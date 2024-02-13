«Краснодар» — «Астана». Владимир Ивич подготовился не хуже «Зенита»

14 февраля состоится товарищеский матч «Краснодар» — «Астана». Начало игры — в 16:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение «быкам»: поставить на победу российского клуба можно с коэффициентом 1.60. Шансы астанинской команды оценили в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на «Краснодар» — «Астана» 14 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Краснодар» — «Астана» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют краснодарцы, сыграет коэффициент 1.10. Гол астанинцев доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Краснодар» — «Астана» (14.02.2024)

В ожидании возобновления сезона в РПЛ местные команды сосредоточились на товарищеских матчах. Таким образом, они пытаются решить имеющиеся проблемы, чтобы вернуться и заиграть с удвоенной силой. 14 февраля в одном из матчей «Краснодар» будет играть с «Астаной» на стадионе в Абу-Даби. Начало игры – не ранее 16:00 мск.

«Быки» ушли на зимние каникулы с гордо поднятой головой. Они лидируют в чемпионате России, набрав 38 очков в 18 матчах. Команда опережает «Зенит» на два очка, а московское «Динамо» — на шесть. Борьба за победу в сезоне будет продолжаться до самого последнего тура, поэтому даже во время паузы подопечным Владимира Ивича нельзя расслабляться.

Правда, трансферная компания «Краснодара» получилась не такой активной, как у ближайших конкурентов в борьбе за медали. Клуб подписал только одного новичка – Кевина Кастаньо. Опорный полузащитник сборной Колумбии выступал за мексиканский «Крус Асуль». В нынешнем сезоне за команду он провёл 33 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

23-летний футболист уже пообещал выкладываться на все 100%, чтобы добиться чемпионства вместе с «Краснодаром». Также стоит отметить, что Владимиру Ивичу удалось сохранять весь костяк состава, поэтому можно ожидать от его команды стабильности.

Пока «быки» провели только два товарищеских матча, в которых одержали победу и не пропустили даже одного гола. Сначала «Краснодар» разгромил «Родину» со счётом 3:0, благодаря голам Сперцяна, Олусегуна и Кордобы. Затем чёрно-зелёные победили «Аль-Шабаб», но благодаря пенальти, который реализовал Эдуард.

«Астана» будет более подходящим соперником для краснодарцев, чем предыдущие. Команда сможет выступить на достойном уровне. Жёлто-синие завершили сезон чемпионата Казахстана на втором месте. Они записали в актив 53 очка после 26 туров. Команда одержала 16 побед и пять игр завершила вничью.

После этого «горожане» очень плохо выступили на групповом этапе Лиги конференций. В шести матчах они одержали всего лишь одну победу и потерпели четыре поражения. Естественно, четырёх очков не хватило «Астане», чтобы выйти из группы. В трёх последних встречах еврокубков она не смогла даже забить, проиграв загребскому «Динамо» (0:2) и «Виктории Пльзень» (0:3), а встречу с «Балканами» завершив в нулевую ничью.

Подопечные Григория Бабаяна провели только одну товарищескую встречу, — 0:0 с «Урарту». В зимнее трансферное окно «Астана» подписала контракт с Маратом Быстровым, который ранее выступал за «Ахмат». Он перешёл в казахстанский клуб на правах свободного агента.

Вряд ли в этом матче будет много забитых мячей. У жёлто-синих наблюдается кризис в атаке, они не могут забить на протяжении четырёх матчей во всех турнирах. В свою очередь, «Краснодар» показал себя на сборах как очень хорошо защищающаяся команда. Две победы подряд без пропущенных мячей говорят о многом. Поэтому в качестве ставки возьмём победу «быков» всухую за 2.85.

Прогноз и ставки на матч «Краснодар» — «Астана» 14 февраля 2024 года

Краснодарцы смогли сохранить всех основообразующих футболистов, вместе с которыми удалось подняться на первое место в текущем сезоне РПЛ. Это очень важно, ведь стабильность является залогом успеха. «Быки» выиграли два товарищеских матча без пропущенных мячей. «Астана» дожидается начала нового сезона в чемпионате Казахстана. У команды наблюдаются большие проблемы с атакой. В общей сложности жёлто-синие не могут забить в четырёх последних встречах во всех турнирах. Отсюда ставка на победу «Краснодара» всухую.

Ставка: победа «Краснодара» всухую за 2.85.