«Вашингтон» — «Колорадо». Энергия Овечкина бьёт через край

14 февраля состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Колорадо». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Эвеланш» можно за 2.02, шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 2.86. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Колорадо» 14 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Колорадо» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.60. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.23. Если «Эвеланш» выиграют матч, сыграет коэффициент 1.66.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш» (14.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 14 февраля «Вашингтон» будет принимать «Колорадо» на «Кэпитал Уан-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

В минувшей встрече «Кэпиталз» дома уступили «Ванкуверу» (2:3 ОТ). Матч получился тяжёлым для «столичных», поскольку соперник отлично оборонялся и опасно атаковал. Дважды по ходу матча они вели в счёте, но грубые ошибки в защите в очередной раз перечеркнули все усилия нападающих. В итоге «Кэнакс» перехватили инициативу и победили в овертайме.

Александр Овечкин забросил 13-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию. Капитан «Вашингтона» достойно провёл игру и отрабатывал в защите. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери предположил, что пауза на Матч звёзд НХЛ стала ключом к возвращению россиянина к прежней форме после слабой первой части сезона.

Надёжно отыграл голкипер «столичных» Дарси Кемпер. «Ванкувер» не отсиживался в обороне и нанёс 29 бросков. Кроме того, самоотверженно защищались полевые хоккеисты «Кэпиталз», которые заблокировали 23 броска.

«Вашингтон» нестабильно проводит текущий сезон НХЛ. Овечкин забросил всего 13 шайб, и его возрождение началось только в последних матчах. Поэтому главный тренер Спенсер Карбери пока не отказывается от оборонительной тактики.

У тренерского штаба «Кэпиталз» есть резерв для улучшения результатов. В текущем сезоне команда слабо играет в большинстве, находясь среди худших в лиге с результатом 14,8 процента реализации. Во многом по этой причине «столичные» забросили меньше всех в Восточной конференции.

«Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 54 очка. Клуб выиграл 23 из 51 встречи. Конкуренция за место в плей-офф высокая, поэтому любой спад снизит шансы команды. Отставание от восьмой строчки составляет шесть очков.

В последних пяти играх «Кэпиталз» показали слабый результат. Они победили только «Бостон» (3:0), а, кроме «Ванкувера», уступили «Далласу» (4:5 ОТ), «Монреалю» (2:5) и «Флориде» (2:4). Вполне вероятно, что улучшение игры Александра Овечкина станет переломным моментом в этом сезоне для команды.

«Колорадо» в последней встрече уступил «Флориде» (0:4). Команду подвело отсутствие дисциплины, поскольку дважды в первом периоде «Эвеланш» пропустили в меньшинстве. Тренерский штаб «лавин» в перерыве внёс изменения в схему игры, но восстановить паритет не удалось. Отметим, что голкипер Александр Георгиев отразил 39 бросков.

«Колорадо» находится на четвёртом месте в таблице Западной конференции. Отметим, что «Эвеланш» отлично играют в атаке и забросили больше всех на Западе — 196 шайб. Хорошо проводит этот сезон нападающий Натан Маккиннон, который забил 32 гола и сделал 53 результативные передачи.

Пока не может помочь команде Валерий Ничушкин, который попал в Программу помощи НХЛ. Россиянин в этом сезоне забросил 22 шайбы и сделал 20 результативных передач. Вся команда ждёт его возвращения.

«Кэпиталз» в последней встрече показали хороший настрой и улучшили реализацию опасных моментов. Они прибавили в движении и активно прессинговали. Кроме того, Овечкин набрал форму и ведёт команду в зону плей-офф. Наша ставка на победу «Вашингтона» с форой (0) за 2.21.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Колорадо» 14 февраля 2024 года

«Колорадо» находится на спаде и проиграл четыре последних матча. В свою очередь, «Вашингтон» улучшил показатели, особенно это касается нападения. Усилия Александра Овечкина должны мотивировать партнёров. Предположим, что «Вашингтон» воспользуется кризисом соперника и выиграет в основное время.

Ставка: победа «Вашингтона» с форой (0) за 2.21.