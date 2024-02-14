«Фейеноорд» — «Рома». Радость Де Росси была мимолётной

Неужели это был импульс от смены тренера и римляне вернутся к плохим результатам?

15 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу нидерландского клуба можно с коэффициентом 1.96. Шансы римлян оцениваются в 3.88. На ничью дают коэффициент 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома» 15 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Фейеноорд» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома» (15.02.2024)

Игра 1/16 финала Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома» начнётся 15 февраля в Роттердаме на стадионе «Де Кёйп». Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск.

Подопечные Арне Слота в минувшем матче победили «Спарту» (2:0). Они владели мячом 69% времени, а соперник понадеялся на контратаки. «Фейеноорд» нанёс 22 удара, заставив голкипера соперника потрудиться. Тем не менее открыть счёт удалось лишь во втором тайме. Голы забили Давид Ганцко и Лютсхарел Гертрейда.

В этом сезоне Эредивизии «гордость Юга» выступает хорошо и занимает второе место в турнирной таблице. Стоит отметить, что претендовать на победу в чемпионате клубу из Роттердама сложно, поскольку дистанция до первой строчки составляет 10 очков.

Подопечные Арне Слота начинали с участия в Лиге чемпионов. В группе Е они заняли третье место, не выдержав конкуренцию со стороны «Атлетико» и «Лацио». Отметим, что «Фейеноорд» проиграл четыре матча из шести.

В последних пяти встречах в Эредивизии «Фейеноорд» выступил хорошо. Помимо «Спарты», клуб победил «Витесс» (2:1) и «АЗ Алкмар» (1:0), а вничью завершил матчи с «НЕК Неймеген» (2:2) и «Твенте» (0:0). Обращает на себя внимание оборона — на этом отрезке пропущено три мяча.

Лучший бомбардир «Фейеноорда» в этом сезоне — это Сантьяго Хименес. Нападающий забил 22 мяча и сделал пять результативных передач во всех соревнованиях. Отличное выступление форварда уже привлекло внимание многих европейских топ-клубов.

«Рома» в минувшем матче дома уступила «Интеру» (2:4). Подопечные Даниэле Де Росси сразу попали под давление соперника и позволили открыть счёт. Тем не менее римляне перехватили инициативу и забили два мяча подряд. Голами отметились Джанлука Манчини и Стефан Эль-Шаарави, а лидеры клуба Пауло Дибала и Ромелу Лукаку выглядели слабо.

Затем сказался более высокий класс «нерадзурри», которые одержали победу. Для Де Росси это поражение стало первым с тех пор, как он возглавил «Рому». В интервью тренер сказал, что первый тайм команда провела на равных с «Интером», но затем не выдержала давления.

Подопечные Де Росси нестабильно выступили в последних пяти встречах в чемпионате Италии. Помимо «Интера», они уступили «Милану» (1:3), а победили «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1) и «Кальяри» (4:0).

«Рома» неплоха в этом сезоне Лиги Европы и заняла вторую строчку в группе G. Римляне выиграли четыре матча из шести, набрав 13 очков.

Скорее всего, команды не будут рисковать и атаковать большими силами. «Фейеноорд» отлично играет дома и надёжен в защите, а «Рома» после поражения в последней встрече будет осторожна. Поэтому рассмотрим ставку на то, что «Фейеноорд» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, за 2.30.

Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома» 15 февраля 2024 года

Арне Слот нашёл оптимальный состав, и его подопечные в последних встречах показали отличные результаты. У «Ромы» есть проблемы в защите, которые проявились в последней встрече с «Интером», поэтому рисковать римляне не станут. Кроме того, клуб из Роттердама выиграл последний очный матч на домашней арене со счётом 1:0.

Ставка: «Фейеноорд» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.30.