«Спартак» — «Кайрат». Красно-белые не заметят шума

14 февраля состоится матч «Спартак» — «Кайрат». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех жёлто-чёрных оценён экспертами в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Кайрат» 14 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Кайрат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют красно-белые, сыграет коэффициент 1.07. Гол жёлто-чёрных доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Кайрат» (14.02.2024)

В некоторых странах царит международный перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к официальным встречам, команды проводят контрольные матчи. В Абу-Даби в самом разгаре товарищеский турнир — Зимний кубок РПЛ. 14 февраля состоится встреча, в которой померяются силами московский «Спартак» и «Кайрат». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

После разгромного поражения в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом» (0:3), на Гильермо Абаскаля обрушился шквал критики. Болельщиков расстроило качество продемонстрированного командой футбола. А ведь испанский специалист в преддверии сборов обещал уделить особое внимание стабильности и особо не экспериментировать.

За разгромное поражение «народная команда» реабилитировалась, крупно обыграв «Шабаб Аль-Ахли» (5:0). Однако победа малопродуктивна для красно-белых. Дело в том, что тренер соперника Марко Николич выпустил неосновной состав, выделив много игрового времени молодёжи.

Несмотря на это, подопечные Абаскаля совершили много брака в обороне, особенно в первом тайме, а также не реализовали множество своих моментов. Одними из немногих, кто оставил после себя приятное впечатление, стали Михаил Игнатов и Антон Зиньковский. Полузащитник оформил дубль, а нападающий забил гол и отдал две голевые передачи.

Один из пасов Зиньковского превратил в гол новичок красно-белых Манфред Угальде, также выступивший лучше многих других. Быстроногий техничный костариканец в одно касание нанёс точный и изящный удар в дальний угол. У голкипера «Шабаба Аль-Ахли» если и были шансы совершить сейв, то минимальные.

«Кайрат» продемонстрировал в двух товарищеских встречах Зимнего кубка РПЛ гораздо более качественный футбол, чем «Спартак». В первом матче он уступил «Шабабу Аль-Ахли» (0:2), но результат нельзя назвать вытекающим из логики встречи. Жёлто-чёрные смотрелись на порядок увереннее и собраннее соперника.

Команда из Абу-Даби создала только два по-настоящему опасных момента у ворот «Кайрата» и в обоих случаях реализовала их. Подопечные Кирилла Кекера чаще владели инициативой, постоянно шли вперёд и регулярно били по воротам соперника, но их сильно подвело завершение.

В следующей товарищеской встрече с «Ростовом» клуб из Алма-Аты выступил подобным образом. Он очень много атаковал и регулярно создавал опасные моменты, но в этот раз повезло больше. «Кайрат» выиграл со счётом 2:1, и такой результат вполне можно назвать закономерным.

Первый гол подопечные Кекера забили за счёт грамотного прессинга. Они отобрали мяч при попытке ростовчан выйти из обороны через короткий пас и после эффектной серии передач плотным ударом прошили Никиту Медведева в ближний угол. Второй гол получился не менее красивым. Отыгравшись в стенку с сокомандником, Георгий Зария забил дальним ударом от перекладины.

Предлагаем поставить на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.08. Красно-белым в этом сезоне сильно не хватает крепости в обороне. И проглядывается это не только в товарищеском, но и во всех остальных турнирах. В 18 матчах в РПЛ «народная команда» пропустила 24 мяча, а в семи играх Кубка России — 13.

Сильный спад наблюдается в выступлениях многолетнего лидера «Спартака» Георгия Джикии. Он потерял место в стартовом составе. Недавно защитник заявил, что чувствует себя самым мотивированным за последние годы, и пообещал показать это на поле. Что ж, посмотрим, как будут дальше складываться его взаимоотношения с Гильермо Абаскалем.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Спартак» — «Кайрат» 14 февраля 2024 года

Новобранец «Спартака» оставляет после себя положительное впечатление, но пока что это всё, что можно сказать о зимних сборах клуба. В обороне ему по-прежнему не хватает качества, плюс имеются другие проблемы, над которыми нужно работать. У «Кайрата» есть все шансы забить как минимум один гол. Клуб из Алма-Аты демонстрирует классный остроатакующий футбол. Пропускает тоже нередко, но зато за его открытой и интенсивной игрой интересно наблюдать.

Ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 2.08.