первого круга Стефаносу Циципасу (7:5, 1:6, 1:6, 3:6). Однако нельзя не учитывать опыт и силу грека. Возможно, бельгийцу просто не повезло с соперником. Будь у него кто-нибудь равного уровня – и он мог бы пройти немного дальше, установив собственный рекорд.

Андрей Рублёв начал этот сезон вполне неплохо. С наступлением 2024 года он выиграл турнир в Гонконге. По пути к финалу россиянин победил Лиама Броэди (6:4, 7:6), Артюра Фиса (6:4, 1:6, 6:2), Цзюнчэна Шана (4:6, 6:2, 6:3), а в заключительном матче обыграл Эмиля Руусувуори (6:4, 6:4).

Казалось, что этот успех пятая ракетка мира сможет развить на Открытом чемпионате Австралии. У него почти получилось. Андрей начал с того, что отомстил обидчику Даниила Медведева. В первом круге он обыграл Тьяго Уайлда в упорной борьбе – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6. Затем поочередно Рублёв победил Кристофера Юбэнкса (6:4, 6:4, 6:4), Себастьяна Корду ( 6:2, 7:6, 6:4) и Алекса де Минора (6:4, 6:7, 6:7, 6:3, 6:0).

В четвертьфинале Рублёв проиграл Яннику Синнеру (4:6, 6:7,3:6), который в итоге стал победителем Открытого чемпионата Австралии. Ждать следующего турнира россиянин не стал и принял участие в выставочных соревнованиях Ultimate Tennis Showdown, которые прошли в Осло.

В финале он победил Алекса де Минора со счётом 14:16, 17:10, 16:13, 20:12. В карьере Андрея эта победа в турнирах UTS стала второй. До этого никто не выигрывал на них дважды. Заслуженный тренер России Виктор Янчук сказал, что этот результат и участие в турнире должны помочь Рублёву подготовиться к более серьёзным испытаниям.

А вот финалист Australian Open – 2001, обладатель Кубка Дэвиса теннисист Арно Клеман высказался в адрес Рублёва достаточно критично. Он отметил, что теннис Андрея всё такой же, каким был прежде. Он добавил, что россиянин не прогрессирует и стоит на месте. По словам француза, у пятой ракетки мира нет ничего общего с Синнером.

Рублёв и Бергс никогда ранее не встречались на корте. Однако более высокий уровень мастерства, наличие большого опыта и класса указывает на победу Андрея. Мы считаем, что Зизу не сможет создать никаких проблем россиянину, который в этом сезоне уже выиграл два турнира, пусть один из них был показательным. Ставки на то, что Рублёв выиграет со счётом 2:0, принимают за 1.72.

Прогноз и ставка на матч Зизу Бергс — Андрей Рублёв 13 февраля 2024 года

Бельгийский теннисист не может похвастаться таким же огромным опытом выступлений на больших турнирах, какой есть у Андрея. Рублёв регулярно хорошо играет на ТБШ, имеет большое количество достижений и начал этот сезон с побед в двух соревнованиях. Зизу ему сильно уступает в классе и уровне мастерства. Поэтому наша ставка на победу российского теннисиста со счётом 2:0.

Ставка: победа Рублёва со счётом 2:0 по сетам за 1.75.