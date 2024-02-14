«Янг Бойз» — «Спортинг». Виктор Дьёкереш заставит «Челси» лить слёзы

«Синие» могли перехватить нападающего этой зимой, но предложили мало денег. Им остаётся лишь наблюдать за его великолепной игрой.

15 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Янг Бойз» — «Спортинг». Начало игры — в 20:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу зелёно-белых можно с коэффициентом 1.88. Шансы жёлто-чёрных оценили в 3.85. Ставки на ничью принимаются также за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Янг Бойз» — «Спортинг» 15 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Янг Бойз» — «Спортинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют жёлто-чёрные, сыграет коэффициент 1.42. Гол зелёно-белых доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Янг Бойз» — «Спортинг» (15.02.2024)

Начинается самый ответственный этап еврокубков. На 15 февраля запланированы первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. В одной из встреч на стадионе «Ванкдорф» будут играть «Янг Бойз» и «Спортинг». Начало запланировано на 20:45 мск.

«Пчёлы» являются действующими чемпионами швейцарской Суперлиги. В этом сезоне они стараются поддерживать свой статус, поэтому занимают первое место в турнирной таблице первенства. В активе команды 48 очков, которые жёлто-чёрные набрали благодаря 14 победам и шести ничейным результатам в 23 турах.

«Янг Бойз» лучше других клубов Швейцарии по многим показателям. Он больше всех забил – 50 голов, а также меньше остальных пропустил – 22 мяча. Особенно хорошо «пчёлы» выступают на домашнем стадионе. Они не проиграли ни одной встречи в первенстве страны, одержав девять побед и дважды сыграв вничью.

Жан-Пьер Нсаме забил в этом сезоне девять голов и отдал одну результативную передачу и является лучшим бомбардиром клуба. Однако «Янг Бойз» решил продать его в «Комо». Также были проданы защитники Улиссес Гарсия в «Марсель» и Орель Аменду в «Айнтрахт». Есть вероятность, что отсутствие этих футболистов скажется на результатах «пчёл».

Жёлто-чёрные после возобновления сезона уже провели пять товарищеских матчей. Они уступили только «Базелю» (0:1), а также сыграли вничью с «Лугано» (3:3) в минувшей встрече. Победил «Янг Бойз» «Грассхоппер» (1:0), «Ивердон» (5:1) и «Лозанну» (1:0).

«Спортинг» — крепкий орешек. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице Примейры, имея равно количество очков с лидирующей «Бенфикой» — 52. Правда у «львов» есть одна игра в запасе, которая может вернуть им первое место. Подопечные Рубена Аморима лучше всех играют в атаке в чемпионате Португалии, забив 58 голов.

Зелёно-белые идеально выступают на домашнем стадионе, одержав все 11 побед в Примейре. На выезде показатели немного хуже. Всего они выиграли 11 из 12 последних матчей во всех турнирах. Семь из этих побед завершились всухую. 42 мяча забил «Спортинг» на этом отрезке, а пропустил только шесть голов.

Действующая победная серия «львов» насчитывает три игры. Они разгромили «Каза Пиа» (8:0) и «Брагу» (5:0) в Примейре, а также победили «Лейрию» в Кубке Португалии (3:0). Виктор Дьёкереш оформил два дубля и забил гол в минувшем матче с «оружейниками», а также записал на свой счёт один ассист.

Шведский нападающий привлекает внимание многих топовых клубов Европы. Недавно им интересовались «Ливерпуль» и «Челси». «Синие» в зимнее трансферное окно даже предлагали за Виктора € 80+5 млн, но «Спортинг» отказался продавать форварда, напомнив про € 100 млн отступных. Отметим, что швед пополнил состав «львов» летом 2023-го за € 24 млн.

Не верится в победу «пчёл» лишь по одной причине – они потеряли важных футболистов в межсезонье, но всё равно держатся. В свою очередь, «Спортинг» очень надёжен в обороне и слишком хорош в атаке. Особенно его форвард, который подорожал в несколько раз. Мы рекомендуем поставить на победу гостей за 1.88.

Прогноз и ставки на матч «Янг Бойз» — «Спортинг» 15 февраля 2024 года

Команды одинаково хороши и стабильны, но на «пчёлах» наверняка скажутся изменения в составе в это трансферное окно. Плюс смущает ничья со счётом 3:3 в минувшем матче с «Лугано». «Спортинг» же даже усилился, подписав нескольких хороших игроков. Да и три победы в последних матчах с общим счётом 16:0 говорят о многом. Наша ставка на победу гостей.

Ставка: победа «Спортинга» за 1.88.