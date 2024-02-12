«Копенгаген» — «Ман Сити». Гвардиола рад возвращению Холанда

Испанец остался под впечатлением от тонуса норвежца после травмы. Впрочем, дубль в матче с «Эвертоном» — это только начало.

13 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.27. Успех «львов» оценён в 13.0. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» 13 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.93. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» (13.02.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 13 февраля состоятся два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Паркен» местный «Копенгаген» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Копенгаген» далеко не без удачи добрался до 1/8 финала плей-офф. Проблемы возникли у него ещё на отборочной стадии турнира. В третьем квалификационном раунде клуб с трудом обыграл пражскую «Спарту» (0:0 и 3:3, по пенальти 4:2), а в раунде плей-офф — «Ракув» (1:0 и 1:1).

В шести матчах группового этапа Лиги чемпионов подопечные Якоба Неэструпа благодаря большинству победили «Манчестер Юнайтед» (4:3), а также обыграли «Галатасарай» (1:0). Ещё они сыграли вничью с турецким клубом (2:2) и «Баварией» (0:0). Уступили мюнхенцам (1:2) и манкунианцам (0:1).

Будь в соперниках более стабильные клубы, чем переживающий трудные времена «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай», «Копенгаген», скорее всего, остался бы без евровесны. Можно сказать, что он прыгнул выше головы, воспользовавшись проблемами соперников.

В последних восьми турах в чемпионате Дании подопечные Неэструпа одержали только три победы, а также два раза сыграли вничью. Уступили они «Мидтьюлланну» (0:2), «Виборгу» (1:2) и «Орхусу» (1:2). Удастся ли «Копенгагену» в таком тонусе хотя бы навязать борьбу «Манчестер Сити»?

Преодолев неудачный отрезок сезона, «Манчестер Сити» набрал прекрасный ход. Он выиграл клубный чемпионат мира и вернулся в чемпионскую гонку АПЛ. «Горожане» располагаются на втором месте в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет два очка, но у них есть ещё игра в запасе.

В последних шести турах в чемпионате Англии подопечные Хосепа Гвардиолы победили «Эвертон» (3:1 и 2:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Ньюкасл» (3:2), «Бёрнли» (3:1) и «Брентфорд» (3:1). Наиболее интересен второй матч с «ирисками». Его главным героем стал недавно восстановившийся от травмы Эрлинг Холанд. Он оформил дубль.

Таким образом, норвежец установил уникальный рекорд. Он забил больше голов, чем любой другой футболист в первых 50 матчах в АПЛ (51 мяч). Один из голов в игре с «Эвертоном» Холанд забил с передачи тоже сравнительно недавно оправившегося от тяжёлого повреждения Кевина Де Брёйне. Гвардиола весьма неплохо справлялся и без двух лидеров клуба, но теперь дела пойдут ещё лучше.

Испанский специалист признался, что не мог себе представить, что после двух месяцев в лазарете Холанд снова будет в форме. В этом сезоне в составе «горожан» Эрлинг принял участие в 25 матчах во всех официальных турнирах, в которых забил 21 гол и отдал шесть результативных передач.

В частности благодаря стараниям Холанда «Манчестер Сити» победил во всех шести турах группового этапа Лиги чемпионов. За этот период времени команда забила 18 мячей, а пропустила только семь. Предлагаем поставить на то, что сыграет ИТ2Б 2.5 мяча за коэффициент 2.10.

В 36 встречах во всех официальных турнирах подопечные Хосепа Гвардиолы забили целых 89 мячей. И это при том, что большую часть сезона пропустил из-за травмы Кевин Де Брёйне. В последних четырёх турах в АПЛ бельгиец записал на свой счёт один забитый мяч и четыре голевые передачи. Что-то подсказывает, что в ближайшее время результативность «горожан» станет ещё выше.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» 13 февраля 2024 года

Дома «Копенгаген» представляет большую угрозу, чем на выезде. Однако даже поддержка родных болельщиков вряд ли спасёт его от поражения и большого количества пропущенных мячей. У «Манчестер Сити» на порядок лучше комплектация и глубина состава, рисунок футбола и результаты. Зачастую забивают «горожане» очень много. Мастерство их исполнителей не подлежит сомнению.

Ставка: индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 2.5 мяча за 2.10.