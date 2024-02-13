«ПСЖ» — «Реал Сосьедад». Захарян потеряется на фоне Мбаппе

Луис Энрике заявил, что француз готов на все 100 процентов. Удача не на стороне бело-голубых.

14 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 1.70. Успех бело-голубых оценён в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» 14 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» (14.02.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 14 февраля состоятся два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Парк де Пренс» в Париже местный «ПСЖ» примет «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«ПСЖ» далеко не без труда пробрался в плей-офф Лиги чемпионов. Он испытывал серьёзные проблемы на старте сезона и был нестабилен. Команда находилась в процессе адаптации к требованиям и стратегии Луиса Энрике, вследствие чего временами смотрелась невнятно.

Однако затем испанский специалист отладил игровые механизмы, и красно-синие набрали ход. В последних 16 матчах в чемпионате Франции они не потерпели ни одного поражения. Ничьих при этом всего три. Также «ПСЖ» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв на предыдущей стадии «Брест» (3:1).

Хотя эта встреча запомнилась парижанам неприятным моментом. За неделю до начала плей-офф Лиги чемпионов получил травму Килиан Мбаппе. Луис Энрике не стал рисковать и не выпустил лучшего бомбардира команды в матче последнего тура с «Лиллем» (3:1).

Для француза игра стала первой за шесть лет в Лиге 1 в составе «ПСЖ», в которой он остался на скамейке запасных. В составе сборной и клуба в этом сезоне 25-летний нападающий принял участие в 37 встречах во всех официальных турнирах, в которых записал на свой счёт 39 голов и 10 результативных передач.

В преддверии грядущего матча Энрике заявил о полной готовности Мбаппе. Тренер убеждён, что команда из Парижа будет в идеальном состоянии подходить к встрече с «Реалом Сосьедад». Испанец подчеркнул, что видит напряжённость болельщиков в отношении Лиги чемпионов. Однако, по его мнению, парижане готовы к плей-офф.

А вот готов ли «Реал Сосьедад» к матчу с «ПСЖ»? Клуб из Сан-Себастьяна очень здорово начал сезон. Он довольно долго не сбавлял обороты, демонстрировал очень классный командный футбол и преуспевал во всех турнирах. Однако в какой-то момент всё поломалось.

В последних восьми турах в чемпионате Испании подопечные Иманола Альгуасиля победили только располагающуюся в непосредственной близости к зоне вылета «Сельту» (1:0). Вничью они сыграли с «Бетисом» (0:0), «Кадисом» (0:0), «Алавесом» (1:1), «Райо Вальекано» (0:0) и «Жироной» (0:0), а уступили «Атлетику» из Бильбао (1:2) и «Осасуне» (0:1).

Команду из Сан-Себастьяна стала подводить реализация. О многом говорит то, что за этот период времени она забила только три мяча. Ещё бело-голубые не сумели победить «Мальорку» (0:0) в первой полуфинальной встрече Кубка Испании. Впрочем, наиболее интересна последняя игра с «Осасуной».

Несмотря на возвращение в состав после травм, а также принимавших участие в Кубке Азии и Кубке Африки футболистов, «Реал Сосьедад» оставил после себя весьма противоречивое впечатление. Из позитивных моментов можно отметить разве что выступление Арсена Захаряна.

Россиянин сыграл лучше, чем во многих предыдущих матчах за «Реал Сосьедад». Впрочем, стремиться ему определённо есть к чему. В составе бело-голубых бывший полузащитник «Динамо» провёл уже 25 матчей, но отметился только одним результативным действием — голевой передачей в игре 16-го тура Примеры с «Вильярреалом».

Поставить на то, что «ПСЖ» обыграет «Реал Сосьедад» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. С результативностью у бело-голубых большие проблемы, но вот в обороне у них полный порядок. В 36 встречах во всех турнирах они пропустили лишь 25 мячей.

У парижан отменно поставлена игра как в защите, так и в атаке. В 31 встрече во всех турнирах они пропустили только 28 голов, а забили 80. Думается, сказанные Луисом Энрике слова — не пустой звук, и красно-синие действительно подходят к встрече с правильными настроем и подготовкой.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» 14 февраля 2024 года

«ПСЖ» демонстрирует качественный доминирующий командный футбол и уже давно не знает поражений. На домашнем стадионе у него есть все шансы обыграть «Реал Сосьедад». На последнем отрезке сезона бело-голубые стали очень часто терять очки. У них обострились проблемы с реализацией моментов. В то же время слишком много голов не ждём. У обеих команд надёжная оборона.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.