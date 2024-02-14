«Бенфика» — «Тулуза». Ди Мария когда-нибудь устаёт?

15 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Тулуза». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.37. Успех «фиолетовых» оценён в 9.10. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Тулуза» 15 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Бенфика» — «Тулуза» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Тулуза» (15.02.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 15 февраля состоится восемь первых встреч 1/16 финала. В одной из них на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне местная «Бенфика» примет «Тулузу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Орлы» постепенно прогрессируют под руководством Роджера Шмидта. Выйти в плей-офф Лиги чемпионов у них не получилось, но в целом команда оставила после себя хорошее впечатление. В последних двух турах группового этапа она сыграла вничью с «Интером» (3:3), а также победила «Зальцбург» (3:1).

На внутренней арене дела у «орлов» идут отлично. Они выиграли Суперкубок Португалии, а также пробрались в полуфинал Кубка страны. Кроме того, «красные» ведут борьбу за победу в первенстве со «Спортингом». Отрыв от идущего на третьем месте «Порту» составляет семь очков.

Беспроигрышная серия подопечных Шмидта в чемпионате Португалии насчитывает 20 матчей кряду. Ничьих при этом всего четыре. За этот отрезок времени «Бенфика» пропустила только 11 мячей, а забила — 44. В 12 из них (шесть голов и столько же результативных передач) принял непосредственное участие Анхель Ди Мария.

Бывший полузащитник мадридского «Реала» в хорошем тонусе. Только в последних пяти турах в первенстве он записал на свой счёт семь результативных действий. Также солидный вклад в успехи привносит Рафаэл Силва. В последних девяти встречах в Примейре он забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.

«Тулуза» попала в еврокубки за счёт победы в минувшем розыгрыше Кубка Франции. На групповом этапе Лиги Европы она уступила только «Ливерпулю» (1:5). Также «фиолетовые» дважды сыграли вничью с «Юнионом» (1:1 и 0:0). Победили они ЛАСК (1:0 и 2:1), а также мерсисайдцев (3:2).

Если бы в соперники попались более стабильные и сильные команды, чем ЛАСК и «Юнион», подопечные Карлеса Мартинеса вряд ли сумели бы пройти в плей-офф Лиги Европы. В турнирной таблице чемпионата Франции они занимают лишь 14-е место. Отрыв от располагающегося в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в Лиге 1 «Лорьяна» составляет всего одно очко.

«Тулуза» выиграла лишь 4 из 21 встречи в Лиге 1, а также восемь раз сыграла вничью. За этот период времени она пропустила 29 мячей, а забила только 20 — меньше лишь у располагающихся в зоне вылета «Метца» и «Клермона». Ещё «фиолетовые» проиграли матч за Суперкубок Франции «ПСЖ» (0:2).

В Кубке страны подопечным Мартинеса также не удалось преуспеть. Они вылетели, уступив на стадии 1/16 финала «Руану» (3:3, 11:12 пен.). Маловероятно, что «фиолетовым» удастся хотя бы навязать борьбу «Бенфике». Поставить на то, что «красные» одержат победу с форой (-1.5), можно с коэффициентом 2.05.

В 10 матчах в Примейре на домашней арене подопечные Роджера Шмидта не потерпели ни одного поражения и только два раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они пропустили четыре мяча, а забили — 23. «Фиолетовые» проиграли 5 из 11 матчей в Лиге 1 на выезде. За этот период они забили только девять голов, а пропустили — 16.

У «орлов» на порядок лучше работает селекция, чем у «Тулузы». Благодаря грамотному управлению ресурсами у «красных» всегда очень качественная комплектация состава — хватает как техничных и опытных игроков, так и быстрой перспективной молодёжи, за которой часто охотятся гранды.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Тулуза» 15 февраля 2024 года

«Бенфика» подходит ко встрече в качестве явного фаворита. У неё на порядок лучше результаты и больше резервов. Лидеры «орлов» находятся в отменной форме и много забивают. Плюс матч состоится в Лиссабоне. На выезде «Тулуза» часто пропускает и проигрывает. Крайне маловероятно, что ей удастся пробраться дальше данной стадии турнира. «Фиолетовые» и так уже прыгнули выше головы.

Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1.5) за 2.05.