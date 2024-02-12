«Лейпциг» — «Реал». Можно ли играть без Беллингема?

Анчелотти попробует доказать, что у него хорошие резервы. Как же не вовремя полузащитник получил травму.

13 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 2.16. Успех «красных быков» оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал» 13 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Лейпциг» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал» (13.02.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 13 февраля состоятся два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Ред Булл Арена» местный «Лейпциг» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последних шести турах в чемпионате Германии «Лейпциг» победил только располагающийся неподалёку от зоны вылета «Унион» (2:0). Также он сыграл вничью с «Вердером» (1:1) и «Аугсбургом» (2:2). Уступил клуб франкфуртскому «Айнтрахту» (0:1), «Байеру» (2:3) и «Штутгарту» (2:5).

В результате «красные быки» спустились на пятую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающей четвёртое место дортмундской «Боруссии» составляет три очка. Кроме того, подопечные Марко Розе вылетели из Кубка Германии, уступив на стадии 1/16 финала «Вольфсбургу» (0:1).

Для того чтобы как можно лучше выступить в плей-офф Лиги чемпионов, «Лейпциг» недавно приобрёл нападающего «Наполи» Элифа Элмаса. Однако в то же время он избавился от нескольких футболистов. Команда отдала в аренду Анхелиньо и Тимо Вернера, а также продала Эмиля Форсберга в «Нью-Йорк Ред Буллз».

Элмас на клубном уровне провёл в этом сезоне 21 встречу, в которых забил только два мяча. За «красных быков» 24-летний нападающий сыграл только в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Сдаётся, у него уйдёт немало времени на то, чтобы адаптироваться к требованиям Марко Розе.

«Реал», в свою очередь, проиграл только 2 из 34 матчей во всех официальных турнирах. Ничьих при этом – всего четыре. Также стоит отметить, что в обоих случаях «сливочные» уступили в дерби проводящему отменный сезон «Атлетико» на «Цивитас Метрополитано» (1:3 в чемпионате Испании и 2:4 ДВ – в Кубке страны).

Разгромив в матче последнего тура Примеры «Жирону» (4:0), подопечные Карло Анчелотти уверенно закрепились на первом месте в турнирной таблице первенства. Отставание от догоняющих каталонцев составляет пять очков. Матч между лидерами запомнился несколькими важными событиями.

Во-первых, игру пропустили из-за травм ведущие защитники «галактикос». Несмотря на это, за весь матч «сливочные» позволили «Жироне» нанести только пять ударов, причём ни один из них не попал в створ. Во вторых, дубль оформил Джуд Беллингем. Таким образом, он побил рекорд результативности сразу пяти звёзд мадридского клуба.

В 29 встречах в составе «Реала» Беллингем забил 20 голов и отдал восемь результативных передач. В Ла Лиге Джуд записал на свой счёт 16 забитых мячей и уже в первом сезоне выступлений за клуб превзошёл по количеству голов пятерых именитых футболистов — Дэвида Бекхэма, Майкла Оуэна, Арьена Рабьо, Уэсли Снайдера и Микаэля Лаудрупа.

Также Беллингем стал первым полузащитником «галактикос» в ХХI веке, которому покорилась отметка в 15 голов за сезон в Ла Лиге. Всё бы ничего, но встреча с «Жироной» запомнится англичанину не только позитивными эмоциями. Он получил повреждение и был заменён на 57-й минуте.

Сколько футболисту потребуется времени на восстановление — пока неизвестно. Сообщается, что он получил растяжение связок левой лодыжки высокой степени. Травма Беллингема определённо ослабит «сливочных». Впрочем, Карло Анчелотти не привыкать к большому количеству травм.

За счёт ранее пережитых частых и важных кадровых потерь у мадридцев сформировалась замечательная глубина состава. Другие лидеры, в частности Винисиус Жуниор, пребывают в отличной форме и делают результат. Предлагаем сделать ставку на Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.16.

Только в 2 из 11 последних встреч в чемпионате Испании «галактикос» забили больше трёх мячей за матч. И лишь один раз за этот период времени они пропустили больше одного гола за игру. Ввиду отсутствия ведущих игроков Анчелотти уделяет особое внимание крепости в защите. Поэтому высокой результативности не ждём.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал» 13 февраля 2024 года

«Лейпциг» пребывает явно не в лучшем тонусе. На Лигу чемпионов он наверняка настроится особым образом, но вряд ли это поможет обыграть мадридский «Реал». Несмотря на важные кадровые потери, «сливочные» видятся фаворитами. Неоднократно в этом сезоне даже без лидеров они сметали всех на своём пути. Из логики вещей вытекает ставка на то, что «галактикос» не проиграют, и на невысокую результативность.

Ставка: «Реал» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.16.