«Зенит» — «Сантос». Бразильцы Семака своих не пощадят!

13 февраля состоится матч Кубка равноправия «Зенит» — «Сантос». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение сине-бело-голубым: поставить на победу российского клуба можно с коэффициентом 1.25. Шансы бразильской команды оценили в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на «Зенит» — «Сантос» 13 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Зенит» — «Сантос» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют сине-бело-голубые, сыграет коэффициент 1.01. Гол «рыб» доступен с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч Кубка равноправия «Зенит» — «Сантос» (13.02.2024)

Кубок равноправия Кубок равноправия 13 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Сантос Сантус, Бразилия Кто победит в основное время? П1 X П2

Завершается товарищеский турнир Кубок равноправия, в котором принимает участие российский клуб. В последнем матче 13 февраля «Зенит» будет играть с «Сантосом» на стадионе «Джассим Бин Хамад». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Сине-бело-голубые досрочно выиграли турнир, но не потеряли мотивации на предстощий матч. У них есть шанс закончить участие в нём с тремя победами. Сергей Семак наверняка рассчитывает на это, тем более предстоит играть с бывшим клубом его подопечного – Клаудиньо. Именно в «Сантосе» бразилец начинал свою карьеру.

«Зенит» проводит зимние каникули с большой пользой, лишь в минувшей встрече с «Аль-Райяном» прервав свою семиматчевую беспроигрышную серию. За это время сине-бело-голубые победили самаркандское «Динамо» (5:1), «Чонбук Хёндэ Моторс» (5:1) и «Урал» (1:0), а также сыграли вничью с «Аль-Фатом» (1:1) и «Ноа» (0:0) в контрольных встречах. В Кубке равноправия подопечные Семака выиграли у «Аль-Духаиля» (2:0) и «Шанхай Шэньхуа» (6:0).

Проиграли петербуржцы «Аль-Райяну» со счётом 2:4. Один из голов забил Александр Коваленко, а другой – Иван Сергеев. Примечательно, что ранее оба футболисты выступали за «Крылья Советов». Отдельно стоит отметить отличную трансферную компанию «Зенита». Недавно команду пополнили трое игроков из Бразилии – Артур, Педро и Нино.

Они моментально влились в систему Семака и стали приносить пользу. Молодой Педро в этих играх забил три гола, а Артур записал на свой счёт один мяч. Ещё больше впечатляет игра Матео Кассьерры, с которым руководство «Зенита» решило продлить контракт. Он забил пять мячей в семи товарищеских встречах.

«Сантос» получает большой опыт от участия в Кубке равноправия, играя с российским, китайским и арабским клубами. Казалось, что техничность и уровень развития бразильских футболистов будут выше, чем у соперников. Однако на практике получилось немного иначе. Пока «рыбы» не выиграли ни одного матча на товарищеском турнире.

Сначала «Сантос» разгромно проиграл команде Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» со счётом 1:4. Затем он завершил вничью матч с «Аль-Духаилем» в основное время, но в серии пенальти одержал победу — 3:2. Стоит заострить внимание на том, как бразильский клуб много пропускает в этих играх.

«Рыбы» параллельно участвуют в матчах Паулисты. Всего они не проигрывают четыре последние встречи, одержав в них три победы. «Сантос» обыграл всухую по очереди «Агуа Санта» (1:0), «Гуарани» (2:0) и «Коринтианс» (1:0). Минувшую игру с «Мирассолом» бразильский клуб завершил вничью со счётом 2:2.

Судя по всему, сине-бело-голубые смогут одержать ещё одну победу всухую. Они уверенно побеждали «Шанхай Шэньхуа» и «Аль-Духаиль», которые создали массу проблем «Сантосу». Думается, встреча с бразильским клубом пройдёт ещё легче. Наша ставка на победу «Зенита» всухую за 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Зенит» — «Сантос» 13 февраля 2024 года

«Зенит» набрал великолепную форму перед возобновлением сезона в РПЛ. Команда намерена бороться за чемпионство и показала это наглядно в зимние каникулы. Мало того, что сине-бело-голубые без особых проблем досрочно выиграли Кубок равноправия, так ещё и недавно подписанные футболисты приносят огромную пользу. «Сантос» же показывает плохую организацию игры в обороне и в целом не готов к таким соревнованиям, ведь параллельно у него идёт Паулиста. Наша ставка на победу петербуржцев всухую.

Ставка: победа «Зенита» всухую за 2.25.