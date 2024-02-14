«Галатасарай» — «Спарта». Мауро Икарди и Ян Кухта разожгут интерес

Даже после этого матча интрига будет жить — кто пройдёт дальше?

15 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Галатасарай» — «Спарта». Начало игры — в 20:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.67. Шансы «красных» оценили в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Галатасарай» — «Спарта» 15 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Галатасарай» — «Спарта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют «львы», сыграет коэффициент 1.12. Гол «красных» доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Галатасарай» — «Спарта» (15.02.2024)

Начинается самый ответственный этап еврокубков. На 15 февраля запланированы первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. В одной из встреч «Галатасарай» будет принимать пражскую «Спарту» на стадионе «Рамс Парк». Начало игры запланировано на 20:45 мск.

«Львы» являются самой титулованной командой в Турции. Они 23 раза становились чемпионами страны, в том числе в минувшем сезоне. Однако на этом клуб из Стамбула не собирается останавливаться. Он находится на подъёме и пребывает в отличном тонусе.

В текущем розыгрыше турецкой Суперлиги подопечные Окан Бурука заняли лидирующую позицию. Они расположились на первом месте, опережая ближайшего преследователя на два очка. «Галатасарай» выиграл 21 из 25 встреч, завершив три матча вничью. Кроме того, «львы» забили 52 гола, а пропустили только 14 – меньше всех.

Ещё лучше показатели стамбульцев на домашнем стадионе. Они победили во всех 13 встречах чемпионата Турции с общим счётом 32:9. Вот только жаль, что пробиться в плей-офф Лиги чемпионов «Галатасарай» не смог. Он занял третье место в группе и получил путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.

Текущая победная серия «львов» во всех соревнованиях насчитывает восемь матчей. За это время в турецкой Суперлиге они обыграли «Кайсериспор» (2:1), «Трабзонспор» (5:1), «Истанбулспор» (3:1), «Газиантеп» (2:1), «Самсунспор» (2:0), «Истанбул Башакшехир» (2:0), а в Кубке Турции подопечные Бурука победили «Умраниеспор» (4:1) и «Бандырмаспор» (4:2).

Особый вклад в успехи «Галатасарая» вносит Мауро Икарди. В 22 играх турецкой Суперлиги 30-летний футболист забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Аргентинец не собирается сбавлять темп. Также стоит выделить игру 36-летнего Дриса Мертенса, который записал на свой счёт в текущем розыгрыше первенства страны четыре мяча и пять ассистов.

«Спарта» тоже в отличной форме и сможет составить достойную конкуренцию стамбульцам. Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Чехии, имея в активе 53 очка. Она опережает ближайшего преследователя на пять очков. В этом розыгрыше первенства страны пражский клуб потерпел всего одно поражение в 20 турах.

Он также забил больше всех – 50 голов, а пропустил меньше остальных – 13. В хорошей форме пребывает бывший нападающий московского «Локомотива» Ян Кухта. В чемпионате страны он забил семь голов и отдал пять результативных передач. В чешском чемпионате были зимние каникулы, во время которых «красные» провели четыре товарищеские встречи.

«Спарта» выиграла их все. Она победила «Копенгаген» (2:0), «Академию Пушкаша» (2:0), «Будё-Глимт» (2:0) и «Мальмё» (2:1). Примечательно, что, если бы не пропущенный быстрый гол во встрече со шведским клубом, итоговый счёт мог быть тоже 2:0. После возобновления сезона подопечные Брайана Приске разгромили «Карвину» — 3:0.

Общая победная серия «Спарты» насчитывает 12 матчей во всех турнирах. На этом отрезке «красные» настолько качественно оборонялись, что не пропускали больше одного мяча, а восемь игр завершили всухую. Поэтому «львам» точно не будет легко с таким соперником.

Вероятнее всего, игра будет очень близкой и, возможно, даже равной. Если «Галатасарай» перехватит инициативу и одержит победу, то вряд ли с разницей больше чем в один мяч. Поэтому мы рекомендуем ставку на то, что «Спарта» выиграет с форой (+1) за 1.72. Ян Кухта и Мауро Икарди выявят сильнейшего уже в ответной игре.

Прогноз и ставки на матч «Галатасарай» — «Спарта» 15 февраля 2024 года

Победная серия «львов» во всех турнирах насчитывает восемь матчей, у «Спарты» — 12 встреч. Обе команды слаженно действуют в обороне и используют свои моменты в контратаках. «Красные» приедут в Стамбул с одной только идеей – не пропустить и всеми силами сохранить ничью. В такой ситуации много голов ждать не стоит. Наша ставка на то, что «Спарта» выиграет с форой (+1).

Ставка: победа «Спарты» с форой (+1) за 1.72.